«Результатом довольны, ошибками — нет». «Локомотив» взял реванш у «Ленинградки»

До старта плей-офф в женской Суперлиге осталось совсем немного, а у «Ленинградки» есть проблемы. Уже второй выездной матч подряд петербурженки не могут взять ни одного сета. Центральная встреча 25-го тура с калининградским «Локомотивом» завершилась убедительным реваншем хозяек площадки за поражение в первом круге. К радости болельщиков, в заявке железнодорожниц ещё и появилась Ксения Парубец, которая пропустила бо́льшую часть сезона.

«Локомотив» в этой встрече сделал ставку на мощную подачу. И это с лихвой окупилось: при всего лишь трёх ошибках команда выиграла шесть мячей, плюс большое количество мячей осталось без доводки. А это значит, что у жёлто-чёрных не нашлось игрока, который обеспечил бы качество обработки первого мяча. Об этом в послематчевом интервью говорил и Александр Кашин.

«Нам сильно не хватало нашего системообразующего игрока Юли Цибулько. Это сказалось. Были ключевые моменты в первом и втором сете, когда мы догоняли. А в третьем уже было тяжело. Хотел бы отметить, что в Калининграде классные болельщики. Обожаю их. Здорово играть в этом зале, с такими эмоциями. Зрители поддерживают обе команды. Молодцы!» — отметил наставник гостей.

Лишь в первой партии приём «Ленинградки» держался на уровне 46%, в остальных двух сетах этот показатель обрушился до 25% и не поднимался выше. Что, естественно, повлияло на выбор связующей Анной Озеровой при выполнении своих передач. Вся атака свелась в края, где уже ждала стена из рук железнодорожниц. Это позволило хозяйкам выиграть борьбу на блоке – 11:5. Девять очков на двоих в этом элементе набрали Екатерина Любушкина и Дарья Киселёва.

Гости постарались удивить, но выход Валерии Харловой в старте никакого эффекта неожиданности не принёс. И оказался весьма непродолжительным. Волейболистка забила всего один мяч из восьми, на приёме показала скромные 33%, допустив при шести касаниях ещё одну ошибку. И по ходу первого сета уступила своё место Анастасии Черновой. Но и один из лидеров команды в этот день не показала свой уровень: в атаке 3 из 14, а качество позитивной доводки было всего 21%. Поэтому всё нападение свелось к Валерии Романовой и Анастасии Гарелик. Последняя стала самым результативным игроком в составе «пчёлок», набрав 14 очков.

Анастсия Гарелик Фото: ВК «Енисей»

Начало сетов проходило в равном противостоянии, но лишь до того момента, пока на линии подач не появлялась Эбрар Каракурт. Диагональная выдавала шикарные серии из своих пушечных подач, оформив при этом три эйса. После чего «Локомотив» разгонялся и увеличивал свою скорость, а с ней и преимущество в счёте. Турецкая волейболистка уже второй матч проводит стабильно на достаточно высоком уровне, держа ещё и свою атаку на уровне 50%.

Петербурженки на протяжении всей встречи были в роли догоняющих. «Ленинградка» пыталась навязать борьбу, но допускала осечки в самый неподходящий момент. А в третьем сете и вовсе рассыпалась, набрав всего восемь очков. Но здесь стоит отметить хорошо организованную игру железнодорожниц, у которых получилось выполнить все элементы на отлично: подача – 2:0, атака – 58% реализованных мячей против 33% у «пчёлок», блок – 5:0 и 100% против 24% позитивного приёма. Уверенная победа команды Андрея Воронкова оставила за железнодорожницами второе место в регулярке.

«Результатом довольны, но тем, что допустили много ошибок – нет. В двух первых партиях мы вели с хорошим запасом, но затем теряли преимущество. Причём достаточно быстро. Надо акцентировать внимание на этих моментах, потому что в плей-офф допускать такого категорически нельзя. «Ленинградка» билась – это очень серьёзная команда, один из претендентов на медали. Возможно, на её игре сказалось отсутствие Юлии Цибулько, которая могла бы цементировать приём. Если бы у неё была возможность, она наверняка сыграла бы в Калининграде», — подчеркнул Андрей Воронков сразу после игры.

Репетиция плей-офф состоялась. И «Локомотиву», и «Ленинградке» осталось сыграть по одному матчу в регулярном чемпионате. Но позиции команд уже не изменятся: калининградки на втором месте, петербурженки — третьи.