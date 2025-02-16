Разгром «Локомотива» в Новосибирске! «Белогорье» вышло из кризиса?

Центральным матчем 26-го тура мужской Суперлиги стала встреча в Новосибирске, где «Локомотив» принимал «Белогорье». Перед игрой казалось, что сибиряки — фавориты. Они одержали шесть побед подряд, а в своём зале вообще проигрывают крайне редко. В то же время «Белогорье» в последнее время лихорадит — поражение от «Динамо-ЛО» было катастрофическим даже не по счёту, а по игре команды Александра Волкова. Её просто не было.

Тем удивительнее чудесное преображение команды! Белгородцы взяли инициативу в свои руки с самого начала матча и не отдали её хозяевам до самого конца. Попробуем разобраться в причинах такой уверенной победы.

Пинок пошёл на пользу

После игры Александру Волкову задали вопрос, не было ли у команды реваншистских настроений перед этой встречей, ведь белгородцы уступили клубу из Новосибирска в двух важнейших матчах на своей площадке — во встрече первого круга и в матче 1/4 финала Кубка России. Причём оба раза поражения были сухими. Но наставник отметил, что об этом в «Белогорье» перед игрой не думали.

«Мы не думали на самом деле про реванш. Больше искали свою игру. Последние матчи, особенно матч с Ленобластью сложился, можно сказать, печально. И это дало нам такой пинок. Мы сделали выводы, поговорили с командой, пообщались.

И вот сегодня я увидел, что мы нашли свой классный волейбол. Ребята – молодцы. Практически без провалов провели всю игру. Я надеюсь, что мы это запомним, закрепим и будем в таком состоянии двигаться дальше», – радовался наставник команды.

В первую очередь «львы» выиграли подачу и приём. Шутка ли, у них восемь эйсов на 11 ошибок, в то время как хозяева потеряли подачу 16 раз и не набрали в этом элементе ни одного очка! Нельзя сказать, что белгородцы отмечались какими-то пушечными подачами, но хозяева площадки справиться с этим не смогли. На это после матча сетовал и Пламен Константинов.

«В первую очередь у нас категорический провал в приёме. Причём без максимального риска со стороны Белгорода. Они не хотели ошибаться, исполняли направленные подачи. А мы катастрофически принимали катастрофически среднюю подачу. От этого, конечно, проваливаешь съём. А без съёма сложно выигрывать.

Они играли в свою игру, а мы так до конца её и не нашли. Только в концовке третьей партии был момент, который мог нас вернуть. Однако ровно в тот момент, в который мы приблизились, опять провалили приём», — сокрушался болгарский наставник.

Три партии прошли по разным сценариям, но с одним исходом. В первом сете гости сразу убежали вперёд и не дали хозяевам приблизиться. Начало второго сета «Локомотив» оставил за собой, получил преимущество в три очка (9:6), смог его подержать, однако затем посыпался в одной расстановке, проиграв четыре мяча кряду. В третьем сете белгородцы получили огромный отрыв, немного расслабились, дали сопернику подобраться на расстояние одного мяча, но в нужный момент снова включились. Полный контроль ситуации на протяжении всего матча.

Матч «Локомотив» — «Белогорье» Фото: vk.com/belogorievolley

Причём сказать, что у гостей какие-то выдающиеся цифры, нельзя. Мохамед Аль Хачдади вновь редко добивал до пола и много ошибался, но забил самые нужные мячи. Чжан Цзининь на этот раз был не так хорош в атаке, однако здорово справился с приёмом. А вот кто был привычно хорош, так это Павел Тетюхин. Плюс ко всему выбитый приём не позволил Игорю Кобзарю играть со своими лидерами в центре сетки — и Ильяс Куркаев, и Дмитрий Лызик атаковали не так много, а пара Цепков — Заболотников прилично поработала на смягчении.

У хозяев лучшим был Илья Казаченков, забивший 61% в атаке и не допустивший ни одной ошибки. Но помощи от доигровщиков он так и не дождался. И Омар Курбанов, и Марко Ивович провели очень средний матч в атаке, да и в приёме наошибались. Вместо серба во втором сете Константинов выпустил Евгения Сивожелеза, однако ветеран пока далёк от своей лучшей формы. В приёме он выглядел не лучше, а в атаке получил лишь две передачи, не добив до пола ни разу. В общем, у новосибирцев теперь много информации к размышлению. До старта плей-офф нужно сделать выводы, потому что с такой игрой даже четвертьфинал может стать непреодолимой преградой.

В таблице теперь всё запутано ещё сильнее!

Этим поражением «Локомотив» обострил борьбу в турнирной таблице. Казанский «Зенит» теперь может обеспечить себе первое место в регулярке уже сегодня — нужно только обыграть «Оренбуржье». А вот за вторую строчку борьба в самом разгаре.

У «Локомотива» пока есть задел в одну победу, но команде Пламена Константинова ещё предстоит визит в Казань, да и в Красноярске с «Енисеем» будет непросто. «Белогорье», санкт-петербургский «Зенит» и «Динамо» примерно в одинаковом положении. У белгородцев попроще календарь, выделяется разве что тот же выезд в Красноярск. А вот петербуржцы и москвичи ещё сразятся между собой. Команде, занявшей пятое место, предстоит играть дополнительный раунд плей-офф, да и преимущества своей площадки не будет с самого четвертьфинала. Так что ставки в конце регулярного чемпионата очень высоки.