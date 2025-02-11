«Уралочка» проигрывает тай-брейки. Чего не хватает команде Карполя?

В женской Суперлиге 22-й тур принёс перестановки в турнирной таблице. Два «Динамо» — московское и челябинское — сделали шаг вверх, выиграв свои матчи. А вот «Заречье» и «Уралочка» такими возможностями не воспользовались и теперь смотрят на спины своих конкурентов.

Тур завершился яркой встречей двух уральских команд. «Динамо-Метар» смогло повторить свой успех первого круга, но в этот раз победа далась челябинкам куда сложнее. Команда Михаила Карполя была в шаге от того, чтобы взять реванш, но вовремя сделанные замены Алексея Дешина внесли изменения в ход матча.

«Причина поражения в том, что при счёте 2:1 в нашу пользу Челябинск выставил замену и убрал трёх основных игроков: Руссу, Мамедову и Гатину. В этот момент наша команда подумала, что может без проблем обыграть соперника. Это говорит лишь о неопытности наших игроков, которым нужно ещё много таких встреч выиграть и проиграть, не допускать таких глупостей в будущем. Над этим нужно работать.

Это шестой проигрыш на тай-брейке. В этом сезоне у нас с этим беда. Не могу сказать, что мы играли плохо, мы играли хорошо. Вдобавок вчера на вечерней тренировке выбыла Бранка Тица, без которой играть становится тяжелее. Она держит приём, защиту, нам её не хватало. Но это не отменяет того, что мы взяли и отдали сами четвёртый сет. Будем работать и решать данный вопрос, разбираться, в чём причина. Мы 95% попали в плей-офф, только неизвестно, на кого. Это зависит от нас. Будет непросто, но надо играть дальше и выигрывать оставшиеся матчи», — объяснил поражение Михаил Карполь.

«Уралочка-НТМК» — «Динамо-Метар» Фото: ЖВК «Метар»

Отсутствие Бранки Тицы действительно было заметно, но лишь в стартовом отрезке, где «Уралочка» допустила три ошибки на приёме и в атаке смогла лишь забить 13 мячей из 33. Дальше отлично вошла в игру Виктория Чернышёва, именно она стала самой стабильной из всех крайних нападающих, забив 43% отданных ей мячей. Чернышёва отлично поддержала игру центров. Обе Елизаветы по итогу встречи набрали больше всех очков: Фитисова — 20 очков, Карполь — 18.

Но и в Челябинске нашёлся джокер, которого разыграл Алексей Дешин в, казалось бы, уже безвыходной ситуации. Елизавета Диких и Ангелина Дементьева вовремя появились на площадке. Благодаря подключению их скоростных атак динамовки перевели встречу на тай-брейк, а затем и добились победы. Обе волейболистки завершили матч с показателем полезности «+11». А диагональная ещё и своей атакой красиво зафиналила встречу. После этой победы команды поменялись местами в турнирной таблице. Динамо-Метар» поднялось на шестое место, а «Уралочка-НТМК» теперь смотрит им в спину.

«Во второй и третьей партиях поверили в себя после первого сета, думали, что так же удачно всё сложится. Второй матч подряд у нас такой. Соперник сделал замены, а мы – какие-то нелепые ошибки: мячи упали, не допасовали, в аут ударили – просто отдали инициативу. Дальше уже тяжело догнать. В четвёртом и пятом сетах начинали те же люди, которые были в первом. Они немного восстановились, вышла, так скажем, свежая кровь. Заиграли по-другому, затащили своими желаниями, эмоциями. Из небольшой их искорки загорелось большое пламя, которое было потом не остановить. Считаю, что план на игру удался, справились. Также сегодня с нами была большая группа поддержки, спасибо, что приехали, спасибо клубу, что организовали поездку. Думаю, что все получили удовольствие», — радовался в послематчевом интервью Алексей Дешин.

«Заречье-Одинцово» после успехов во встречах с лидерами — «Локомотивом» и «Ленинградкой» — было близко к тому, чтобы наконец-то ворваться в тройку лучших. Однако последние два матча не только не приблизили команду Константина Ушакова к цели, так ещё и отбросили её на пятое место. После «баранки» от Краснодара в прошлой встрече зареченки вернулись ни с чем и из Минска.

Дебют матча получился провальным для «Заречья». Из 25 набранных очков «Минчанкой» 11 – это ошибки, совершённые гостями. Хозяйки же допустили всего четыре осечки, все они были сделаны в атаке. Белорусские волейболистки выдали 80% позитивной доводки, которая дала возможность Юлии Барташевич разнообразить нападение команды.

Стоило зареченкам сыграть чище, как это сразу отразилось на их игре: наладилась атака (поднялась с 24% до 48%), появился блок. Это позволило забрать сет. Однако в следующих партиях снова возникли сложности, подмосковная команда вернулась к тому, с чего начинала – не удавалось выстроить эффективное нападение, блок и защита также дали сбой. У «Заречья» не нашлось лидера, который бы взял нагрузку в атаке на себя. У Ольги Бирюковой 35% реализованных ударов, у Марии Халецкой этот показатель даже не дошёл до 10%, а Алина Богданова и вовсе уступила своё место после первой партии Анастасии Стальной.

«Минчанка» — «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Минчанка»

«Минчанка» же показывала стабильную и ровную игру на протяжении всего матча. Хозяйки забрали сетку: 52:41 в нападении и колоссальное преимущество на блоке — 14:6. Но Ольга Пальчевская сказала, что залогом успеха была дисциплина.

«Нам сегодня удалось выиграть в первую очередь за счёт сплочённости команды. Дисциплина – это основа игры, и сегодня нам удалось выдержать свою линию, следовать игровому плану. Девочки до конца верили в победу, а это очень важно. На площадке была командная дисциплина, и она дала нам дополнительный толчок. Спасибо большое болельщикам – их поддержка сегодня была слышна, и она действительно помогла команде», — отметила наставница клуба из Минска после встречи.

Что в остальных матчах

В Саратове «Протон» и калининградский «Локомотив» также ушли в пятый сет. Железнодорожницы после проигранной первой партии смогли вернуться в игру и даже выйти вперёд – 2:1. Но четвёртый игровой отрезок «Локо» полностью провалил, начав партию со счёта 0:8. Подопечные Юрия Маричева выдали лучший сет всего матча, поставив четыре блока, забив каждую вторую передачу и оформив три эйса. Однако на укороченную партию такого запала не хватило. Калининградская команда хоть и потеряла очки, но увезла из Саратова победу, попутно прихватив с собой капитана «Протона». Ольга Костюкевич теперь будет выступать в составе железнодорожниц.

«Динамо-Ак Барс» тяжело начало домашнюю встречу с «Тулицей». Гостьи доминировали на протяжении всей первой партии и даже заработали сетбол, вот только реализовать его не получилось. Казаночки вырвали победу в партии, а затем без особых проблем забрали следующие две. Хорошо отработала этот матч Светлана Гатина, став с 17 очками самым результативным игроком.

Краснодарское «Динамо» после смены главного тренера неудержимо — уже вторая победа. Если в предыдущем туре южанки успешно сыграли на выезде, то сейчас удача и три очка были взяты в родных стенах. «Омичке» так и не получилось навязать соперницам свою игру. Динамовки превзошли сибирячек в атаке и на блоке: 47% реализованных атак против 37% у Омска, 11:7 – на блоке.

У «Ленинградки» в игре с нижегородской «Спартой» не принимали участие Юлия Цыбулько, Дарья Малыгина, а в роли основного либеро была Анастасия Пирайнен. Но и такой экспериментальный состав без особых проблем справился с аутсайдером чемпионата. Гостьи лучше и чище смотрелись на задней линии: приём – 48% позитива против 45% жёлто-чёрных. Эти недочёты «Ленинградка» компенсировала своим нападением и блоком: 49:29 в атаке и 9:6 – блок.

Московское «Динамо» оказалось не по зубам красноярским волейболисткам. «Енисей» до этого матча одержал две тяжелейшие победы на тай-брейке над «Протоном» и «Уралочкой-НТМК». Но в столице бело-голубые прервали эту победную серию сибирячек. Хотя нельзя сказать, что 3:0 дались москвичкам просто. Бело-голубые то выдавали хорошую серию из набранных очков, то проигрывали по несколько мячей в одной расстановке.

«С нашей стороны неоднозначная игра. В каждой партии мы контролировали ситуацию, но соперник подбирался к нам. По элементам не сказать, что сыграли плохо. Однако эпизодами определённые элементы у нас проваливались – где-то на приеме проиграли два-три мяча, где-то на блоке неправильно сыграли, в нападении. Есть над чем работать. Впереди серия непростых матчей, концовка чемпионата, где соперник будет на порядок сильнее, чем в последних играх. Проверим себя, как мы готовы к плей-офф», — подчеркнул Александр Кошкин сразу после матча.

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