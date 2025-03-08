Андрей Титич: любая игра с иностранным соперником — это проверка

«Нова» из Самарской области в этом сезоне не смогла попасть в плей-офф российской мужской Суперлиги. Зато неплохой шанс реабилитироваться у команды появился после того, как стало ясно — «Нова» едет в Дубай, где сыграет на коммерческом турнире NAS. Доигровщик самарцев Андрей Титич в интервью «Чемпионату» рассказал, что не получилось у команды в чемпионате России, и о предстоящих соревнованиях в ОАЭ.

— Андрей, завершился регулярный чемпионат, где «Нова» остановилась на 14-м месте. Можешь сказать, что не получилось у команды в сезоне? Хотя по составу казалось, что «Нова» должна быть повыше.

— Если в моём стиле отвечать (улыбается), то не получилось выиграть 10-12 игр. А если разложить по уму, то с первых туров более удачно могли стартовать. В самом первом домашнем туре Белгород был у нас разобранный, не играл марокканец Мохамед Аль Хачдади. И их команда на тот момент выглядела нам по силам. Потом сыграли с Кемеровом 2:3. Могли, наверное, быть выше. Если бы стартанули лучше, то и пошло бы повеселее. А по сезону — где-то уже следствие проигрышей, которые тянулись, травмы отдельных игроков. Одно за одним тянулось. На финише сколько игр по 2:3, а толка нет, нужны победы.

— Как в команде восприняли новость, что вы участвуете в международном турнире?

— Конечно, необычно. Я думаю, все удивились. И даже московское «Динамо». Мы общались со многими клубами. Нестандартное решение, но в целом спокойно. Нет такого «вау-эффекта», какой-то эйфории. Да, безусловно, нам приятно участвовать в международном турнире. Но каких-то запредельных эмоций мы не испытываем.

— Что вообще думаете про такие турниры?

— Ситуация, в которой мы сейчас живём, плюс турнир по составу участников хороший, поэтому, конечно, положительно отношусь. Потому что нам играть не с кем в связи со сложившимися условиями. И любая игра с иностранным соперником – это проверка себя, всего российского чемпионата и волейбола. Даже пусть «Нова» с 14-го места поехала играть, но всё равно это тоже проверка. Как мы — команда из нижней части турнирной таблицы — будем смотреться там.

— Вы за свою карьеру принимали участие в чём-то подобном?

— Я же был в «Динамо», мы играли в Лиге чемпионов. А если говорить именно про коммерческие турниры, то на ум так сразу ничего не приходит. Ну были какие-то международные игры и турниры, но такого мощного, который они создают сейчас там – нет, не было.

Андрей Титич Фото: ВК «Нова»

— Насколько важно для российских клубов вернуться на международную арену, пусть даже пока и не в официальном турнире?

— Думаю, на этот вопрос дал бы ответ любой человек, даже не обязательно спортсмен. Потому что любая игра – это сейчас тотал. Вон сборная России по футболу играет со сборной Брунея и радуется. Это проверка своих сил. Ну и на других посмотреть, сравнить, что мы можем. А то мы в одном котле варимся. Я не считаю, конечно, что у нас чемпионат так сильно деградирует. Но в то же время посмотреть, как дела обстоят у других, тоже интересно.

— Знаешь уже формат турнира?

— Знаю только, что будет две группы по четыре команды. И если рассуждать логически, то нас с «Динамо» раскидают. А там, насколько я знаю, бразильцы приедут, французы и итальянцы.

— С кем было бы интереснее всего сыграть?

— С точки зрения российского волейбола интереснее будет с итальянцами. А с точки зрения меня – «Сада Крузейро», если этот клуб доберётся до ОАЭ.

— Почему именно бразильский клуб?

— Как-то вообще с бразильскими клубами наши виделись только на чемпионате мира. Там сильные игроки, необычное видение игры. Всё-таки не европейский подход. Физически они, наверное, мощные ребята. Я сам такой (улыбается), поэтому интересно будет сравнить.

— Какие ожидания от турнира?

— Просто интересно поиграть. Там тоже ведь будет не самый сильный состав участников, за исключением разве что «Сада Крузейро», хотя всё равно европейские клубы. Хорошо выступить нам и «Динамо», чтобы показать «вершки и корешки» нашего чемпионата.

— Поставили ли вам задачу, с учётом того, что в чемпионате вы не попали в зону плей-офф?

— Справедливости ради, мы уже сами себе цели на каждую игру ставим. Потому что проигрывать нам уже надоело, могли выиграть сколько раз. Поэтому реабилитироваться, конечно, хочется. Но конкретную задачу нам пока не ставили. Наверное, ещё озвучат. Думаю, попросят сыграть как минимум красиво. Ну а нам, конечно, хочется победить и что-то выиграть.

— Какие вообще спортивные мечты и планы у игрока Андрея Титича?

— Играть до 55 лет, не болеть и радовать публику.