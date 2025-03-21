«Динамо» выиграло турнир в Дубае! Возвращение России в мировой волейбол состоялось

Московское «Динамо» выиграло международный турнир NAS Sports Tournament, который проходил в Дубае. Эти соревнования стали первым международным турниром с 2022 года, на котором сыграли наши клубы. Помимо москвичей, в турнире приняла участие «Нова», но клуб из Самарской области не смог выйти из группы. Безусловно, возвращение российских команд на международную арену — отрадный факт, пусть турнир оказался не таким статусным по составу, как изначально предполагалось.

Изначально ожидалось, что в турнире примет участие бразильский «Сада Крузейро», но бразильцы отказались — у них в эти даты проходит клубный чемпионат Южной Америки. Отказался и польский клуб «Слепск Сувалки», здесь вмешалась политика. Возможно, если бы москвичи подтвердили своё участие чуть раньше, состав был бы более интересным — всё-таки сильным клубам интересно играть с себе равными. А так динамовцы сыграли с середняком французской лиги «Тулузой», 9-й и 10-й командами Италии — «Падуей» и «Гроттаццолиной» соответственно и местными коллективами «Хатта» и «Банияс». Был на турнире и представитель Беларуси — солигорский «Шахтёр» играл в одном квартете с «Новой», но вместе с волжанами остался вне полуфиналов.

Москвичи за весь турнир проиграли лишь два сета. Первый — в стартовом матче турнира «Тулузе». Пожалуй, та игра получилась самой непростой для команды Константина Брянского. Во-первых, команде явно потребовалось время на адаптацию к залу, освещению и мячам Mikasa. Во-вторых, французы традиционно крайне неудобные соперники. Не обладая выдающимися физическими данными, они очень цепки в защите и техничны в атаке. Впрочем, разница в классе всё равно сказалась. Второй сет динамовцы уступили местному клубу «Хатта» в матче, который ничего не решал, здесь Брянский провёл ротацию состава.

Игроки «Динамо» Фото: volley.ru

В финале москвичи сыграли с итальянской «Гроттаццолиной». Эта команда весь первый круг чемпионата Италии обитала на дне турнирной таблицы, но затем встрепенулась, выдала мощный спурт на финише и едва не попала в плей-офф. Кстати, в составе этого клуба много знакомых лиц. Тимофей Жуковский провёл несколько лет в «Факеле», Олег Антонов выступал за «Урал» и «Нову», а Душан Петкович ещё в прошлом сезоне защищал цвета «Кузбасса». Кстати, именно серба признали MVP турнира. А победа «Динамо» в финале была уверенной. Во всех трёх сетах бело-голубые контролировали ход матча, а если и давали сопернику подобраться, то сразу же делали ответный рывок.

«Очень здорово, что мы здесь оказались. Пусть это будет первой ласточкой в нашем большом светлом полёте на международную арену», — высказался после матча Константин Брянский.

Константин Брянский Фото: vcdynamo.ru

Действительно, заждались. Возвращение наших клубов в еврокубки было бы полезно всем. Наша Суперлига получила бы мощный импульс для роста, а та же Лига чемпионов сразу стала бы на порядок конкурентоспособнее. Со времени отстранения россиян поклонники волейбола наблюдают в основном итальянско-польские разборки, клубы из других стран лишь периодически в них вмешиваются, да и то не на главных стадиях.

Кроме сладости самой победы, стоит отметить и финансовый фактор. «Динамо» за победу в Дубае получило 600 тыс. дирхамов, это почти 14 млн рублей. Наверняка что-то добавит к этой сумме и спонсор — Altadawi. Именно под этим названием москвичи провели турнир.

Соревнования в Дубае уже стали историей. И сейчас динамовцам важно сделать так, чтобы потом не жалеть о поездке в Эмираты. Даже с учётом ротации пять матчей за 10 дней — серьёзная нагрузка. Предстоит новая акклиматизация и адаптация к мячам «Волар», которыми играют в нашей Суперлиге. А первый матч 1/4 финала уже в понедельник, 24 марта.

К тому же соперник на этой стадии у москвичей непростой. «Динамо-ЛО» дважды за сезон побеждало динамовцев на своей площадке — в регулярном чемпионате и в Кубке России. Да, в Москве подопечные Брянского брали убедительный реванш, но сейчас у сосновоборцев была целенаправленная подготовка к матчам плей-офф. А если бы Всероссийская федерация волейбола оставила своё первоначальное решение в силе и команды сыграли два матча с возможным «золотым сетом», то для фаворита всё было бы ещё сложнее. Но в итоге в ВФВ приняли решение, что все команды должны сыграть по одной формуле, так что «Динамо» и «Динамо-ЛО» проведут классическую серию до двух побед. И Константину Брянскому и компании придётся очень постараться, чтобы победа на турнире в Дубае не оказалась пирровой.