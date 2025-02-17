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Волейбол, Суперлига, женщины, 23-й тур, результаты матчей, турнирная таблица, кто сыграет в плей-офф

В женской Суперлиге известны участники плей-офф! Но внутри восьмёрки борьба кипит
Елена Коваленко
В женской Суперлиге известны участники плей-офф!
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Кто-то потерял игру, а кто-то, наоборот, её находит.

В женской Суперлиге 23-й тур во многом стал определяющим и снял все вопросы о восьмёрке команд, которые застолбили за собой места в зоне плей-офф. «Протон» — единственный, кто перед стартом тура ещё имел призрачные шансы на место в топ-8, но саратовские волейболистки ими не воспользовались, проиграв в домашнем матче резервному составу «Динамо-Ак Барс». И теперь в оставшихся матчах командам предстоит распределить места в таблице, исходя из которых будут составлены четвертьфинальные пары.

Турнирная таблица Суперлиги

Внутри восьмёрки состояние команд совершенно разное. К примеру, «Заречье-Одинцово» угодило в яму в конце регулярного чемпионата. Команда Константина Ушакова в 23-м туре продолжила серию поражений в матчах с командами, стоящими ниже подмосковного клуба в турнирной таблице. На этот раз победу из Одинцова увезли тульские волейболистки. Для команды Алексея Лазневого этот матч уже не имел никакого турнирного значения. «Тулица» никак не попадала в заветную восьмёрку. Может быть, тот факт, что результат не довлел над гостями, и раскрепостил волейболисток.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 23-й тур
13 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Тулица
Тульская область
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Богданова, Жаброва, Козлова, Бирюкова, Кострова, Бровкина
Тулица: Велисевич, Мартинес, Синкевич, Станкевичуте, Беликова, Ковалёва, Кондрашова, Архипова, Някина, Ахмедова, Боброва, Лебедкина, Жукова

Для одинцовской команды начало встречи складывалось вполне удачно, отличная игра на сетке: 46% реализованных атак, четыре очка на блоке и как итог — выигранная первая партия. Но затем хозяйки словно выключились из борьбы. Дало сбой нападение, которое упало до 30%. Связующая Ева Павлович Мори пыталась найти игрока, который мог бы взять атаку на себя, однако такой нападающей, к сожалению, не нашлось. Не помогло даже усиления в лице только что пополнивших команду Юлии Бровкиной и Юлии Максимовой.

Центральная по итогу забила всего 6 из 16, диагональная показала результат ещё скромнее – 4 из 21 — и покинула площадку после четвёртого сета.

Второй и третий сет «Тулица» блестяще отработала на блоке, особенно выделялась Полина Беликова. Из 21 выигранного очка в этом элементе 11 на её счету. В атаке гостьи также смотрелись предпочтительнее. Почти всю четвёртую партию они тоже вели в счёте, но их ошибки позволили зареченкам вернуться в игру, а зрителям подарили интригу в виде тай-брейка.

«Заречье-Одинцово» – «Тулица»

«Заречье-Одинцово» – «Тулица»

Фото: ЖВК «Заречеье Одинцово»

Однако на решающем отрезке «Заречью» не получилось удержать победный настрой предыдущего сета, а гостьям, напротив, удалось убрать ненужный брак, который подвёл команду в четвёртой партии. «Тулица» не допустила ни одной ошибки, была лучше и в атаке – 7:5 и на блоке – 5:2. Этого подопечным Алексея Лазневого хватило для того, чтобы уверенно завершить встречу.

«Сегодня девчонки проявили характер. Они показали, что они одно целое, одна команда. В четвёртой партии мы сами себе придумали трудности, хотя сет почти был выигран нами. В пятом сете мы эти трудности классно преодолели. В следующий раз постараемся забрать своё без пятой партии. «Заречье» сейчас попало в небольшую яму, но у них есть время до плей-офф. Там будут основные игры. У нас сейчас идёт подготовка к трём ближайшим играм, где мы встречаемся с нашими основными соперниками в борьбе за девятое место», — радовался Алексей Лазневой сразу после матча.

Ещё один пятисетовик разыграли в Челябинске. Динамовские команды не стали портить статистику очных противостояний в этом сезоне и провели четвёртый тай-брейк. Хотя столичные волейболистки явно были настроены на то, чтобы всё закончилось в трёх партиях.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 23-й тур
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

Команда Александра Кошкина бодро начала встречу, выиграла первые два сета и в третьем доминировала, имея преимущество в четыре мяча. Как часы работал блок гостей, который цеплял нападающих «Динамо-Метар». По итогам встречи московские волейболистки поставили 21 «чехол», больше всех отличились центральные: у Ангелины Лазаревой – восемь, у её партнёрши Виктории Пушиной – шесть. Не зря именно эти спортсменки входят в топ-3 лучших блокирующих лиги. У челябинок этот показатель был куда скромнее — всего восемь выигранных очков.

Однако хозяйки смогли совершить невозможное и под занавес третьей партии сначала выравняли положение, а затем на балансе забрали сет. Дальше челябинки пошли ва-банк и стали подключать центр сетки, что позволило немного разгрузить края. Четвёртая партия получилась очень цепкой и вязкой — командам даже пришлось выйти за пределы 25 очков. Концовку чище сыграли хозяйки площадки, затащив встречу в укороченный сет. Но вот сил, а точнее, атак не хватило «Динамо-Метар» в решающей партии, чтобы побороться за победу. Челябинки смогли реализовать всего 29% в нападении. Москвички же реализовали ровно половину своих ударов, а также добавили три очка на блоке и оформили два эйса. Гостьи с преимуществом в три мяча ушли на смену сторон, после чего продолжили увеличивать разрыв в счёте, доведя матч до логического завершения.

«Динамо-Метар» – «Динамо» Москва

«Динамо-Метар» – «Динамо» Москва

Фото: ЖВК «Метар»

«Я не ожидал, что будет лёгкая игра, чуть сами не отдали выигранный матч. Две с половиной партии играть собранно — и в какой-то момент выключиться, остановиться. «Динамо-Метар» — молодцы, как всегда, не сдавались, сделали замены и выцарапали две концовки. Хорошо, что в пятой партии мы собрались», — подвёл итог игры Александр Кошкин.

Что в остальных матчах

Первая тройка команд с минимальными потерями прошла этот тур. Лидеры выиграли свои матчи, отдав соперникам по сету.

«Динамо-Ак Барс» прибыло в Саратов без своего основного состава и под руководством старшего тренера Сергея Сикачёва. Наставнику «Протона» Юрию Маричеву тоже удалось удивить, доигровщица Инна Крук вышла в форме либеро и полноценно отыграла матч в этом амплуа. Хозяйки выиграли подачу-приём, но на сетке, даже без основных игроков, динамовки были сильнее. 11:8 на блоке, 50:41 в нападении. Самым результативным игроком у Казани стала Елизавета Лукьянова, диагональная набрала 18 очков, все — в атаке.

«Ленинградка» тоже одержала победу в выездном матче с красноярским «Енисеем». У хозяек из-за травмы матч пропускала либеро Яна Даций, поэтому Арине Савватеевой пришлось одной выступать на этой позиции. И волейболистки из Санкт-Петербурга нагрузили её на приёме. Из 91 командной доводки 53 раза мяча коснулась именно 19-летняя Савватеева, доведя 47% мячей на позитив и совершив при этом четыре ошибки. Но основной элемент, который подвёл сибирячек, – это подача. «Енисей» отдал практически партию своим соперницам, проиграв 21 очко только в этом компоненте игры.

Калининградский «Локомотив» добился успеха в матче с «Уралочкой» на домашней площадке. У уральской команды по-прежнему отсутствует сербка Бранка Тица. У хозяек же Ольга Костюкевич провела полноценный матч в составе своего нового клуба и показала отличные результаты – 90% позитивной и 70% отличной доводки. Калининградки лучше смотрелись на подаче – 6:1 и в нападении – 50:46, «Уралочка» же оставила за собой блок – 15:11. А решающими оказались ошибки, которых гостьи совершили больше – 36.

«Локомотив» — «Уралочка-НТМК»

«Локомотив» — «Уралочка-НТМК»

Фото: ЖВК «Локомотив»

«Матч был напряжённый, можно сказать, нервный. Спасибо нашим девочкам за то, что смогли выдержать натиск со стороны соперниц. «Уралочка-НТМК» — команда с большими традициями, всегда настроена решительно. Нашей задачей было держать максимальную концентрацию, в первую очередь на приёме. Было видно, что своими подачами соперницы старались отодвинуть нас от сетки. Мы к этому готовились и с задачей справились. Ошибок тоже допустили меньше, что и сыграло ключевую роль.

Если говорить о дебюте Ольги Костюкевич, она вышла практически с ходу и сыграла отлично. Да, ей было непросто, но Оля показала всё то, что мы от неё ждали – цементировала заднюю линию. Видно, что она по натуре лидер и заводит партнеров по команде», — отметил Андрей Воронков в послематчевом интервью.

«Минчанка» в Омске продлила свою победную серию. Команда Ольги Пальчевской добилась третьей победы кряду. Белорусские волейболистки отдали соперницам лишь третий сет. Гостьи хорошо смотрелись на приёме, а также выиграли борьбу на сетке: 10:8 – блок и 48% реализованных мячей минской команды против 38% у «Омички».

Нижегородская «Спарта» заставила понервничать краснодарских болельщиков, выиграв у бело-голубых второй сет и в третьем держа всех в напряжении — хозяйки вели 22:20. Но на подачах Ярославы Симоненко «Динамо» смогло набрать победные четыре очка, выиграть сет, и в дальнейшем вопросов о победителе уже не возникало.

Все результаты матчей 23-го тура

  • «Омичка» — «Минчанка» – 1:3 (20:25, 19:25, 25:23, 16:25);
  • «Заречье-Одинцово» – «Тулица» — 2:3 (25:23, 16:25, 20:25, 25:22, 8:15);
  • «Енисей» – «Ленинградка» – 1:3 (24:26, 16:25, 25:20, 18:25);
  • «Динамо-Метар» – «Динамо» Москва – 2:3 (22:25, 16:25, 25:23, 28:26. 9:15);
  • «Спарта» – «Динамо» Краснодар – 1:3 (14:25, 25:14, 22:25, 18:25);
  • «Локомотив» – «Уралочка-НТМК» – 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:);
  • «Протон» – «Динамо-Ак Барс» – 1:3 (15:25, 25:17, 12:25, 20:25).
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