Лидеры устояли в первых матчах. Хоть и не без проблем

В женской Суперлиге началась самая непредсказуемая и интересная часть – серии матчей на вылет. Уже в пятницу восьмёрка сильнейших может стать квартетом, который продолжит борьбу за медали чемпионата России. После первых встреч четвертьфинала ближе к этой цели стали казанское «Динамо-Ак Барс», калининградский «Локомотив», «Ленинградка» и московское «Динамо».

Напомним, в женской Суперлиге четвертьфинал состоит из серии до двух побед. В случае равенства после двух встреч команды играют дополнительный матч на площадке того клуба, который занял место выше в турнирной таблице по итогам регулярного этапа.

Если два «Динамо» — казанское и московское — без особых проблем начали гонку за медалями, то железнодорожницам и «пчёлкам» пришлось непросто в своих матчах. Уральские клубы проявили свой характер и смогли навязать борьбу командам, стоящим выше их по рейтингу.

Самой драматичной по накалу получилась встреча в Калининграде. «Локомотив» только в первой партии уверенно забрал концовку. В оставшихся сетах исход решался на балансе. «Уралочка-НТМК» приложила все усилия, чтобы увести игру на тай-брейк, но железнодорожницы совершили камбэк в четвёртой партии и довели матч до победы.

Интересный факт, что в первом сете обе команды с хорошими центрами не набрали ни одного очка на блоке. «Локомотив» вывез партию благодаря своему отличному нападению, которое зафиксировало цифры в статистике на уровне 59%. В следующих партиях эти показатели не поднимались выше 46%. Волейболистки «Уралочки» стали чаще рисковать на подаче, что позволило отодвинуть мощную атаку железнодорожниц от сетки и сыграть на равных. Но два подряд очка на блоке в концовке записали в актив «Локо» и второй сет.

Третий игровой отрезок также мог остаться за калининградскими волейболистками, но вышедшая на подачу Елизавета Павлова сделала невозможное. Диагональная вышла на подачу при счёте 13:14, а закончила подавать, когда на табло горели цифры 20:14. Тем не менее «Уралочка» позволила себя догнать, и, хотя команда Михаила Карполя первой получила сетбол, две ошибки Елизаветы Фитисовой вернули интригу в матче (24:24). Однако отрезок имени Елизаветы Протопоповой и Бранки подарил гостьям шанс на успешный исход встречи. Этой возможностью уральская команда не воспользовалась, хотя вела бо́льшую часть четвёртого сета. Железнодорожницы смогли включить турборежим, чтобы избежать ухода на тай-брейк. Хорошо провели концовку лидеры «Локо» Ирина Воронкова и Эбрар Каракурт. И с третьей попытки хозяйки площадки оформили себе первую трудовую победу в четвертьфинальной серии.

Игроки «Локомотива» Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив-Калининград»

«Матч получился зрелищным, но очень нервным. Ни одна команда не хотела уступать. У нас была задача сыграть ровно, с максимальной концентрацией. Где-то нам это удалось, но местами не справлялись. В третьей партии, конечно, случился провал. Тактически сыграли неграмотно. Нужно было сыграть рационально, но этого не сделали. Потом тратили много сил, чтобы догнать соперниц. И их не хватало, когда нужно было поставить точку. Нужна была холодная голова, но не всегда получалось такой её сохранить. Однако в трудную минуту в четвёртом сете у нас всё получилось, мы меньше ошиблись и выиграли», — подвёл итога матча Андрей Воронков.

Если «Уралочка-НТМК» в своём матче включилась по ходу игры, то другой уральский коллектив с первых розыгрышей показал «Ленинградке», что победа в Челябинске не была случайностью. «Динамо-Метар» сразу завладело инициативой в сете, «пчёлки» же выглядели гостьями на собственной площадке. Очень много невынужденных ошибок совершали жёлто-чёрные в момент погони за своими соперницами. У челябинской команды получалось практически всё, а лидерство взяла на себя Александра Мамедова. Доигровщица завершила встречу с показателем 25 выигранных мячей.

У «Ленинградки» такие запредельные цифры показала Анастасия Гарелик — 24. Также двузначными показателями отметились Валерия Романова (16) и Анастасия Чернова (18). Именно доигровщицы пришли на помощь своей диагональной во второй партии, которую «Ленинградка» буквально выцарапала в концовке.

После такого возвращения команда Александра Кашина воспряла духом. И оставшиеся два сета уже «Ленинградка» полностью контролировала ситуацию на площадке. У «Метара», напротив, игра разладилась, особенно это было заметно в нападении. Если у «пчёлок» было кому поддержать своего лидера, то у гостей такого игрока не нашлось. Хозяйки с двукратным преимуществом выиграли блок — 18:9, в нападении тоже были чуть лучше – 41% реализованных мячей против 39% у Челябинска. Плюс 4:1 по эйсам в пользу хозяек.

Первая и четвёртая команды по итогам регулярного чемпионата не стали затягивать свои первые матчи плей-офф и закончили их всухую. Московское «Динамо» было не столь гостеприимно к своим соседям из подмосковного Одинцова. Столичные волейболистки прекрасно действовали на сетке, выиграв у гостей атаку и блок, что во многом и стало определяющим фактором в выявлении победителя встречи.

Команда Александра Кошкина выдала очень чистую и качественную игру на передней линии, допустив всего лишь две ошибки при 97 попытках и завершив встречу с показателем результативности в 52%. В то время как игроки «Заречья» забили всего 41% своих атак, совершив при этом ещё и семь осечек. Все нападающие бело-голубых держали стабильный уровень нападения на протяжении всей игры. А диагональная Наталия Гончарова финишировала с фантастическими цифрами – 22 выигранных мяча в атаке, лишь раз динамовского лидера удалось закрыть. У гостей эта зона проседала: Анастасия Стальная забила всего три мяча за две партии, Мария Халецкая, вышедшая на её замену – шесть. А лучший показатель — 11 и 12 – был у доигровщиц команды, Ольги Бирюковой и Алины Богдановой.

Визитная карточка «Динамо» — блок – также не подвёл: 12 раз получилось остановить атаку зареченок, гостьи показали скромный результат — всего пять блоков. И всего пару дней есть у Константина Ушакова, чтобы эти показатели улучшить.

«Динамо-Ак Барс» также ограничилось малыми физическими затратами во встрече с краснодарским «Динамо». Южанки к тому же приехали в столицу Татарстана в усечённом составе из 10 человек, без Екатерины Евдокимовой и своего лидера Марии Боговской.

Хозяйки площадки испытали трудности лишь во втором сете, когда у гостей получилось нащупать слабое место соперниц – приём – всего 30% позитивной доводки. В первой партии казанские волейболистки компенсировали его атакой и отличным блоком, который принёс шесть очков, в то время как у Краснодара в этой графе был прочерк. Но в следующем сете даже этот элемент не всегда выручал «Динамо-Ак Барс». Команды шли на равных до счёта 18:18, Зорану Терзичу пришлось вмешаться в игровой процесс, взяв тайм-аут. И наставник Казани нашёл нужные слова для своих подопечных. После перерыва волейболистки совершили рывок и завладели преимуществом, которое удалось удержать до конца сета.

В третьем игровом отрезке южанки попытались повторить такой же манёвр, но в этот раз хозяйки быстро его пресекли успешными атаками своих крайних нападающих, показав самый лучший процент реализованных мячей за всю встречу — 59%. Браейлин Мартинес стала самой результативной в составе «Динамо-Ак Барс». Доигровщица забила 15 мячей с игры – это ровно половина отданных ей передач, также три очка удалось заработать на блоке. У гостей больше всех очков принесла Ярослава Симоненко – 14.

Игроки «Динамо-Ак Барс» Фото: Пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Зоран Терзич в послематчевом интервью выразил надежду на то, что и в Краснодаре у команды получится повторить успех первого игры.

«Если сравнивать две команды и их места в таблице, то, вполне естественно, все ожидали, что это будет лёгкая игра для нас. Но, как вы знаете, плей-офф всегда начинается иначе. Сегодня видно было, что мы не показали свою лучшую игру и не были так расслаблены, как обычно. Думаю, это связано с тем, что сейчас плей-офф. Игроки чувствовали давление, ведь за целый сезон мы практически не потерпели ни одного поражения. Теперь, когда начинаются игры на вылет, они осознают, что любое поражение может привести к проблемам.

Несмотря на небольшое давление, я думаю, что мы справились с ситуацией. Мы не дали Краснодару больших шансов удивить нас сегодня. Надеюсь, что мы сможем завершить все во второй игре в Краснодаре», — подвёл итоги сербский специалист.