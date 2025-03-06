Российские клубы вернутся на международную арену! Пока — на коммерческий турнир

Дождались! С чистой совестью можно сказать — российские клубы возвращаются на международную арену. Пусть пока и в неофициальном турнире. Московское «Динамо» и «Нова» из Самарской области с 12 по 20 марта сыграют на соревновании NAS Sports Tournament, где их соперниками должны стать клубы из Италии, Бразилии, Франции, Египта. Рассказываем о первом международном соревновании для наших клубов с 2022 года.

Что за турнир NAS?

NAS Sports Tournament — ежегодный мультиспортивный турнир, который проходит в ОАЭ. Соревнования проходят в 11 видах спорта. Команды будут выступать не под своими названиями, всё дело в том, что к каждому участнику турнира прикрепляют спонсора-шейха, под чьим именем и будет выступать команда. Так, «Динамо» выступит под именем The Emperor, а «Нова» — Aljawareh.

В волейболе самый большой призовой фонд среди всех видов спорта — порядка $ 408 тыс. или 36,6 млн рублей. Победитель должен будет получить половину. Разумеется, шейхи оплатят все расходы по перелёту, проживанию и пребыванию команд в Дубае. Кроме того, отдельные бонусы положены за приезд — порядка $ 30 тыс. или 2,7 млн рублей, а также за попадание в призёры — $ 15-35 тыс. или 1,3-3,1 млн рублей.

С кем сыграют наши клубы?

Приглашения участвовать разослали во все наши топ-клубы, однако заинтересовалось только «Динамо». Всё дело в том, что в эти же даты в чемпионате России стартует плей-офф. Даже если учесть, что лучшие наши команды не сыграют в первом раунде, смена климата и высокая нагрузка (матчи через день) могут помешать в решающие моменты чемпионата.

Кроме наших участников, в турнире примут участие французская «Тулуза», египетские «Замалек» и «Аль-Ахли», а также бразильский «Сада Крузейро». Ожидается, что приедет один из итальянских клубов, которые не попали в плей-офф. Должен был сыграть и польский клуб «Слепск Сувалки», но он отказался из-за участия российских клубов.

Что можно сказать об этих командах? Особняком, конечно, стоят бразильцы. Да, это уже не та команда, которая была лучшей в мире в середине 2010-х годов, но и в этом году «Сада Крузейро» выиграл клубный чемпионат мира. Правда, сделал это у себя на родине. На первых ролях здесь пылят ветераны Уоллес де Соуза и Лукас Сааткамп.

«Сада Крузейро» Фото: volleyballworld.com

«Тулуза» за два тура до конца регулярного чемпионата идёт пятой в чемпионате Франции. Больших звёзд в этой команде нет, выделяется разве что доигровщик-вундеркинд Ноа Дюфло Росси. Он 2007 года рождения, и уже известно, что на следующий сезон он перебирается в Италию, где будет выступать за «Чивитанову».

Египетские клубы — одни из сильнейших на африканском континенте. За «Замалек» выступают наш диагональный Дмитрий Яковлев и польский доигровщик Матеуш Южвик, в «Аль-Ахли» играет кубинский либеро Ромэн Гарсия. Ну и, разумеется, в этих командах собраны сильнейшие египетские игроки.

Будет любопытно, если доберётся до Дубая итальянский клуб. Даже в не попавших в плей-офф «Падуе», «Гроттаццолине» и «Таранто» есть интересные игроки. А вот «Монцы» на турнире точно не будет. Клуб чудом спасся от вылета из Серии А1, но продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

А как же плей-офф?

Самой большой проблемой стали пересечения дат турнира с плей-офф чемпионата России. У «Новы» такой проблемы нет, клуб из Самарской области не попал в решающий раунд. А вот «Динамо» хоть и попало в четвёрку и пропустит квалификационный раунд, должно было бы сыграть свой первый матч 1/4 финала 19 марта. Турнир же завершится днём позже. Но во Всероссйиской федерации волейбола готовы пойти москвичам навстречу.

«Изначально мы получили приглашение на четыре клуба. Это интересное предложение, которое мы тщательно рассмотрели. Сроки турнира для российских клубов, конечно, не самые удачные. В России начинается плей-офф. Однако, мы понимаем высокую значимость, и нами были приложены большие усилия для согласования поездки наших команд на такой престижный турнир.

Президиум, который проходил 28 января, принял решение изменить систему четвертьфинала: сыграть не до двух побед, а две игры с возможным «золотым» сетом». Сейчас директорат выпустит своё решение о назначении точных дат», – заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

И в Москве, и в Самаре с энтузиазмом отнеслись к предложению поехать в Дубай. Так, главный тренер москвичей Константин Брянский отметил, что нужно использовать любую возможность сыграть на международной арене.

«Представлять Российскую Федерацию и отечественный волейбол – большая честь для нашего клуба. В текущих условиях необходимо пользоваться любой возможностью принять участие в международных турнирах и показать уровень отечественного волейбола. Мы надеемся, что выступление в Дубае станет первым шагом к полноценному возвращению российских клубов и национальной команды на мировую арену», — подчеркнул Брянский.

Что ж, будем надеяться, что этот турнир действительно станет отправной точкой для российских команд. Всё-таки, несмотря на классные матчи в нашей Суперлиге, все мы соскучились по играх «наших с не нашими».