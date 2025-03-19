Провал «Динамо»! Впервые за 21 год москвички вне топ-4

В женской волейбольной Суперлиге определилась четвёрка команд, которая продолжит борьбу за медали чемпионата России. Если Казань справилась со своим соперником в двух встречах, то остальным парам потребовались все матчи четвертьфинальной серии, чтобы выйти в следующий раунд. И здесь не обошлось без сенсации: ей стала команда Константина Ушакова, которая обыграла «Динамо» на чужой площадке и оставила москвичек без полуфинала.

За медали продолжит борьбу тройка призёров прошлого сезона — «Динамо-Ак Барс», «Локомотив», «Ленинградка» — и «Заречье-Одинцово», которое впервые с 2015 года добралось до этой стадии.

Можно сказать, что «Заречье-Одинцово» совершило невозможное: проигрыш в первом матче, где подмосковная команда не смогла набрать и 20 очков за сет. Во второй встрече зареченки были в шаге от провала, но всё же вырвали пятисетовик на балансе. И если до третьего матча ещё оставались скептики, говорившие, что это было случайно, то уверенные 3:0 в решающей игре, да ещё и на площадке соперника — самый убедительный аргумент. Для подмосковного клуба это громкое возвращение в топы, для бело-голубых – худший результат за 21 год.

Домашний успех явно окрылил «Заречье-Одинцово». По ходу третьего матча даже если команда уступала несколько мячей, то быстро их возвращала. Такие ситуации возникали после подач Марии Смеленко в первом сете и серии Наталии Гончаровой во втором — капитан москвичек ещё и отметилась двумя эйсами. Но все эти серии рушились как карточный домик под напором атак подмосковных волейболисток. В первой партии концовку затащила пара доигровщиц Алина Богданова – Ольга Бирюкова. Последняя дважды выводила свою команду на сетбол и сама же в итоге его реализовала. У «Динамо» тоже был шанс на сет, только воспользоваться им у хозяек не получилось. Во втором игровом отрезке решающим стал блок. И сыграл этот элемент у гостей: при счёте 20:22 зареченки набрали пять очков подряд, и все – именно в этом компоненте.

«Динамо» М — «Заречье-Одинцово» Фото: Пресс-служба ВК «Динамо-Москва»

А в заключительной партии борьба была лишь до счёта 10:10. Дальше «Заречье» контролировало ситуацию и с комфортным преимуществом его забрало. Гостьи обыграли бело-голубых на сетке: в нападении 37% реализации атак подмосковной команды против 29% у динамовок. Но самое главное — зареченки выбили хозяек их же козырем – блоком (19:12). Этого хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд, оставив четвёртую команду регулярки за бортом. И верны были слова Ольги Бирюковой после второго матча, которые капитан повторила и после третьей игры, что её «команда ещё не договорила».

«Я горжусь нами! После такого поражения в первом матче мы смогли вырвать победу во втором и победить в третьем с таким счётом. Если честно, мы как будто сами не ожидали от себя. Невероятные эмоции сейчас, кайф, я бесконечно счастлива! Мы проходим дальше, у нас есть ещё шансы, мы не договорили. Ждём продолжения», — радовалась Бирюкова.

Ещё одна победа в трёх партиях случилась в Калининграде, где «Локомотив» с уверенным преимуществом в каждой партии разобрался с «Уралочкой-НТМК». Это первая встреча, которую железнодорожницы смогли сыграть «на ноль» с уральским коллективом в этом сезоне. И случилось это в самый нужный момент!

«Локо» хорошо проделал работу над ошибками после матча, сыгранного в Нижнем Тагиле. И если в играх регулярного чемпионата Андрей Воронков ни раз сетовал именно на большое количество собственного брака, то после этой встречи наставник калининградской команды отметил их сокращение. Особенно это заметно было в нападении, всего три мяча не достигли цели в атаке за весь матч. Что привело к более уверенной игре во всех остальных элементах. Железнодорожницы переиграли своих соперниц во всех компонентах: 47% позитивной доводки хозяек, в то время как у гостей этот показатель не дотянул и до 25%, подача – 9:1, блок – 8:5 и в нападении – 43:29.

Не хватило «Уралочке-НТМК» яркой игры центров, которые не раз становились спасательным кругом для своей команды. Без очков на блоке завершила встречу Елизавета Карполь, которая входит в тройку лучших блокирующих лиги со 114 «чехлами». Зато у «Локомотива» всё стабильно в этом четвертьфинале – Каракурт и Воронкова снова стали главными добытчицами в наборе очков, показав ещё и феноменальные цифры результативности в таком важном матче. У доигровщицы 57% результативности, у диагональной этот процент немного не дотянул до 70.

«Локо» — «Уралочка-НТМК» Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив-Калининград»

«Нам, наверное, не хватило настроя. Мы тяжело добирались до Калининграда, тремя разными рейсами, потому что были сложности с билетами. Возможно, это сказалось. «Локомотив» — это такая команда, с которой, чтобы были шансы, нужно показывать свой максимум. Сегодня «Локомотив» сыграл практически безупречно, если будет так и дальше, то поборется за чемпионство. Мы же в первых двух матчах показали всё, что могли, а на третий нас уже не хватило. Теперь будем готовиться к Кубку России, подключать молодых игроков, чтобы они набирались опыта», — подвёл итог противостояния Михаил Карполь.

«Динамо-Метар» тоже могло претендовать на сенсацию, сравняв счёт по сетам по ходу третьего матча с «Ленинградкой». Но волейболистки из Санкт-Петербурга быстро пресекли все попытки уральской команды и второй год подряд зашли в топ-4 лучших команд чемпионата.

В этой встрече, как и в предыдущих, главным локомотивом жёлто-чёрных стала Анастасия Гарелик. Диагональная к своей стабильной атаке и 15 забитым мячам добавила ещё пять очков на блоке. Это лучший показатель среди всех «пчёлок» на этом элементе. Анастасия Чернова также пришла на подмогу, увеличив остроту нападения из четвёртой зоны. Доигровщица в этой встрече показала приличные цифры на приёме – 62% позитива, в атаке набила 20 очков и раз отличилась на блоке.

У «Метара» всё нападение свелось к Александре Мамедовой. Доигровщица атаковала 42 раза и забила ровно половину отданных ей мячей. Но если в Челябинске ей пришли на помощь Валерия Иванкович и Виктория Руссу, то в этой встрече молодую доигровщицу часто меняла Екатерина Гатина. И у обеих волейболисток было всего по четыре выигранных удара.

Хозяйки встречи переиграли своих соперниц на каждом элементе: атака – 58:53, блок – 13:12, подача – 2:1. Разницу в счёте ещё добавили ошибки: у «Ленинградки» — 16, а вот «Динамо-Метар» практически сет отдало только на своих неточностях – 24 ошибки. В таком решающем матче это непростительная роскошь, которой и воспользовалась «Ленинградка».

«Ленинградка» — «Динамо-Метар» Фото: Пресс-служба ВК «Ленинградка»

«Вы знаете, все как будто привыкли и считают, что мы должны обязательно быть вверху таблицы. На самом деле это лишь второй год, когда «Ленинградка» действительно и по-серьёзному борется за медали. Я уже говорил много раз, что мы столкнулись с трудностью, что наш фундаментальный игрок Юля Цибулько (Кутюкова) не играет. И самое сложное было перед этой игрой сделать так, чтобы наши молодые игроки Романова и Чернова сыграли. Только цыганочку не танцевал. Мы и в театр все сходили. Мы отдыхали и пахали. Я сегодня, наверное, провёл самую короткую установку в жизни перед игрой. Зашёл и сказал: «Девчонки, идём играть. Сыграйте сзади, как Кутюкова, а спереди – как Гарелик. Всё будет хорошо. Не переживайте.

Все сегодня молодцы. Никого выделять не буду. Все старались. И те, кто был на площадке. И те, кто стоял на замене. Весь тренерский штаб. Все отдали много для этой победы! Челябинск — это очень хорошая команда. Они — коллектив. Тяжело с ними играть, потому что они борются до конца всегда. Вы же сами видели. В последней партии мы должны были уже просто «курить бамбук», вот мы его курили и чуть не докурились в итоге. Я думаю, если «Динамо-Метар» сохранит эту команду, сохранит тренерский штаб, то у них очень большое будущее. А мы сейчас будем ждать своего соперника. Уважаем и любим всех и готовы играть со всеми», — многословен был Александр Кашин в послематчевом интервью.

В полуфинале «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Заречьем», а калининградский «Локомотив» встретится с «Ленинградкой». Первые игры состоятся уже на этой неделе, а сама серия будет состоять уже из пяти матчей до трёх побед.