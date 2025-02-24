«Мы не играли сегодня». «Пчёлки» улетели с Урала без победы

24-й тур уже подарил нам искромётный матч между московским «Динамо» и «Локомотивом», но интересные и неожиданные результаты на этом не закончились. «Ленинградка» — ещё одна команда из тройки лидеров, которая смогла удивить. Вот только сделали это подопечные Александра Кашина со знаком минус.

«Динамо-Метар» — второй уральский коллектив, который оставил гостей из Северной столицы с баранкой в выездном матче. Даже отсутствие из-за травмы нескольких игроков у челябинок не сказалось на настрое, а лишь ещё больше сплотило команду.

«С середины первой партии перестали играть, этому есть причина, озвучивать не буду, просто мы не играли сегодня. Челябинск — молодцы, старались, играли. Вопрос не в Челябинске, а в том, что у нас происходило внутри. Прекрасный зал, болельщики молодцы, Челябинск тоже молодцы, желаю успехов команде в дальнейшем!» — комментировал поражение Александр Кашин сразу после матча.

Всё началось с отличных подач Анны Багрянцевой — хозяйкам сразу же удалось сделать задел в три мяча, который они только увеличивали по ходу партии. А выходы на подачу Багрянцевой стали настоящим мучением для принимающих игроков гостей. Блокирующая дольше всех игроков задерживалась на этом элементе, подав 24 раза, трижды её подачи обернулись эйсами. Первый сет прошёл полностью под диктовку хозяек, динамовки реализовали 54% своих атак, поставили четыре блока. В то время как у «Ленинградки» совершенно не шла игра у сетки: 30% в нападении и всего одно очко, выигранное блоком. А главный бомбардир Анастасия Гарелик забила лишь два мяча за сет.

Во второй партии Александр Кашин решился на перестановки. Усилил приём, выпустив на площадку Юлию Цыбулько, а вместо Анастасии Гарелик, которая показала лишь 17% в атаке, вышла Валерия Романова. И изменения оказались удачными. На протяжении всей партии уже гостьи владели преимуществом в четыре мяча. Улучшился процент реализованных мячей в нападении, появился блок. Однако всё перевернулось, когда на подачу у «Динамо-Метар» Алексей Дешин выпустил Ирину Сорокину. Связующая смогла расшатать приём гостей, благодаря чему челябинки сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. Хозяйки вцепились в полученное преимущество и добились успеха. Виктория Руссу своей атакой решила исход сета.

«Динамо-Метар» — «Ленинградка» Фото: Пресс-служба ВК «Динамо-Метар»

Третий сет прошёл по сценарию первой партии. «Динамо-Метар» лучше смотрелось на передней линии, выиграв блок – 3:1 и атаку – 37% против 33%. Если разница в процентах не была такой катастрофической, то вот в ошибках она была заметна. Гостьи допустили их пять, а хозяйки лишь раз ошиблись в нападении. Ольга Форналёва задействовала всех своих нападающих и сама отметилась результативной скидкой. Тренерский штаб «Ленинградки» пытался тайм-аутами и заменами повлиять на игру, но у челябинской команды в тот вечер получалось абсолютно всё. А красивую точку эйсом поставила Александра Мамедова.

«Да, то, что нас немного подкосили травмы — это есть. Ожидал ли такую игру? Конечно! Я и настраивал команду, что в каком бы состоянии мы ни вышли на матч, нам нужно играть и показывать свою игру. Была задача бороться, предыдущие три встречи мы с «Ленинградкой» сыграли не слишком удачно, но на домашнюю игру мы рассчитывали. Тем более скоро плей-офф, и мы бы хотели с каждой игрой подниматься выше. Девчонки это понимали, настраивались, бились, молодцы. Хорошая игра была!» — радовался Алексей Дешин в послематчевом интервью.

Действительно, шанс подняться в турнирной таблице и занять пятую строчку у челябинской команды есть. Всё решится в двух оставшихся матчах. «Динамо-Метар» и «Заречье-Одинцово» имеют одинаковое количество побед – 14. Только челябинки сейчас на подъёме, в то время как подмосковная команда имеет серию из четырёх поражений. Тем интереснее!