Вербов победил Алекно. Но в Петербурге могут быть довольны

Если вчера вы не смотрели зенитовское дерби, обязательно найдите возможность и насладитесь этой игрой хотя бы в записи. Как ни крути, а уровень российской Суперлиги без международных турниров и отъезда части топовых легионеров просел. Точнее, куда заметнее стало расслоение между лучшими клубами и середняками-аутсайдерами. Но встречи, подобные вчерашним, точно не уступают лучшим образцам европейских чемпионатов. Так что уже сейчас будем предвкушать плей-офф и «Финал шести» Кубка России.

Казань победила. Но для этого ей пришлось показать максимум

Матч завершился победой казанского «Зенита». Однако это тот случай, когда хозяева победили не только благодаря своему классу, но и своим болельщикам и, не в последнюю очередь, везению. Прав капитан казанцев Артём Вольвич, отметивший после встречи, что исход игры решила пара мячей. Упади эти мячи на другой стороне – всё могло быть по-другому.

Первую партию петербуржцы вырвали в концовке. Причём хозяева зашли в концовку с преимуществом в три очка, имели сетбол с приёма, но атаку Алексея Кононова гости смягчили и сравняли счёт. А решили всё атака в аут Сэма Деру и точная подача Егора Клюки. На балансе решился и второй сет. Здесь уже гости вели 21:19, однако у казанцев выстрелили игроки, вышедшие на замены: Роман Романовский поставил важный блок, а Михаил Лабинский застал врасплох Марлона Янта укороченной подачей. Выиграй команда Владимира Алекно и эту концовку, очень сложно сказать, получилось бы у клуба из столицы Татарстана вернуться в игру.

Гребенников — космос

То, что Женя Гребенников — лучший либеро мира, знают все в мире волейбола. То, что он держит высокий уровень и придаёт своей команде уверенности — тоже. Но в этой встрече француз выдал настоящий спектакль. Это был театр одного актёра. Куда бы ни били игроки казанского «Зенита», Гребенников был везде. Несколько раз он вытащил мячи с трибуны. Показательна цифра — за четыре сета петербуржцы получили 60 атак после защиты. Это очень высокий показатель, по 15 возможностей в среднем за партию.

Женя Гребенников Фото: ВК «Зенит-Казань»

«Мне кажется, для зрителей вообще сумасшедший матч. Столько мячей достали в защите. Я такого давно не помню. Конечно, там Женя Гребенников. Монстр вообще, которого не пробить. Но и мы сегодня тоже старались, считаю, неплохо сыграли в защите», — признался после игры Дмитрий Волков.

Волков и Михайлов показали класс. Кристенсон вернулся

И он точно прав. Ведь казанцы создали на две атаки после защиты больше — 62. Впрочем, для команды Алексея Вербова это, если хотите, фирменный знак. Плюс ко всему «Зенит-Казань» лучше использовал эти возможности. 37% против 28% реализации при паритете по ошибкам — 8:8.

У хозяев отличный матч выдали Волков и Максим Михайлов. Доигровщик — любимый игрок Владимира Алекно, не секрет, что наставник петербуржцев звал его в команду на следующий сезон, но Дмитрий решил остаться в Казани. А в дерби показал лучшее выступление в сезоне — 62% реализации в атаке при всего одной ошибке. В приёме ошибок больше, однако здесь нужно сделать скидку на мощнейшую подачу соперника.

Звали в Петербург и Михайлова, но символ казанского «Зенита» также останется в клубе на следующий сезон. И доказывает, что, несмотря на возраст, сбрасывать его со счетов рано. Мало того, что диагональный был хорош в атаке, он приносит в игру команды Вербова баланс в общей игре. Так, как защищается Михайлов, никто в Суперлиге больше не может.

Максим Михайлов Фото: ВК «Зенит-Казань»

Отметим и вышедших на замену Романовского и Лабинского. Первый реализовал семь из девяти атак и отметился важнейшим блоком в концовке второго сета. Второму было очень сложно, его цифры не так хороши, но самые нужные мячи Михаил забил. А единственный его эйс случился как раз на сетболе второго сета.

Хорош был и Майка Кристенсон. В попытках максимально ускорить игру он порой занижал передачи, однако такого желания и горящих глаз от американца в этом сезоне мы ещё не видели. Кроме того, Кристенсон отметился несколькими шикарными сейвами. Майке явно пошла на пользу пауза, которую дал ему Алексей Вербов, позволив провести некоторое время дома. Вернулся Кристенсон готовым исполнить свой последний танец в Казани на 100%.

Алекно может смотреть в будущее с оптимизмом

Несмотря на поражение, в Санкт-Петербурге однозначно могут занести эту игру в актив. Да, пока Казань победить не удаётся, но подопечные Алекно заставляют соперника прикладывать максимальные усилия для победы.

«Конечно, приятно возвращаться в Казань. Много лет отдал этому клубу. И играть здесь хорошо. Победили бы – вообще было бы супер. Но есть позитивные моменты. Смотрите, какой зал был шикарный. Думаю, все получили удовольствие. Качество волейбола в Питере чуть-чуть поднимается. Для меня это важно. Это второе. Всё остальное в концовках решилось», — отметил наставник гостей после игры.

Алекно выстраивает в Северной столице свою излюбленную модель. У него три высоченных крайних нападающих, остановить трио Бабкевич — Клюка — Янт невероятно сложно. Ну а наличие Жени Гребенникова даёт тот самый баланс. Серия из 13 побед — тому подтверждение. Так что в плей-офф петербуржцы будут одними из фаворитов. Тем круче и вкуснее будет зрелище!