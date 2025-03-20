Алекно сделал шаг навстречу Казани? Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги

В мужской Суперлиге прошли первые матчи 1/4 финала. Правда, не во всех парах. «Динамо» и «Динамо-ЛО» начнут выяснять отношения, когда другие пары либо уже закончат, либо же сыграют две встречи из максимально возможных трёх. Виной всему турнир в Дубае, где москвичи дошли до финала. Ну а пока шесть команд стартовали на этой стадии. И матчи оправдали ожидания.

Танец хорош концовкой

Самой яркой ожидалась встреча в Новосибирске, где «Локомотив» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. И матч оправдал авансы! Правда, поначалу казалось, что у гостей не возникнет проблем. Два сета команда Владимира Алекно просто разрывала хозяев.

У «Локомотива» страдал приём, лишив команду грозного оружия — атак в центре сетки. Края же совершенно не справлялись с нагрузкой. За два сета петербуржцы поставили 12 блоков, а реализация атак сибиряков не превышала 37%. При этом «Зенит» тоже принимал слабо, но свою атаку держал на уровне 50-55%. Особенно выделялся Егор Клюка: кажется, к плей-офф доигровщик окончательно вернулся в строй после травмы и обрёл себя. Он завершил встречу с показателем в 70% реализации атак всего при одной ошибке.

Но «Локомотив» при поддержке своих болельщиков смог собраться и переломить ход матча. С третьего сета наконец полноценно освоился в диагонали Илья Казаченков, разыгрался Марко Ивович, показавший 100% реализации атак в четвёртом сете (девять из девяти при пяти брейковых мячах), а приём наконец-то позволил Игорю Кобзарю задействовать своих центров. «Зенит» по-прежнему держал свою атаку на уровне около 50%, но у «Локо» в третьей и четвёртой партии она оказалась 73% и 62% соответственно! Тут бы новосибирцам дожимать соперника, но в решающий момент тай-брейка серию сложных планеров на подаче выдал Максим Космин. Четыре брейковых мяча и шесть матчболов — такое в плей-офф не упускают.

Матч «Локомотив» — «Зенит» Фото: lokovolley.com

«Мы вернулись с 0:2 за счёт стабилизации игры. Приём, подача, блок, защита. Лучше играли третью и четвертую партию за счёт этого. Но, к сожалению, в пятой партии было слишком много суеты. Из-за суеты мы и проиграли пятую партию. Надо найти способ контролировать свое желание выигрывать, чтобы оно не приводило к игровому дисбалансу. К сожалению, сегодня Питер показал, что у них больше опыта. Есть игроки с большим опытом, которые в пятой партии сыграли более мастеровито.

Сейчас остаётся только задача попытаться вернуться обратно домой 26 марта. Будем стараться, будем готовиться, будем биться в Питере, чтобы вернуть серию домой», — прокомментировал поражение Пламен Константинов.

Владимир Алекно же похвалил свою команду, но заметил, что «танец хорош концовкой». Чтобы завершить эту серию, петербуржцам достаточно выиграть ещё один матч. А вот «Локомотив» после этого поражения находится на краю пропасти. Чтобы попасть в четвертьфинал, подопечным Константинова нужно победить в Санкт-Петербурге 23 марта, а затем и в третьей игре уже на своей площадке. Иначе мы второй сезон подряд не увидим новосибирцев даже в полуфинале. Ну а команда Владимира Алекно сделала шаг навстречу казанскому «Зениту». Если четвертьфиналы завершатся без сенсаций, то нас ждёт зенитовское дерби в следующем раунде.

Казань победила на классе

Чемпиону регулярки — казанскому «Зениту» – противостоял «Кузбасс», который в предыдущем раунде плей-офф выбил из борьбы «Енисей», показав в ответной встрече едва ли не идеальный волейбол. К сожалению для кемеровчан, в Казани повторения такого развития событий не произошло.

Казанцы не показали свой лучший волейбол, но одержали трёхсетовую победу. У «Кузбасса» были шансы зацепиться во втором и третьем сетах, но в нужный момент хозяева включались. Во второй партии Алексей Вербов при счёте 18:8 отправил в бой резервистов Евгения Рукавишникова и Кирилла Клеца, которые в игру не совсем попали, но преимущество было слишком большим, чтобы его упустить. В третьем сете кемеровчане на подачах Романа Пакшина почти достали казанцев со счёта 17:21, однако в концовке лидер снова реализовал свои шансы.

Игроки МВК «Зенит-Казань» Фото: zenit-kazan.com

«У них есть игроки, которые способны играть на кураже. Может быть, перерыв сказался или стадия турнира, но мы сыграли не слишком раскованно. Рад, что наши ближайшие резервисты во второй партии получили глоток вот этого воздуха плей-офф, потому что это тоже немаловажно. Но у ребят не получилось провести этот отрезок качественно. Думаю, они и сами недовольны. Нельзя ждать, что соперник сам проиграет», — пожурил своих подопечных после матча Вербов.

Его визави Сергей Троцкий заявил, что «Кузбасс» в родных стенах как минимум постарается затруднить жизнь сопернику, а если тот даст шанс победить, то с удовольствием им воспользуется.

В Туле сенсации не случилось. Но она была близка

В ещё одном матче дня «Динамо-Урал» повторило путь «Локомотива». Правда, играли уфимцы в гостях. Но смогли сравнять счёт встречи с «Белогорьем» с 0:2 по сетам. А вот в пятой партии хозяева были сильнее.

Белгородцы забрали первые два сета. Если в первой партии команда Александра Волкова убежала вперёд к середине партии, то во втором сете удалось выиграть равную концовку. Ошибка Романаса Шкулявичуса, удачная доигровка после защиты — и счёт уже 2:0. А вот затем то ли белгородцы немного расслабились, будучи уверенными, что соперник отдаст всё сам, то ли, наоборот, немного зажались, но дело пришло к тай-брейку.

Игроки МВК «Белогорье» Фото: belogorievolley.ru

«Мы закрепостились, а та команда проигрывает, терять нечего, и начинают показывать другой уровень волейбола. Они подавали очень хорошую подачу, приняли всю нашу, мы начинаем ошибаться на подаче, они забили всю контратаку, мы не забили. И естественно, что все эти моменты приводят к 2:2, где включается уже другой режим, уровень. Но хочу сказать, что, может быть, это даже хорошо и пойдёт нам на пользу, потому что в плей-офф легко не будет, и такие игры важны – важно, что в такой тяжёлый момент мы можем собраться и выигрывать», — прокомментировал после матча произошедшее Александр Волков.

Третий и четвёртый сеты, казалось бы, были равными, даже цифры в них были примерно одинаковыми, но все ключевые мячи остались за гостями. Удачная концовка третьей партии сменилась хорошим началом четвёртой. Преимущество в два-три мяча уфимцы смогли удержать до конца сета. Не пошла в этот вечер подача у Андрея Сурмачевского, зато закошмарил линию принимающих «Белогорья» Кирилл Урсов — шесть эйсов за матч, два из которых — в конце четвёртого сета. На счастье хозяев, в пятой партии проснулся Мохамед Аль Хачдади. Диагональный белгородцев принёс брейковое преимущество блоком, а затем упрочил его эйсом. Непростая победа «Белогорья», которая при этом позволяет обеим командам рассчитывать на успех во втором матче, который пройдёт в Уфе.