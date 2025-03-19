«Буду приветствовать возвращение России». Как бельгиец стал своим в казанском «Зените»

В российской волейбольной Суперлиге разгоняется плей-офф. Главным фаворитом чемпионата остаётся «Зенит-Казань». Самый титулованный отечественный клуб XXI века не собирается сдавать позиции. Команда Алексея Вербова уверенно прошла регулярный чемпионат и постарается удержать титул третий год подряд. Важно, что к решающим матчам набрал кондиции бельгийский легионер татарстанцев Сэм Деру.

Доигровщик пропустил старт сезона из-за проблем со здоровьем, но сейчас готов идти в бой: он хочет завершить свою главу в истории казанского «Зенита» на победной ноте. Судя по всему, продлевать контракт с Деру не планируют, поэтому летом Сэм попрощается с городом, который за три года стал для него практически родным.

В интервью «Чемпионату» капитан сборной Бельгии поделился своим мнением о перспективах своего клуба в розыгрыше плей-офф, рассказал об особенностях политического устройства разделённой двумя языками родины, высказался о футболе, велоспорте и хоккее и даже поддержал возвращение сборной России на международную арену.

Сэм Деру Фото: zenit-kazan.com

«Когда смотришь матчи с трибуны – нервничаешь больше»

– Как вам в целом текущий сезон «Зенита»? Есть ощущение, что конкуренция выросла и защитить чемпионский титул будет сложнее.

– Определенно конкуренция стала выше, несколько команд сделали важные шаги вперёд, стали играть лучше и сплочённее. Не ждём лёгкой прогулки, но нам не так и важно, с кем конкретно играть в плей-офф. Если хочешь взять титул, должен победить всех.

Статус фаворита у нас ещё остаётся – за исключением двух проигранных финалов Кубка России и Кубка Легенд с Москвой мы доминировали на протяжении всего сезона. Мы играли очень хорошо как команда, поэтому главное – продолжать этот курс и не сходить с него. Любой другой результат, кроме победы, никто не примет. К тому же у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к плей-офф, и это здорово. Мы смогли и поработать, и отдохнуть. Я думаю, команда отлично готова к матчам на вылет.

– Поражение в Кубке России придаёт больше мотивации?

– Отчасти оно помогло нам опуститься на землю, иногда полезно проигрывать – чтобы увидеть свои проблемы. Мы и так понимаем, конечно, что каждая игра важна, но поражения мотивируют показывать свой истинный уровень. И всё-таки лучше бы мы взяли этот Кубок, если выбирать. Однако в тот вечер «Динамо» играло исключительно хорошо, а у нас не было привычной стойкости, чтобы отыграться.

– Кого видите главным соперником в плей-офф? Какую команду?

– Главным конкурентом остаётся московское «Динамо».

– Что думаете про «Зенит» из Санкт-Петербурга?

– Они быстро прогрессируют, показывают качественный, умный волейбол, у них хороший состав. Случаются ошибки, команда ещё в процессе строительства, но потенциал у неё большой. В последнем матче с Питером было очень трудно, и всё-таки я жду «Зенит» в чемпионской гонке скорее в следующем году.

– Удалось пообщаться с Владимиром Алекно? Знакомы были с ним ранее?

– Разумеется, это большой тренер, важная часть истории казанского волейбола. Особо пообщаться в этих матчах не получилось, но мы здороваемся, хорошо знаем друг друга, несколько раз пересекались и на клубном уровне, и в матчах сборных.

Владимир Алекно Фото: zenit-kazan.com

– Что для вас важнее – командный результат или личная статистика?

– Конечно, командный успех. И каждый тренер, с которым я работал, подтвердит, что я всегда играю на команду. В конце концов, если ваша команда добивается результатов, значит, и персонально как игрок вы также действуете здорово, вас заметят, предложат остаться в клубе или пригласят в другую команду.

– А как вы относитесь к внутренней конкуренции за место в команде?

– Здорово, когда есть внутренняя конкуренция за место в составе, когда у вас несколько игроков высокого уровня на одной позиции, значит, у вас больший запас прочности на случай возможных травм, резерв для стилистических изменений.

А самих игроков конкуренция подстёгивает. Так же происходит и у нас в «Зените». Тут собраны волейболисты исключительного класса, и нужно отрабатывать на максимум на каждой тренировке, если рассчитываешь попасть в состав на матч. Нужно держать себя в тонусе, иначе на твоё место придёт кто-то другой.

– У вас когда-нибудь проскакивала зависть к успехам товарищей по команде?

– Что вы, я уже слишком стар для этого (улыбается). Конечно, такая спортивная ревность существует, но лично я уже давно прошёл эту фазу. А вот когда ты ещё молод, хочешь играть и расти каждый день и видишь, что не поспеваешь за своим прямым конкурентом, то можешь чувствовать себя немного неуютно. Потому что хочешь оказаться на его месте. Однако с опытом понимаешь, что это соперничество помогает вам обоим, и вместо разочарования или обиды приходит должная мотивация.

– За кем в «Зените» вам наблюдать интереснее всего? За Кристенсоном?

– Сложно сказать, мне нравятся все наши игроки, у каждого есть что-то особенное, за эти несколько лет я у каждого парня чему-то научился. Но если говорить о чём-то конкретно, то меня вдохновляет игра Максима Михайлова. Это невероятно – столько сезонов подряд играть на выдающемся уровне, не снижая планку требований к самому себе.

– Как у вас сейчас со здоровьем?

– Всё в порядке, были небольшие проблемы со спиной, но ничего серьёзного, они уже в прошлом. В начале сезона пропустил несколько недель. Меня не было в Казани, я уезжал, поскольку нужна была небольшая операция, но сейчас всё хорошо.

– Тяжело вернуться в игровой тонус после паузы?

– Нет, это уже привычная история. Мне нужно два-три матча, чтобы вернуться в ритм, после чего уже играю на своём уровне. Сейчас у нас было достаточно времени, чтобы набрать форму перед матчами плей-офф, поэтому уверен, что каждый в «Зените-Казань» будет играть на 100%. Точнее, мы уже это показываем. Своей игрой в прошлом месяце я доволен.

– Как реагирует тренер на долгое отсутствие в составе из-за физических проблем?

– У нас очень понимающий тренер, всё-таки он сам был игроком. Даже так: в первую очередь он человек, тренер – уже во вторую. И относится соответствующе. Когда есть медицинские сложности, ты ничего не можешь с этим поделать.

Никто не хочет получить травму или заболеть. Если такое случается – это просто невезение, от тренерского штаба и партнёров в таком случае слышишь только слова поддержки. К счастью, у нас большой состав, поэтому, когда кто-то получает травму, у нас всегда есть человек, который может занять его место. Главное – этот момент уже преодолели, и теперь всё уже далеко позади.

– Что чувствуете, когда смотрите, как играют ваши партнёры по команде, а сами сидите на трибунах?

– У меня в тот момент были другие заботы. Конечно, всегда приятнее находиться на площадке, но, пока занимаешься процессом восстановления, разбираешься со здоровьем, тебе не особо до переживаний. А если говорить про просмотр игры с трибуны – нервничаешь больше, поскольку не можешь помочь команде.

Сэм Деру Фото: zenit-kazan.com

«Был удивлён, что в Татарстане рядом стоят мечети и храмы»

– Казань уже стала вторым домом? Или чего-то вам не хватает в городе?

– Мне было комфортно в Казани практически с первого же дня здесь. Меня очень тепло встретили, помню, что позволили прийти в себя после травмы, операции на колене. Я сразу почувствовал себя частью клуба, команды и даже города. Время в Казани никогда не забуду, оно для меня особенное. А чего не хватает, так это моей семьи. Было бы здорово видеться с ней чаще.

– Что насчёт погоды? Российские холода не пугают?

– Если едете играть в Россию, то заранее знаете, что будете видеть снежную зиму. Мало для кого это сюрприз, разве что вы совсем не знаете географию. Было бы глупо на моём месте жаловаться в декабре на холод и требовать солнца. Тем более мне нравится снег! Зима, на самом деле, куда лучше, чем ранняя весна. Сейчас в Казани дождливо и холодно. Вот это бельгийская погода! И она мне не очень по душе. Если выбирать между промозглой европейской зимой и снежной российской – выберу снежную в России.

– Слышал, что вы учите русский язык. Как успехи?

– Если мы бы общались с вами сейчас на русском языке, это был бы очень долгий и не самый интересный разговор. У меня маленький словарный запас, слов 200-300, которые нужны для базовых бытовых нужд.

– Какие языки вы знаете?

– Голландский, французский, итальянский, английский и немного русский.

– Жизнь в Бельгии, стране с двумя государственными языками, помогла вам в изучении иностранных языков?

– На самом деле, я не рос в двуязычной среде. Я жил в голландской части Бельгии, вокруг все говорили на голландском. Конечно, в школе вы учите разные языки, у меня были и французский, и английский, но пока был школьником, не так много времени и внимания уделял этому. За языки взялся, скорее когда начал играть в волейбол в других странах. Когда играл в Италии, учил итальянский, сейчас учу русский. Бонус к спортивной карьере.

– Вы из Фландрии, голландского региона Бельгии. Можете побольше рассказать о своей родине?

– Начать со стереотипов (смеётся)? Всё верно, мы очень любим кататься на велосипеде, у нас очень хорошие пиво, шоколад и картофель фри. Мы шутим, что после картошки фри с пивом и шоколадом на десерт нужно сжигать много калорий, поэтому мы много крутим педали на велике. Проехал несколько десятков километров — и можно снова приступать к трапезе.

Брюгге Фото: istockphoto.com

– Бельгия в плане устройства общества похожа на Татарстан? Здесь тоже два народа, два языка и даже две религии мирно уживаются вместе.

– Я согласен, что-то схожее есть. На самом деле, был удивлён в первое время разнообразию культур в Татарстане – когда видишь рядом мечети и храмы, православных и мусульман, русских и татар. В Бельгии вместе живут голландцы и французы, есть ещё немецкие районы, так что у нас тоже довольно мультикультурное общество, и это накладывает определённый отпечаток. Для удобства лучше знать оба языка, ты постоянно соприкасаешься с другой культурой. И это здорово, меняет сознание – ты становишься открытым ко всему, не видишь границ, понимаешь, что они искусственные.

Пусть у других народов какие-то свои традиции, свой бытовой уклад, но в этом нет ничего плохого. Здорово, что в Татарстане татары учат русский, русские – татарский, так вы лучше узнаёте друг друга. У нас ситуация отличается тем, что есть языковые границы, то есть во Фландрии официальный язык — голландский, в Валлонии – французский. А вот Брюссель перемешан для всех. Конечно, если вы живёте в небольшом городе в Валлонии, то можете не знать голландского, вам он не очень нужен, но если путешествуете, взаимодействуете с людьми по всей Бельгии, у вас крупный бизнес – тогда хорошо бы знать и язык своих соседей.

Что мне нравится, современные дети здорово говорят на обоих языках. Раньше это была проблема, в Валлонии не очень стремились учить голландский, и нам приходилось подстраиваться. Постепенно страна объединяется в некую общность. Бельгия в своём роде уникальна, у нас два уровня правительств, различные законы, от этого бывает беспорядок, и я сам порой удивляюсь тому, как устроена наша страна. Но в целом это работает, так что всё здорово.

– На каком языке говорят в сборной Бельгии?

– Сейчас на английском, потому что наш тренер – иностранец. Или на итальянском: Эмануэле Дзанини – итальянец, а многие игроки бельгийской команды играли в Италии. И всё-таки основной рабочий язык – английский. Вне тренировок с товарищами по команде говорим на голландском. В основном у нас ребята из Фландрии, есть несколько франкоговорящих, можем с ними и по-французски поговорить, но чаще они подстраиваются под нас.

Сэм Деру в сборной Бельгии Фото: Stijn Audooren/IMAGO/ТАСС

– Если возвращаться к стереотипам о Бельгии, вы и правда любите картошку фри?

– Разумеется. Причём мы не называем её французской (общепринятое название картошки фри на английском – French Fries. – Прим. «Чемпионата»). Это бельгийская картошка! И она особенная, картошка фри в «Макдоналдсе» – это определенно чушь. Её нельзя назвать картошкой фри. Люблю себя побаловать картошкой, но надо знать меру, всё-таки это не самая здоровая пища.

– А что думаете про российский шоколад? Вам нравится?

– Честно говоря, особо его не ем. Попробовал… и это совсем не то. Я привожу шоколад из Бельгии для себя и для всей команды. Говорю ребятам: попробуйте настоящий шоколад! Любая поездка домой – и обратно везу огромную сумку с конфетами, плитками, приношу в раздевалку. Сразу всё разлетается.

– В чём секрет бельгийского шоколада?

– Контроль качества. Правильная рецептура, лучшие какао-бобы, выверенный процесс производства. Всё просто. У нас занимаются шоколадом столетиями, знают все нюансы этого дела.

– Пробовали чак-чак? Как вам?

– Конечно. Вкусный, сладкий, необычный. Здорово. В целом мне нравится татарская кухня, люблю эчпочмаки. Ещё мне нравятся хачапури. Я знаю, что это скорее грузинская кухня, но она здесь очень популярна, много грузинских ресторанов. Супы очень вкусные.

Сэм Деру Фото: zenit-kazan.com

«Общался с Джоковичем – он хорошо разбирается в волейболе»

– Раньше вы говорили, что не очень любите футбол. Ситуация не изменилась?

– Как сказать. Я в целом спортивный фанат, мне интересно посмотреть любое крупное событие. Но больше всего люблю волейбол, и если выбирать, то всегда предпочту волейбольный матч, нежели футбол. Если только это не чемпионат Европы или мира, финал Лиги чемпионов. А так стараюсь следить и за футболом по мере возможности, за большими командами, лично знаком с некоторыми большими игроками из сборной Бельгии, что добавляет интереса к просмотру.

– За кого болеете?

– С детства поддерживаю мадридский «Реал». У меня даже была маленькая майка Зидана, а потом там играли некоторые бельгийские игроки, следил за ними. Сейчас важную роль в «Реале» играет вратарь Тибо Куртуа. Слежу и за «Манчестер Сити», так как там играет Де Брёйне. Где играют знакомые мне бельгийцы – стараюсь поддерживать эти клубы.

– Читал о ваших симпатиях к теннису. Есть персональные фавориты?

– Мне очень нравился теннис эпохи «Большой тройки», было здорово следить за Джоковичем, Федерером и Надалем, за их противостоянием. Меня как спортсмена вдохновляет их долгий спортивный путь, как они смогли выдерживать такую конкуренцию на протяжении столь долгого времени.

Сейчас остался только Джокович, слежу больше за ним. Был рад увидеть его победу на Олимпиаде в Париже, он давно к ней шёл и заслужил этот успех. На самом деле, мы даже с ним увиделись тогда на Олимпиаде. Он приходил посмотреть матч сборной Сербии по волейболу, и мы с ним немного поболтали. Удивлён, что он неплохо разбирается в волейболе! Но это часть духа Сербии, там очень спортивная страна, все стараются поддерживать своих ребят во всех видах спорта.

Сэм Деру и Новак Джокович Фото: Из личного архива Сэма Деру

– В велоспорте отдельно поддерживаете Ремко Эвенепула?

– Он кумир нации, а мой личный фаворит – Ваут ван Арт. Но Ремко особенный, его двойной успех на Олимпиаде в Париже точно войдёт в историю, его знает и любит вся страна. Вообще, бельгийцы в целом любят велоспорт даже больше, чем футбол. Конечно, футболисты всё равно заработают гораздо больше, у них мировая известность, но внутри Бельгии, особенно после Олимпиады, нет человека, который бы не знал, кто такой Ремко Эвенепул. Велогонщики у нас – суперзвёзды.

– Удалось ли познакомиться с новыми видами спорта в России? Возможно, посетили хоккейный матч?

– Я несколько раз был на хоккее! До сих пор не разобрался в правилах до конца, однако атмосфера мне понравилось. Единственное – холодно. И матч должен быть атакующим, напряжённым, иначе становится скучно и не всегда видно шайбу. Из того, что удивило – возможность играть за воротами и частые смены. Особые правила по офсайду в сравнении с футболом, но в каком-то плане они мне даже больше понравились, чем футбольные с виртуальной линией по последнему защитнику.

«Сейчас не важно, что я могу оказаться в «Локомотиве»

– Вы приехали в Казань осенью 2022 года. Общались с кем-то касательно того, стоит ехать или нет? Наверняка было много сомнений.

– Долго обдумывал все варианты, понимал, что есть и риски, но и моя карьера в Польше тогда шла не так, как я бы хотел. Если бы не Казань, то я бы сделал шаг назад в игровом плане, мне пришлось бы играть за пятую-шестую команду в Италии или Польше и деградировать. Поэтому предпочёл рискнуть и поехать в Казань, нежели терять свои волейбольные навыки. В конце концов понял, что прямых рисков для жизни и здоровья не будет, поэтому всё нормально. Стоит попробовать, получится – хорошо. Нет — вернусь.

– Ваш лучший друг в команде – Майка Кристенсон?

– Я здорово общаюсь со всеми ребятами. Это одна из моих сильных сторон как мне кажется, у меня получается налаживать здоровую коммуникацию со всеми. Конечно, есть ребята, с которыми чуть больше общаешься, проводишь больше времени. С Майкой мы спим в одной комнате, поэтому общения больше. К тому же оба свободно говорим по-английски, что также помогает наладить связь. Но и с Артёмом Вольвичем я много общаюсь, например.

Сэм Деру (слева) и Майка Кристенсон (справа) Фото: zenit-kazan.com

– У вас был хотя бы раз момент, что вы пожалели о переезде в Казани?

– Конечно, поначалу были какие-то сомнения, но я и от всех, кто играл здесь, слышал только хорошее. Это одна из причин, почему согласился. Перед тем как подписать контракт, поговорил с Майкой и спросил его, как здесь обстоят дела, и он также подтвердил, что в клубе и в городе всё здорово. Не обманул!

К тому же за пару лет в «Динамо» я и сам неплохо узнал Россию, жизнь здесь, людей. Текущая ситуация в мире накладывает определённый отпечаток, но никто не сможет убедить меня, что в России живут какие-то не такие люди, не бывает такого, что все сразу стали плохими. Я встречаю много добрых людей, которые относятся ко мне только позитивно. Так что я рад, что рискнул и воспользовался этим шансом. Риск оправдался.

– У вас последний год по контракту. Уже думаете о своём будущем?

– В Казани планируют обновлять команду, поэтому остаться в «Зените», скорее всего, не получится по разным причинам. Но я нашёл уже команду на следующий сезон, обдумывал разные варианты, так что всё в порядке. В целом и так все давно всё знают, однако официально я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это.

– То есть едете в «Локомотив»?

– Не могу ответить. Скажу пока, что это слухи.

– Хорошо, давайте рассуждать теоретически. Как условному будущему игроку «Локомотива» вам трудно будет выходить на площадку против бывшей команды?

– Нет, в этом нет чего-то особенного. Сейчас я игрок «Зенита-Казань» и думаю только об этом. Возможно, я окажусь в «Локомотиве» на следующий год, кто знает, но это сейчас не имеет никакого значения. В футболе игроки выступают в аренде за другие команды, выходят против той, которой принадлежат – это нормальная практика. Я буду выкладываться на полную.

«Пока чувствую в себе силы, хочу играть на высшем уровне»

– У вас есть любимая музыка?

– Я за классический рок. Toto или что-то в этом роде. Нравится современная музыка, например, Lost Frequencies, популярная бельгийская группа. Тяжёлый рэп не слушаю, но какие-то треки отдельные могу оценить.

– Любимые фильмы?

– Мне нравятся триллеры. Люблю мини-сериалы из четырёх или пяти серий. Это как очень длинный фильм. Детективы смотрю, нравился «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем. Фильмы о Джеймсе Бонде.

– Любимые книги?

– Не могу сказать, что много читаю, но иногда могу посидеть за хорошей книгой. Причём это редко когда художественная литература, скорее научно-популярная. Мне нравится изучать, как устроен наш мир. Видеть разницу между тем, как нам рисуют его СМИ, и фактами, понимать, что происходит в мире на самом деле. В СМИ любят нагнетать обстановку, это часть бизнеса, но на самом деле, несмотря ни на что, мир становится лучше из года в год. Я в это верю, главное не концентрироваться на негативе.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– В зависимости от ситуации. Когда моя девушка здесь, идём в ресторан или гуляем. Если её нет рядом – созваниваемся. И мне нравится смотреть волейбол. Честно, я очень много смотрю волейбола. Могу проходить какие-то онлайн-курсы — по финансам, экономике. Из сфер, которые мне интересны.

Также я вхожу в состав Комиссии спортсменов FIVB, поэтому иногда мы проводим для них встречи или исследования, в общем, стараюсь быть в курсе того, что происходит в мире волейбола. Мне нравится готовить, я неплох на кухне, но в Казани нет мотивации часто готовить. У вас отменные рестораны и отличные службы доставки. Гораздо удобнее просто заказывать еду.

Сэм Деру Фото: Из личного архива волейболиста

– Что вы чаще всего готовите? Ваши коронные блюда?

– Отлично получается гуакамоле. Нравятся все блюда с яйцами. Иногда готовлю нечто вроде британского пастушьего пирога с несколькими слоями: внутри фарш, картофель, сырный соус, немного овощей.

– Ваш идеальный выходной?

– Если хорошая погода, то стараюсь проводить время на улице. А иногда просто хочется банально выспаться. Никуда не торопиться, проснуться, когда тебе комфортно, полностью отдохнувшим, пойти позавтракать, прогуляться, а затем, например, посидеть где-нибудь на солнышке. Провести время со своей девушкой, придумать совместный досуг. Созвониться с семьёй, друзьями, посмотреть фильм, вкусно поужинать. Расслабиться.

– Ваша девушка Добриана Рабаджиева ещё играет в волейбол?

– Нет, она завершила карьеру в прошлом году из-за проблем с плечом. Трудно было продолжать выступать, она не хотела больше причинять себе боль из-за спорта и ушла. Но у неё была большая, значительная карьера, она провела на высшем уровне 15 лет и теперь может просто наслаждаться жизнью. Не было смысла играть в командах классом ниже, не показывая своего лучшего волейбола, она сделала всё правильно. Надо уходить вовремя.

Добриана Рабаджиева и Сэм Деру Фото: zenit-kazan.com

– А вы думаете о завершении карьеры? Как долго ещё будете выступать?

– Сложно сказать. На самом деле, несмотря на всю историю травм, моё тело в целом чувствует себя всё лучше и лучше. Так что в целом чувствую себя хорошо. К тому же в моём возрасте ты уже успел его изучить, можешь заранее предсказать реакцию организма на то или иное действие, сохранять в себе спокойствие и находить решение проблем.

В контексте продолжения карьеры куда важнее тот момент, что я чаще хочу видеться со своим сыном, мне тяжело быть вдали от него. В то же время пока чувствую в себе силы, пока могу играть на высшем уровне, хочу ещё играть. Но как долго это будет продолжаться, предсказать невозможно. Пока огонь внутри меня ещё горит. Так не бывает, что ты сел и решил завершить через год или два. Ты постоянно анализируешь своё состояние, каждый год.

«После олимпийского отбора ненавидел Болгарию и Константинова»

– Есть уже мысли, чем займётесь после завершения карьеры?

– Это постоянный мозговой штурм. Порой у меня в голове по 10 разных идей, которые плохо стыкуются друг с другом. Строишь грандиозные планы, а потом осознаёшь, что тяжело просто встать с кровати. Для этого нужно предпринять столько усилий!

Конечно, я понимаю, что начнётся совсем другая жизнь, мне придётся многому учиться, но я не собираюсь, например, быть тренером. Не исключаю себя из волейбола совсем, возможно, буду взаимодействовать с федерацией волейбола или управлять каким-то клубом. Но вот тренером себя точно не вижу.

– В то же время Алексей Вербов говорил, что видит в вас тренерский потенциал. Не согласны?

– Если честно, не думаю, что у меня хватит терпения. Ещё одна причина, по которой не вижу себя в этой роли, – не хочу быть ограничен и жить в самолётах. Хочется свободы. За годы карьеры я постоянно выбирал команды, места, где жил не по сердцу, а по клубу. Устал от этого.

Если тренировать, то не в какой-то дворовой команде, не школьным же тренером мне быть. Нужно стремиться работать в европейских топ-клубах. А для этого нужно отдавать себя полностью. И вот представить, что моя жизнь мало чем будет отличаться от того, какая она есть сейчас… Я бы этого не хотел. После карьеры хочется посвятить себя семье.

– Как вы, кстати, охарактеризуете Вербова-тренера?

– Я был очень удивлён тому, как он выстраивает работу в коллективе. Он молодой тренер, у него не так много тренерского опыта, но он знает, что делает. В команде до сих пор есть ребята, с которыми он сам играл на одной площадке, и он смог выстроить с ними правильные отношения. Это точно не легко. Ещё мне нравится видеть, как он выстраивает баланс между жизнью и спортом, профессионализмом и досугом.

За короткое время он построил дружный коллектив, звучит банально, но мы ощущаем себя здесь практически как одна семья. Хочется бороться за каждого партнёра по команде, это редкое состояние и важное. Не во всех командах, где я играл до этого, видел подобное отношение. К тому же есть много стереотипов про холодный русский менталитет, сложнее выстраивать какие-то связи, но ему удалось. В плане собственно волейбола у него также много хороших идей, он учится как тренер, и мы вместе с ним.

Алексей Вербов Фото: zenit-kazan.com

– Со стороны кажется, что Вербов всегда добрый и никогда не поднимет голос. Он бывает жёстким?

– Бывает, что он не в настроении, может быть злым, но никогда не бывает такого, что это без причины, что мы этого не заслужили. Случаются конфликты, всё-таки мужской коллектив, это нормально. Но что мне нравится в нормальных мужских взаимоотношениях — если что-то не так, всё говорится сразу и в лицо. Так что конфликт может продлится час-другой, максимум день. На следующее утро уже всё забывается. А вот в женских командах, я слышал, бывает такое, что до конца сезона игроки могут не разговаривать друг с другом из-за бытовой ссоры.

– На клубном уровне вы выиграли почти всё, что возможно. Какие у вас остались спортивные мечты?

– Сыграть на Олимпиаде. Мы были близки, в квалификации в Китае остались в одном шаге от Парижа, от мечты. Мы победили все команды, которые должны были победить. И затем в последний день в игре с Болгарией уступили на тай-брейке 13:15… Это поражение до сих пор у меня в душе, мы вели 2:1 [по партиям] и не смогли сделать последний шажочек. Самое ужасное, что может быть в спорте.

– Читал, что вы после этого будто бы даже возненавидели волейбол.

– Я ненавидел несколько недель Болгарию и Пламена Константинова. Шутка. Мне было плохо, но сейчас всё в порядке.

Сэм Деру в сборной Бельгии Фото: Stijn Audooren/IMAGO/ТАСС

– Думаете об Играх в Лос-Анджелесе?

– Сейчас трудно об этом говорить, процесс квалификации будет непростым. Нас нельзя назвать фаворитами, вопрос, в какой я буду форме к этому моменту. Но мечта у меня остаётся. У нас неплохая молодёжь, так что будем верить, что получится показать себя во всей красе.

– Хотели бы встретиться со сборной России на Олимпиаде?

– Конечно, это было бы здорово.

– То есть вы за возвращение российских спортсменов на международную арену?

– На мой взгляд, не стоит смешивать спорт и политику, это несправедливо по отношению к российским спортсменам, они посвятили всю свою жизнь любимому делу, у них тоже есть свои мечты и амбиции. И потенциал выиграть Олимпиаду! Без России Олимпиада в волейболе уже не такая интересная. Так что я буду только приветствовать возвращение сборной России и порадуюсь за своих друзей.