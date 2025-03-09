В женской Суперлиге фаворитом выглядит «Динамо-Ак Барс». Будет ли сенсация в плей-офф?

Чемпионат России по волейболу среди женских команд преодолел свой первый этап — регулярный чемпионат. Теперь восемь команд приступят к самой интригующей части сезона — плей-офф. Если состав восьмёрки сильнейших был известен до окончания регулярки, то четвертьфинальные пары пришлось ждать до самого последнего тура.

И времени, чтобы подготовиться к началу решающего забега, у команд совсем не будет. Ведь уже 10 марта состоятся первые игры, ответные пройдут 14 марта. А если по итогам двух матчей будет равенство и понадобятся третьи встречи, то они состоятся 18 марта на полях команд, стоящих выше в таблице по итогам регулярки.

По сравнению с прошлогодним в составе участниц плей-офф произошли небольшие изменения. Места саратовского «Протона» и «Тулицы» заняли подмосковное «Заречье-Одинцово» и краснодарское «Динамо». И пары 1/4 финала таковы:

«Динамо-Ак Барс» – «Динамо» Краснодар;

«Локомотив» – «Уралочка-НТМК»;

«Ленинградка» – «Динамо-Метар»;

«Динамо» Москва – «Заречье-Одинцово».

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Краснодар

Казанское «Динамо-Ак Барс» — клуб, который особняком стоит в этом сезоне, явный фаворит чемпионата, если судить по регулярке. После прошлогоднего успеха подопечные Зорана Терзича только упрочили своё превосходство над остальными. Казаночки отлично провели начало сезона, забрав все три кубка. В Суперлиге динамовки лишь раз оступились в 21-м туре, уступив калининградскому «Локомотиву». Но даже этот промах главный тренер расценил как пользу для его команды. И больше таких осечек Казань уже не допускала.

У «Динамо-Ак Барс» основная нагрузка в атаке лежит на краях, которые с успехом конвертируют не самый качественный приём в эффективное нападение в лиге – 45%. Это лучший показатель забитых мячей после приёма среди всех клубов. А главный локомотив здесь Брайелин Мартинес. Доминиканка — самая результативная в своей команде по набору очков и входит в топ-10 лучших бомбардиров лиги. Помогают ей Светлана Гатина и Гайла Гонсалес, последняя закрепилась в составе после успешного финала Кубка России, где она выдала эффективную серию подач. Кстати, это ещё один элемент, в котором у Казани преимущество над конкурентами – 131 эйс, столько раз заставили ошибиться своих соперниц подающие «Динамо-Ак Барс».

«Динамо-Ак Барс» – «Динамо» Краснодар Фото: Пресс-служба «Динамо-Ак Барс»

Если нападение и подача держат команду на плаву, то приём – слабое место Казани. Его показатели ниже всех в лиге – всего 40%. Этим воспользовались железнодорожницы в выигранном матче. Это нужно учесть краснодарскому «Динамо», которое сразится с лидерами чемпионата в четвертьфинале. Южанки в этом сезоне отвоевали место под солнцем у «Протона» и «Тулицы». А смена тренера под занавес предварительного этапа стала своего рода катализатором и принесла серию из четырёх выигранных матчей.

У динамовок хороший состав, в котором есть опытные игроки, бравшие чемпионат страны. Главная ударная сила — Мария Боговская, входящая в топ-3 по набранным очкам в Суперлиге. Диагональная пропустила вперёд лишь Эбрар Каракурт из «Локомотива» и Ольгу Бирюкову из «Заречья». Выделяется и блокирующая Юлия Храбрая, которая может дать фору крайним нападающим, набирая по 20 очков за матч.

«Локомотив» — «Уралочка-НТМК»

Калининградский клуб недосчитался одного из лидеров уже на старте сезона. Но травма Ксении Парубец не только не выбила «Локо» из колеи, а ещё больше сплотила команду. Ксению надёжно заменила Вера Костючик. А возвращение тренера Андрея Воронкова и его дочери Ирины вернуло чемпионский дух команде. Основной же акцент по-прежнему на диагональной Эбрар Каракурт. И если в начале регулярки у турчанки случались провалы, то к её завершению волейболистка стабилизировала свою игру, удерживая нападение на уровне 50%, став ещё и главной забойщицей лиги с 530 очками. Эбрар перешла с силовой на гибридную подачу, однако это не только не ухудшило её результативность, а, наоборот, ещё больше усложнило жизнь принимающим. К силовым ударам Каракурт добавилась и мощь Ирины Воронковой.

Не обошлось и без открытий этого сезона – это Дарья Киселёва и Марина Аслямова. И если первая уже уверенно обосновалась в составе, то вторая блестяще выходит с замены. Теперь уже не только для того, чтобы выполнить подачу, но и полноценно провести встречу.

Но не всё так гладко у железнодорожниц. Собственные ошибки зачастую топят команду Андрея Воронкова, об этом неоднократно признавался и сам наставник в послематчевых интервью.

«Локомотив» — «Уралочка-НТМК» Фото: Пресс-служба «Локомотива»

«Уралочка-НТМК» — молодая и дерзкая команда, которая в этом году уже увереннее смотрится на площадке и заставляет считаться с собой. Недооценка уральского коллектива в играх регулярного этапа привела к тому, что клуб из Свердловской области одержал несколько побед над вышестоящими командами. У этой команды отличная линия центральных блокирующих Фитисова — Карполь, девушки отлично держат переднюю линию и добывают очки не только на блоке, но и являются дополнительным адресатом для передач связующей, чем Ольга Хлебникова и пользуется. Хорошо вписалась в коллектив и сербка Бранка Тица. Доигровщица не раз признавалась лучшим новичком в турах. Однако молодость, как и отсутствие опыта, в решающих моментах порой подводят. И это особенно заметно на тай-брейках, где более искушённые соперницы уводили победы из-под носа. Из семи сыгранных пятисетовиков уралочки уступили шесть.

«Ленинградка» — «Динамо-Метар»

Команды, которые уже второй год встречаются на стадии 1/4 финала. В прошлый раз сильнее оказались «пчёлки». победив и дома, и на выезде. И если петербургской команде удалось сохранить основной «бронзовый» костяк, ограничившись точечными заменами, то челябинский клуб обновился на 80%, включая главного тренера.

«Ленинградка» продолжает показывать хороший уровень волейбола, успев сыграть в финалах двух кубков. Основной акцент связующая Анна Озерова делает на края: Анастасию Гарелик, Анастасию Чернову и Валерию Романову. Анна Мельникова и Дарья Малыгина добавляют вистов команде цепким блоком. Но после Нового года команда Александра Кашина угодила в яму. Соперникам удалось нащупать слабину в приёме жёлто-чёрных и поочерёдно прикрывать лидеров нападения. Из семи проигранных матчей шесть случились во втором круге. Обидную «баранку» петербурженки увезли из Челябинска за пару туров до окончания регулярки, что не может не вселить дополнительной уверенности «Метару» перед решающими матчами на вылет.

«Ленинградка» — «Динамо-Метар» Фото: Пресс-служба «Динамо-Метар»

Челябинские волейболистки занимают третье место на приёме в лиге и показывают фантастическую защиту. Динамовки — самая цепкая команда лиги, которая умеет играть тай-брейки: девять побед в 11 сыгранных пятисетовиках. Если с черновой работой команда справляется на твёрдую четвёрку, то вот с нападением не всегда всё гладко – 37% эффективности, ниже только у нижегородской «Спарты». Поэтому Алексей Дешин не раз акцентировал своё внимание после проигрышей на этом компоненте.

«Динамо» — «Заречье-Одинцово»

Заключительная пара – это соседи не только по турнирной таблице, но и по географическому расположению. Динамовки, неуверенно начавшие свой сезон, постепенно добрались до четвёртого места, сместив с него как раз подмосковный клуб. Здесь на первый план выходит не яркое нападение, а блок. Этот элемент стал главной силой москвичек в сезоне. Ангелина Лазарева и Виктория Пушина стеной стоят против ударов соперниц. Волейболистки занимают первые две строчки по набору очков в этом компоненте. На счету Лазаревой 113 «чехлов», у Пушиной – 109.

«Динамо» — «Заречье-Одинцово» Фото: Пресс-служба ЖВК «Динамо»

Для команды из Одинцова пятое место – настоящий прорыв. Шесть сезонов потребовалось «Заречью», чтобы вновь почувствовать вкус плей-офф. Как и «Динамо-Метар», зареченки перед сезоном сделали полный апгрейд. Должность тренера занял Константин Ушаков, а роль первой скрипки досталась словенской связующей Еве Павлович Мори. И сразу команда заиграла яркими красками, появился рисунок игры, а главное — скорость в атаке, что приводит в ступор блокирующих других команд. Но без потерь тоже не обошлось: травмы Мины Попович и Марии Халецкой подпортили настроение в концовке, команда уступила явным аутсайдерам. Им на смену пришли Юлия Бровкина и Юлия Максимова, так что в качестве команда из Подмосковья не должна просесть.