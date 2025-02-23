«Паровоз добавил газу, а мы не смогли догнать». «Динамо» упустило победу над «Локомотивом»

В центральном матче 24-го тура в Москве встречались «Динамо» и калининградский «Локомотив». Обе команды давно обеспечили себе место в плей-офф, но турнирное значение у этой игры было серьёзное. Москвички в случае победы не просто обезопасили бы свою четвёртую строчку, но и получили бы шанс завершить регулярку на третьем месте. Калининградкам же победа нужна была, чтобы не дать «Ленинградке» обойти себя в борьбе за второе место. К тому же встречи этих клубов всегда принципиальны. Что ж, так получилось и в этот раз.

«Динамо» было в шаге от победы, команда Александра Кошкина вела 2:0 по сетам и имела матчбол в третьей партии. Но железнодорожницы смогли отыграться, забрать третий сет, после чего развернули ход игры и увели из-под носа у соперниц, казалось, уже выигранный матч.

Тренд во встрече обозначился сразу — хозяйки уступали соперницам в атаке, но компенсировали это подачей и блоком. Это и решило исход первой партии. Если до середины сета всё было ровно, то затем динамовкам удался рывок. Получив преимущество в три-четыре очка, команда Александра Кошкина уверенно его удержала. Ещё бы, сразу семь блоков за сет против одного у соперниц! При этом динамовки забили ключевые мячи даже с плохого приёма, не дав клубу из Калининграда ни шанса в концовке.

Получив такую необходимую уверенность в своих силах, столичный клуб на одном дыхании провёл второй сет. 25:15 — о чём тут можно говорить?! Вновь гигантское преимущество на блоке (5:1), лучше летела и подача (3:0). Плюс к этому москвички сыграли чище, допустив в два раза меньше своих ошибок (3:6). «Локомотив» же в этот момент выглядел полностью разобранным.

По такой игре казалось, что всё завершится в трёх сетах. Андрей Воронков сделал замены по позиции. Эбрар Каракурт отправилась в доигровку, а вышедшая по ходу матча Марина Аслямова — в диагональ. На позиции связующей появилась Татьяна Дмитриева. Моментального эффекта от перестановок не случилось, но, по крайней мере, калининградки вернулись в игру. И даже подошли к концовке третьего сета с неплохим преимуществом — 22:18. Однако здесь инициатива снова перешла к хозяйкам. Игроки «Динамо» уверенно сыграли на блоке и забили свои мячи в атаке, а волейболистки «Локомотива» заметно нервничали и ошибались в простых ситуациях. Привело всё это к матчболу у столичной команды — 25:24. Ещё один мяч — и такая нужная победа…

«Динамо» — «Локомотив» Фото: volley.ru

«Мы были в половине мяча от победы в матче. Чуть-чуть не дожали соперника. В тот момент мы полностью контролировали ситуацию. Надо [было] дожимать, добивать», — делился эмоциями после матча Александр Кошкин.

Дожать и добить у москвичек не получилось. Калининградки отыграли матчбол, затем получили уже свой сетбол, который реализовала эйсом Татьяна Дмитриева. Как оказалось, это был ключевой момент матча.

Четвёртая и пятая партии прошли уже под знаком полного превосходства «Локомотива». Подопечные Воронкова заиграли раскованно и легко, в то время как москвички опустили руки после обидно упущенной в третьем сете победы. Что бы ни делал Александр Кошкин, остановить это падение не удалось. Достаточно посмотреть на реализацию атак: 48% и 50% у команды из Калининграда в завершающих сетах. У «Динамо» же эти показатели 29% и 19% соответственно. С такими цифрами не победить.

«Раз проиграли, игру оцениваю отрицательно. Чуть-чуть не дожали соперника, от этого еще обиднее. В четвертой партии паровоз добавил газу, а мы не смогли догнать их. Четвертая и пятая партии показали это. Неплохо играли, неплохо боролись. Надеюсь, сделаем выводы и пойдем дальше», — сокрушался Александр Кошкин.

А тренер гостей Андрей Воронков отметил, что его команда была не в лучшем состоянии из-за болезней.

«Игра была непростая. По ходу первых двух партий ничего не предвещало радости. Мы чувствовали себя зажатыми, допускали неимоверное количество ошибок. В связи с этим пришлось применить крайние меры. За счет возможности ротации перекроили команду на площадке, это принесло свои результаты. Показывая достаточно качественную игру, волейболистки завелись и просто начали получать удовольствие от игры, радоваться, жить на площадке.

Имела место быть эпидемиологическая составляющая. У нас достаточно много игроков, которые по прилёте почувствовали недомогание. Мы боролись с этим. Надо отдать должное игрокам, они, превозмогая себя, выходили на площадку. Пусть неудачно начали матч, но показали бойцовский характер», — отдал должное своей команде наставник «Локомотива».

Что ж, калининградский клуб благодаря этой победе остаётся фаворитом в борьбе за второе место. Москвички же теперь вряд ли смогут подняться выше четвёртой строчки. Впереди у команд ещё два тура, после которых начнётся самое интересное, что есть в волейболе — плей-офф!