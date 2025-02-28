«Экзамен мы сдали на двойку». Алекно проиграл и остался за пределами топ-4

Матч между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» был центральным не просто в 28-м туре мужской Суперлиги, но и едва ли не во всей концовке регулярного чемпионата. Если казанский «Зенит» давно гарантировал себе первое место, то следом за ним борьба идёт очень плотная. На три прямые путёвки в 1/4 финала четыре претендента. Кто-то останется лишним и будет вынужден играть лишний раунд плей-офф. И поражение от «Динамо» практически лишило команду Владимира Алекно шансов подняться выше. Теперь петербуржцам остаётся ждать ошибок конкурентов.

Не лучший матч для обеих команд

Если говорить о персональных дуэлях, то главной победой москвичей вчера была игра Цветана Соколова. Болгарин в очередной раз доказал, что в ключевых матчах на него можно положиться. Мало того, что он выдержал большую нагрузку в нападении, он и в защите, на подстраховке был очень заряженным. Пожалуй, здесь уместно сравнение с Максимом Михайловым. Так, как помогают команде подчищать в защите эти диагональные, не может больше никто в Суперлиге. Вчера этот фактор помог динамовцам создать на 11 доигровок больше — 41:30.

К тому же у петербуржцев не сработала основная модель игры с максимальной нагрузкой Владислава Бабкевича. Белорусский диагональный реализовал лишь 27% атак, допустил по пять ошибок на подаче и в атаке. «Посмотри, как Соколов играет. С какой агрессивностью. И ты у нас на пляже. 13% набрал. Удобно? Или неудобный блок? Хочешь, я договорюсь с ними?» — пытался мотивировать своего лидера в тайм-ауте Алекно. Но, кажется, Бабкевича это давление ещё больше зажало. Не смогли подхватить упавшее знамя и доигровщики. Блеклый матч выдали Егор Клюка и Марлон Янт, не усилил и Станислав Динейкин. Плюс заметно нервничал Игорь Тисевич. Всё, на что хватило петербуржцев – это вытащить при поддержке болельщиков третий сет.

«Если проводить маленький анализ, у «Динамо» всё-таки намного больше опыта в плане ответственных матчей, чем у нас. Это видно было сегодня. У нас или большое желание, или какой-то спортивный страх, потому что сделали огромное количество ошибок. У нас был сегодня экзамен, который мы сдали на двойку. Будем учиться играть такие матчи», — резюмировал после матча наставник петербуржцев.

Матч «Зенит» — «Динамо» Фото: vczenit.ru

При этом нельзя сказать, что «Динамо» показало запредельный уровень волейбола. Москвичи ошибались не меньше, а порой даже больше соперника. В первых двух сетах они с самого начала отпускали соперника и давали ему много шансов. На одной только подаче «Динамо» допустило 24 ошибки, подарив хозяевам целый сет. Но в ключевые моменты у команды Константина Брянского нашёлся лидер в лице Цветана Соколова. Да и в целом москвичи выглядели монолитнее и увереннее. Что и принесло им важнейшую победу.

Какие теперь расклады в регулярном чемпионате?

«Зенит» после этого поражения остался пятым. Теперь у подопечных Алекно на две победы меньше, чем у новосибирского «Локомотива», и на одну – чем у московского «Динамо» и «Белогорья». Подняться выше будет сложно: нужно выигрывать две оставшиеся игры и надеяться на осечки соперников. Пятое место будет означать, что «Зенит» встретится с 12-й командой в квалификационном раунде (вероятно, это будет «Оренбуржье»). А дальше, если не будет сенсаций, петербуржцам светит «Зенит-Казань» в полуфинале.

Перспективы же «Динамо» стали лучше. Пока москвичи четвёртые, они уступают по соотношению сетов «Белогорью», и у них на одно очко меньше, чем у «Локомотива». Но уже в следующем туре новосибирцы едут в Казань. И если потерпят поражение, то динамовцы могут подняться выше. Да и в целом такая победа однозначно придаст москвичам уверенности перед решающим отрезком сезона.