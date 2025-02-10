«Подаём петицию об отмене первой партии на наших играх». Что происходит с «Белогорьем»?

Матчем «Белогорья» и «Динамо-ЛО» завершился 25-й тур Суперлиги. И результат в этой встрече оказался самым неожиданным. Белгородцы на своей площадке уступили команде из Соснового Бора. И если по счёту поражение выглядит далеко не безнадёжным, то игру команда Александра Волкова показала очень блеклую. И это, к сожалению для клуба из Белгорода, уже становится тенденцией. Во втором круге «львы» выглядят откровенно слабо и рискуют вылететь из первой четвёрки. Что же происходит с командой?

В 2025 году «Белогорье» успело сыграть семь матчей. И в шести из них команда проигрывала первый сет. Лишь «Оренбуржье» не смогло зацепиться за стартовую партию. Уступали «львы» и себе равным, и середнякам, и аутсайдерам. Вот и матч с динамовцами из Ленобласти начался уже с привычного провала. В какой-то момент преимущество сосновоборцев достигло 10 очков — 17:7. В телеграм-канале «Белогорья» в этот момент грустно пошутили: «Подаём петицию об отмене первой партии на наших играх».

Интересно, что после этого белгородцы встрепенулись и едва не догнали соперника. Но в решающий момент динамовцы были увереннее в себе. И эта уверенность прослеживалась по ходу всего матча. И во второй, и в четвёртой партиях «Белогорье» вполне могло побеждать, однако концовки оставались за соперником. Исключением стала третья партия, в которой хозяева победили, несмотря на россыпь собственных ошибок.

«У нас ничего не получилось, играли отвратительно. Сложно сказать, в чём проблема. Ни в коем случае не хочу никого обвинять. Будем разбираться, общаться с командой. Но что-то пока не так. Соперник превзошёл нас во всём, «Динамо-ЛО» хорошо сыграло и на подаче, и в приёме выдержало нашу силовую подачу, справилось в атаке. Во всех элементах они были сильнее нас», – прокомментировал поражение Александр Волков.

Так что же происходит с «Белогорьем»? Очевидно, что команда не в лучшей форме, да ещё и потеряла уверенность в себе. Особенно это заметно по действиям белгородцев в доигровках — сумбур, суета. 33% реализации при восьми проигранных мячах. Достаточно сравнить с показателями «Динамо-ЛО» — 71% и всего два проигрыша. Победить при такой разнице в цифрах очень и очень сложно.

На отсутствие характера ссылаться нельзя — «Белогорье» совсем недавно отыгралось с 0:2 по сетам в матче с АСК, перевело на тай-брейк встречу с московским «Динамо», да и в игре с командой из Ленинградской области боролось до конца. Но одного характера сейчас мало.

«Белогорье» — «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Белогорье»

Александр Волков пробует разные сочетания, ищет, однако, как кажется, сейчас это только дополнительно нервирует команду. Вчера по ходу матча он поменял практически всю шестёрку, а на позиции диагонального была и обратная рокировка, но пользы всё это не принесло. Кажется, нужно просто остановиться, выдохнуть и дать основному составу прийти в себя.

Впрочем, был в игре хозяев и позитивный момент. Свой едва ли не лучший матч в России выдал Чжан Цзининь, надёжен был и Павел Тетюхин. А вот Мохамед Аль Хачдади снова провёл бледный матч. Африканский диагональный в этом сезоне крайне нестабилен. Можно было бы связать это с неопределённостью в собственной судьбе, но марроканец останется в «Белогорье» ещё на сезон. А вот по поводу китайского легионера есть вопросы. Чжан должен будет сыграть на Национальных играх ближайшей осенью, в результате он пропустит практически половину следующего сезона. Логично, что в клубе не уверены, что стоит продолжать сотрудничество. Однако и найти адекватную замену на трансферном рынке сейчас непросто.

Время на то, чтобы прийти в себя, у «Белогорья» есть. До конца регулярного чемпионата ещё пять туров. В плане места в четвёрке тоже всё в руках команды Александра Волкова. Важно, чтобы «львы» разобрались в себе и представили свою лучшую версию в плей-офф. Ведь все последние годы белгородцы планомерно поднимались по турнирной таблице. Сейчас этот тренд оказался под угрозой.