Казань — в полуфинале, а остальные пары доигрались до третьего матча

Вторые матчи четвертьфиналов женской Суперлиги порадовали непредсказуемыми исходами. Только «Динамо-Ак Барс» в очередной раз подтвердило статус лидера и первым завоевало своё место в полуфинале, не отдав краснодарскому «Динамо» ни сета в двух матчах. В трёх других парах команды, которые в регулярном чемпионате финишировали ниже, смогли продлить серии, уведя их в третью встречу. Решающие игры, по итогам которых уже определится четвёрка сильнейших, состоятся 18 марта.

Первыми закамбэчили серию волейболистки «Уралочки-НТМК». Команда Михаила Карполя смогла вернуться в игру после проигранной первой партии. И то, что не получилось у уральской команды в Калининграде, на домашней площадке вышло очень даже уверенно.

Победного настроя железнодорожниц хватило только на первый сет, в котором у «Локо» было превосходство и лучшие показатели всего матча в атаке — 56% реализованных мячей. Дальше эти цифры держались на уровне 37% — 45%. В то время как «Уралочка» со скромных 38% первой партии смогла поднять нападение до 52%.

Стабильно и надёжно сыграли края уральской команды. По 16 очков в нападении принесли Ольга Ваганова и Елизавета Павлова. Диагональная ещё два раза отметилась на блоке, на подаче записала эйс в свой актив. И это при единственной ошибке, которую Павлова допустила в атаке.

У «Локомотива» только Эбрар Каракурт показала свой максимум, забив 21 мяч в атаке. Вторая по результативности — Ирина Воронкова с 10 очками, но это всего 37% выигранных ударов. Вера Костючик и вышедшая ей на замену Ксения Парубец только пять раз смогли поразить цель. Также хозяйки были сильнее своих соперниц на блоке – 9:5. Успешная игра на сетке уральского коллектива во многом стала определяющей и вернула серию в Калининград, где и решится судьба путёвки.

«Уралочка-НТМК» — «Локомотив» Фото: uralochka-vc.com

«Сегодня я очень доволен. Девочки показали самую чистую игру после первой партии. Мы сыграли в какой-то невероятный волейбол, где все сработали как единый механизм. То, к чему весь год шли, мы начали максимально использовать на площадке. Поздравляю свою команду с шикарной игрой. Но расслабляться нельзя. Третий матч будет в Калининграде. Надо ехать сейчас отдыхать, готовиться, чересчур не радоваться. Нужно быть готовыми и собранными», — радовался Михаил Карполь игре своей команды.

«Динамо-Метар» поддержало успех уральских соседей, выиграв свой матч также в четырёх партиях. Начало встречи складывалось по сценарию первой игры, с той лишь разницей, что определяющая и упорная концовка второй партии осталась за командой Алексея Дешина. Дальше челябинские волейболистки немного выдохнули, что позволило «пчёлкам» вернуться в игру и забрать третью партию. После чего «Метар» вовремя спохватился и довёл матч до логического завершения.

Как и в первой игре, Александр Кашин искал оптимальное сочетание стартовой шестёрки, которая смогла бы и держать приём, и усилить линию атаки. Если в Санкт-Петербурге Юлия Цибулько выходила на подмогу и цементировала приём, что сняло дополнительную нагрузку с Валерии Романовой, то в Челябинске такой манёвр не прошёл. Цибулько главный тренер предпочёл Анастасию Пирайнен, а Романова так и не нашла лазеек для своих ударов, забив всего шесть мячей из 26 отданных ей передач. А отбиваться за всех пришлось вновь Анастасии Гарелик, которая повторила успех домашней встречи, наколотив 26 мячей.

У «Динамо-Метар» нагрузку в нападении разделили сразу три игрока: Руссу – 18, Мамедова – 17 и Иванкович – 16. Этого не хватило челябинкам в первой встрече. Кроме того, в домашней игре отлично сработали замены Алексея Дешина. Когда нужна была передышка основным краям, успешно выходила помогать Ангелина Дементьева. При равенстве на подаче — 4:4 — в остальных компонентах игры сильнее были хозяйки площадки. На приёме – 51% позитивной доводки против 33% у жёлто-чёрных, в атаке – 65:54 и на блоке — 12:11.

«Динамо-Метар» — «Ленинградка» Фото: dinamo-metar.ru

«Прежде всего уступили в желании выиграть, всё дело в смелости. В одном очень известном фильме говорили, что самое дорогое — это глупость. У нас самое дорогое — это трусость. К сожалению, мы сейчас ограничены в заменах, и, когда выпадает даже один игрок, впятером действовать сложно. «Метар» молодцы, они играли все вместе, ничего нам нового не показали, в принципе, всё было разобрано. Но у нас с одного края получилось 6 из 31.

Гарелик, конечно, молодец: 50% своих показала, забила много. Но она тоже живой человек. Невозможно, когда пасуют всё в одну сторону. Приём тоже оставлял желать лучшего. Соответственно, Гарелик приходилось всё время бороться с двумя блоками. Она молодец, своё дело сделала. А в четвёртой зоне мы получили то, что получили!» — сокрушался Александр Кашин в послематчевом интервью.

Ещё один драматичный матч болельщики увидели в подмосковном Одинцове. Если в первой встрече «Заречье» даже не добралось до отметки 20 в сете, то на домашней площадке хозяйки сотворили невозможное. Сначала выцарапали концовку первой партии, зафиналив её красивым эйсом Евы Павлович Мори. Затем команда Константина Ушакова и вовсе повела в матче 2:0 и была в партии от победы в трёх сетах. Но динамовки благодаря своей результативной атаке и блоку затащили игру на тай-брейк, в котором и определилось, что третьей встрече всё-таки быть.

Подопечные Александра Кошкина сделали всё возможное, чтобы матч завершился классическим камбэком, отчаянно сражаясь, понимая ценность каждого розыгрыша. Пошла нервная и напряжённая игра с большим количеством эмоций со стороны игроков и тренеров и видеозапросов, которые не раз заканчивались жаркими спорами. Никто не хотел уступать, отрываться в счёте ни у кого не получалось. Развязка встречи наступила в битве лидеров — Бирюкова и Гончарова своими атаками решили исход матча. Доигровщица «Заречья» вывела игру на матчбол, а диагональная «Динамо» в решающий момент ошиблась, послав мяч в сетку — 15:13, и серия возвращается в столицу. Ни у одной команды не было явного превосходства в каком-либо элементе, всё решили считаные мячи: в атаке – 38% забитых мячей «Заречья», а у бело-голубых 37%, на блоке – 20:19.

«Никто не говорил, что будет легко. Встречались четвёртая и пятая команды чемпионата. Игра получилась эмоциональной, живой, интересной для зрителей. Всё решалось на «больше-меньше». Тут всё зависит от нашей игры. Обидно было отдавать первую партию, потому что уступали, но догнали, обогнали, и её надо было забирать. Каждая партия начинается с 0:0, всё можно перевернуть, и мы это сегодня почти что доказали. Сделаем выводы, у нас ещё одна игра, постараемся исправить ситуацию», — подвёл итог матча Александр Кошкин.

И только «Динамо-Ак Барс» сделало четвертьфинальный дубль из трёх партий во встречах с краснодарским «Динамо». У южанок вернулась в строй Мария Боговская, которая пропустила игру в Казани. И, пожалуй, краснодарские волейболистки выдали свой лучший матч сезона с лидером чемпионата. Все три сета игрались на балансе и завершились с одинаковым счётом 25:23.

«Игрой можно гордиться – команды провели прекрасный матч. Его забрал соперник, хотя мы могли всё решить в свою пользу. Шанс такой у нас был, и мы верили в себя. Для победы не хватило везения, наверное», — прокомментировала поражение капитан краснодарского «Динамо» Юлия Подскальная.

У Казани вновь получилось конвертировать не совсем успешный приём (35%) в результативное нападение – 46%. Гайла Гонсалес показала феноменальные цифры в атаке: диагональная забила 20 мячей, не совершив ни одной ошибки, с результативностью 62%. На блоке тоже лучше смотрелись гостьи – 11:9. И этого вполне хватило, чтобы выиграть матч и серию. Теперь у «Динамо- Ак Барс» есть дополнительное время для подготовки к следующим играм.