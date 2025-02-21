«Папа сказал: «Катя, всегда нужно улыбаться». Интервью с Екатериной Гатиной

Волейболистка Екатерина Гатина проводит первый сезон в российской Суперлиге и уже смогла громко заявить о себе, несколько раз появившись в списке лучших игроков тура. Но в то же время доигровщица «Динамо-Метар» не считает себя лидером и не придаёт значения таким номинациям, предпочитая доказывать всё на площадке. В интервью спортсменка рассказала о соперничестве с сестрой, почему решилась на переход в челябинский клуб и почему не любит публичность.

— В прошлом туре «Динамо-Метар» уступило московскому «Динамо». В этом сезоне все ваши игры со столичным клубом получаются довольно напряжёнными и заканчиваются в пяти партиях. Вы ожидали, что и четвёртый матч завершится на тай-брейке?

— Честно, мы такого не ожидали. Но не надо забывать что Москва — сильный соперник. По ходу сезона у них были свои трудности, однако у этой команды есть сильный блок и сильная атака. А пятая партия — всегда лотерея. Кто совершит меньше своих ошибок, тот и выиграет.

— Как думаешь, почему именно с московским «Динамо» получаются такие упорные матчи? И почему не получилось повторить успех 10-го тура?

— Может быть, потому, что мы две команды, которые метят на места повыше в турнирной таблице. Это была принципиальная игра, но у нас в ней не получилось победить, выиграла Москва. Теперь у нас счёт в личных встречах в этом сезоне — 2-2. А в этом матче в пятой партии нам не хватило своей атаки. Соперницы очень хорошо ставили блок. Мне кажется, именно в этом они нас и переиграли. Нам было тяжело забить собственные мячи.

— Помимо этого, были ещё два достаточно тяжёлых матча с «Уралочкой» и «Локомотивом», твоей бывшей командой.

— Да, игры были очень сложные как с «Локомотивом», так и с «Уралочкой». Там тоже было пять партий. Матчи получились интересными. После таких игр очень тяжело восстанавливаться, но хорошо, что получилось выиграть у таких сильных команд.

— Каково играть против бывшего клуба?

— Это всегда ответственно. Было важно выиграть. Конечно, когда ты всех игроков знаешь… Я даже успела поработать с некоторыми в команде Суперлиги. Поэтому как-то было проще адаптироваться под их игру.

— Теперь вам предстоит матч с «Ленинградкой». Петербургские волейболистки ярко провели прошлый сезон и в этом выглядят не хуже. Что можешь сказать о соперницах, каким представляется будущий матч?

— Могу точно сказать, что он будет тяжёлый. Потому что соперницы просто так не отдадут игру, они борются за каждый мяч. Но я надеюсь, что у нас получится хорошая игра. Главное — не сдаваться.

Екатерина Гатина Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

— Чемпионат России движется стремительными шагами к плей-офф, в регулярке осталось сыграть всего три матча. Какие у тебя ощущения от этого сезона? Ведь до этого ты выступала в Высшей лиге А.

— Честно, этот год пролетел очень быстро. Кажется, только недавно вернулись со сборов и приступили к тренировкам с мячами. А уже осталось до конца сезона немного. Конечно, есть разница между Высшей лигой А и Суперлигой. В Суперлиге тяжелее играть. Да, здесь не четыре игры, как в Высшей лиге, но они каждую неделю. А это очень тяжело. И тут уровень немножко другой, выше. Нужно быстрее адаптироваться. Но, в принципе, думаю, это был хороший год, и он ещё продолжается.

— Тогда расскажи, как прошла твоя адаптация в новой команде, к городу, болельщикам?

— В команде адаптация прошла очень быстро, потому что у нас практически все девчонки плюс-минус одного возраста. Много новеньких пришло, мы очень быстро начали общаться со всеми остальными девчонками. Всего пару дней — и мы уже влились в коллектив.

Город очень хороший, но не так часто гуляю, поэтому ничего не могу сказать больше про него. Болельщики – классные, поддерживают команду даже тогда, когда мы проигрываем. Спасибо им большое за поддержку. Всё супер.

— А вообще, как поступило предложение от челябинского клуба? Сразу согласилась?

— Да, я практически сразу согласилась. Потому что из Челябинска уходили основные игроки, и я подумала, что это будет хороший для меня вариант. Было важно, чтобы я играла. Поэтому, когда поступило предложение, практически без раздумий дала своё согласие.

— Какие задачи поставлены перед вами в этом году?

— Для начала войти в восьмёрку, а затем быть как можно ближе к призовым местам.

— Как думаешь, «Динамо-Метар» сможет побороться за медали?

— Я думаю, всё реально. Главное, чтобы у нас был хороший настрой. Потому что сейчас начнутся самые сложные игры, плей-офф. Но всё возможно.

— А помнишь свой дебют в Суперлиге?

— Помню, однако его сложно назвать полноценным. Потому что меня выпускали на пару мячей. Было немного страшно, но в то же время очень интересно. Однако всё равно, когда выходишь всего на несколько розыгрышей… Это не сравнится с тем, когда всё время играешь.

— Тебе всего 20 лет, а кажется, что ты уже давно играешь в Суперлиге. В достаточно юном возрасте ты берёшь основную нагрузку в нападении на себя и даже не раз входила в список лучших игроков тура. Расскажи, каково это — быть одним из лидеров?

— Да я бы не сказала, что я лидер. Но это, конечно, большая ответственность. Потому что ты должна забивать тяжёлые мячи, когда остальные девчонки уже устают, а нужно двигаться дальше. Иногда это тяжело. А то, что вхожу в число лучших игроков — я на это не обращаю внимание, если честно.

Екатерина Гатина Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

— А за своей личной статистикой следишь?

— Конечно. Но если хорошо играю, то статистику не смотрю (улыбается). А если плохо, то мне нужно посмотреть, чтобы понять, что было не так.

— Порой можно поразиться твоему хладнокровию на площадке. И одновременно кажется, что это даётся тебе так легко, ты всё делаешь с улыбкой. Откуда в тебе это?

— Просто меня учили так, у меня и папа тренер (Алексей Гатин – старший тренер «Заречья-Одинцово». — Прим. «Чемпионата»), и до этого со мной тренеры работали. Учили, что если ты не забила, то не нужно голову зарывать в песок и думать, как плохо ты ударила этот мяч. Потому что игра продолжается, нужно дальше пытаться забить. Да, когда игра закончится, можно подумать о своих промахах. Но в моменте нужно думать о том, что будет дальше. Я до этого играла в Высшей лиге А, там тоже нужен был результат, а игр было четыре в туре. И там уж точно некогда думать, как ты плохо ударила или не так поставила блок. Поэтому сейчас в Суперлиге мне это полегче даётся.

— Катя, ты из волейбольной семьи. Спрашиваешь у кого-нибудь совета? Или предпочитаешь пройти этот путь становления сама, со всеми взлётами и падениями?

— Ну, конечно, мне семья помогает, потому что одной справиться очень тяжело. Мне помогают родители, сёстры. Я всё время могу обратиться к ним за советом, и мне всегда подскажут. Когда он мне не нужен – они промолчат, а если необходим, то укажут на мои ошибки. Мне это очень помогает. Во время игры подскажет тренер и ты сама должна найти выход. Но за пределами площадки мне помогает семья.

— Какой главный совет получила и от кого?

— Наверное, от папы. Он сказал: «Катя, всегда нужно улыбаться. Даже если что-то не получается». Это всегда помогает не скатиться в какое-то уныние.

— У вас настоящая волейбольная династия. Сестры играют (Светлана — доигровщица «Динамо-Ак Барс», Елена выступает за «Динамо-Анапа» в Высшей Лиге А. — Прим. «Чемпионата»), папа-тренер в Одинцове, мама тоже играла в волейбол. И даже бабушка — мастер спорта международного класса. Можно ли было представить, что бы ты или твои сестры выбрали не волейбольный путь?

— Честно, даже не представляла, оно само как-то получилось, что мы все пошли в волейбол. Но я точно не вижу себя в какой-то другой профессии, кроме волейбола. Я думаю, и девочки тоже. Это уже стало частью нашей жизни. Поэтому выбора не было какого-то другого.

— Как так получилось, что вы все доигровщицы?

— Девочки сразу в эту позицию [встали]. Я, в принципе, тоже. Но когда играла за молодёжку Казани, тренер ставил в диагональ. Но у меня не очень получалось. Мне больше нравится амплуа доигровщика, потому что есть приём и затем нужно переключаться в нападение. Это значит, что нужно быть постоянно в игре. Да, это большая нагрузка, но зато очень интересно.

— Тогда от какого элемента ты получаешь наслаждение, когда он получается?

— На самом деле, это всё взаимосвязано. Например, у тебя может быть шикарный приём, но при этом игра в нападении не получается. А потом наоборот — приём ужасный, зато в атаке ты всё забиваешь. Иногда всё вместе. Поэтому нет какого-то отдельного элемента, мне всё нравится.

— А как настраиваешься на матчи? Есть какой-нибудь ритуал?

— Никакого ритуала нет. Главное, чтобы музыка была перед игрой. Потому что без музыки никак.

— Твоя сестра Елена как-то говорила, что хотела бы сыграть вместе с тобой и Светланой в одной команде, как это было в детстве. Что ты об этом думаешь, есть ли такое желание?

— Я играла со Светой в Казани. Попробовала. И могу сказать, что мы намного лучше играем по отдельности. Может быть, в конце нашей карьеры поиграем вместе, но сейчас хорошо смотримся по отдельности.

— Каково играть против родной сестры?

— Очень интересно (улыбается). Ты всё время хочешь выиграть. Всё время хочешь подать в неё, чтобы она ошиблась. А когда я нападаю, чтобы у неё не получилось защититься. Как бы это ни звучало, но хочешь выиграть именно у неё. Мне кажется, что у Светы тоже такое есть. Потому что когда мы играли с Казанью, она всё время подавала в меня. И после матча я у неё спросила: «Света, тебе тренер сказал в меня подавать?» На что она ответила: «Нет, я просто чувствую тебя. И хочу в тебя подать». И когда я играю против Светы, мне всегда кажется, что мы не на игру, а на тренировку пришли. У нас идёт соперничество.

— Как относишься к тому, что вас сравнивают? Тем более что вы игроки одного амплуа.

— Было очевидно, что нас будут сравнивать, мы же сёстры. Некоторые комментаторы вообще называют меня Светой (улыбается). Я уже к этому привыкла. Но нормально к этому отношусь. Кто-то говорит, что Света лучше играет, я с этим не спорю. Она действительно молодец, у неё действительно всё очень круто получается. Я за неё рада. А мне ещё нужно работать.

— А за играми сестёр следишь?

— Когда как. За Светой получается следить, за Леной тяжелее, потому что расписание «вышки» не всегда совпадает с моим свободным временем.

— Ты начинала заниматься волейболом в Алуште, а затем провела год в Казани. Было ещё пять сезонов в калининградском «Локомотиве». Что можешь рассказать про этот довольно продолжительный период времени?

— На самом деле, пять лет в «Локомотиве» пролетели как один миг. Когда играла там, казалось, что это так долго. А потом раз — и всё, последняя игра в сезоне за них. За эти пять лет я поработала со многими тренерами, и каждый из них давал мне ценные советы, помогал становиться игроком. Поэтому я считаю, что это было полезное время.

— Каково тебе, кстати, было работать с папой в одной команде?

— Работать с папой интересно. Может, где-то он и больше подсказывает. Например, когда прихожу к родителям домой, мы 100% будем разбирать мою игру или тренировку. Где получилось хорошо, а где плохо. Но при этом и ответственности намного больше. Потому что папа знает, как я могу играть. И когда я этого не показывала, то он начинал спрашивать с меня. Иногда было тяжело, но я считаю, что это пошло мне на пользу.

— Хотела бы повторить тот опыт?

— Да, было бы супер.

— Тяжело ли далось решение уйти из калининградского клуба? Почему не захотела остаться в «Локо» и попробовать закрепиться в основной команде?

— Мне не было тяжело уходить, потому что я понимала, что начинается другой этап моей жизни и карьеры. Что мне нужно дальше расти. У нас как раз уходило много девчонок, вся старая команда. А «Локомотив» — это команда, которой нужен 100-процентный результат всегда. И я понимала, что если останусь, то вряд ли буду получать игровую практику в том объёме, который мне хочется. Поэтому приняла решение, что лучше перейти в Челябинск.

— Получается, Челябинск — это вызов для тебя и проверка твоих способностей?

— Да, это определённый вызов, посмотреть, что я могу. Потому что здесь совершенно другая игра. Где больше ответственности, нужно давать результат.

— Как выдержать конкуренцию молодому игроку, который только пришёл в Суперлигу?

— Конкуренция есть всегда и везде, не только в Суперлиге. Главное — не думать, что кто-то молодец и лучше, чем я, а я вообще ничего не могу. Просто нужно всегда понимать, что необходимо выкладываться на каждой тренировке и в каждой игре, показывать всё лучшее, чтобы дальше расти в своих действиях. Нужно контролировать своё состояние, чтобы это не переходило в острую форму, чтобы не посещали мысли, что я ничего не могу, у меня ничего не получается.

— У тебя есть спортивная цель или мечта?

— На данный момент я не ставлю перед собой грандиозных целей. Стараюсь постепенно решать свои задачи. Например, достойно выступить и завершить этот сезон.

— Мой любимый вопрос, который многих игроков ставит в затруднение. Составь свою команду мечты, с кем бы ты хотела вместе сыграть.

— Света [сестра] – второй доигровщик. Связка – Ирина Филиштинская. Либеро — Анна Подкопаева. В диагонали, может быть, Эбрар Каракурт. «Темпы» – Вика Пушина и Юля Бровкина, выбрала самых высоких. А тренером пусть будет Константин Анатольевич Ушаков.

— Катя, начала искать тебя в соцсетях, но оказалось, что ты их практически не ведёшь. Есть всего несколько фотографий. Почему так, ты закрытый человек?

— Меня эти фотографии заставили подруги выставить со словами: «Катя, почему у тебя нет фотографий? Мы же тебя фотографируем, а ты ничего не выставляешь». Но на самом деле мне это не так важно, как для остальных — вести соцсети. Я отношусь к этому чуть-чуть проще. Это моя личная жизнь, стараюсь её не афишировать. Мне так намного проще и удобнее.

— Но сейчас спорт достаточно медийный. Как ты с этим уживаешься?

— Да, это проблема (улыбается). И, конечно, каждый раз от интервью хочется отказаться. Мысли в головке: «Зачем мне это нужно, вот я играю, поспрашивайте про игру, зачем про меня?» Но приходится, потому что не можешь просто так отказаться. Это уже часть твоей жизни, твоя работа. Поэтому приходится перебарывать себя и идти.

Екатерина Гатина Фото: Из личного архива Екатерины Гатиной

— Тогда, раз мы так мало о тебе знаем, опиши себя тремя прилагательными. Кто такая Катя Гатина?

— Такие вопросы, как будто я у психолога сижу (смеётся). Наверное, весёлая, дружелюбная и, может быть, добрая. Но, наверное, это надо спрашивать не у меня, а у моих друзей. Они лучше найдут подходящие ответы на этот вопрос.

— Чем ты любишь заниматься в свободное время?

— Свободного времени не так уж и много. В отпуске могу встречаться с друзьями, проводить с ними время, в пляжку поиграть. А когда домой приезжаю, я живу в Крыму, то это море и ещё раз море. Можем куда-нибудь съездить всей семьёй. Например, этим летом решили с сёстрами спонтанно съездить в Сочи, там погулять. А когда сезон, во время тренировочных дней я вообще ничего не делаю. Только в выходные могу куда-нибудь съездить погулять, посидеть в кафе. Вот недавно с девчонками ходили на лепку, я себе кружку сделала. Люблю гончарное дело, лепку. Но не скажу, что у меня прямо активный отдых на выходных. Я больше, можно сказать, затворник. И мне нужно себя заставлять выйти куда-нибудь.

— Получается, ты больше за пассивный отдых?

— Да, если будет выбор: пройти 10 км пешком от одной точки до другой или полежать на пляже, то я, естественно, выберу пляж. Если брать дом, то выберу посмотреть кино с попкорном вместо тусовки в клубе.

— Ну и раз заговорили о кино, какой твой любимый фильм?

— «Джентльмены». Там такие потрясающие актёры — от главного до второстепенного! Я готова его несколько раз пересматривать. Из сериалов – «Шерлок», тоже не устану его пересматривать. Знаю уже все реплики, знаю что будет дальше, но всё равно смотрю его стабильно раз в год.