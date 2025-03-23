«На нас каждый год ставят крест, а мы удивляем». Интервью с главным тренером АСК

Нижегородский АСК — одна из сенсаций второго круга мужской Суперлиги. Команда, на которую обрушился настоящий вал из травм. Команда, которую посреди сезона покинул легионер, с которым связывали огромные надежды, смогла на флажке ворваться в плей-офф. Этим клубом руководит необычный дуэт. Андрей Дранишников — самый молодой тренер лиги, а его помощник Виктор Никоненко по ходу сезона возобновил карьеру игрока в 44 года. О том, как команде из года в год удаётся удивлять лидеров лиги, несмотря на небольшой бюджет, поговорили с главным тренером АСК.

— Андрей, буквально недавно с вами продлили контакт. Получается, следующий сезон будет уже будет пятым на посту главного тренера АСК. Что для тренера значит так долго работать в одном клубе?

— АСК — это мой первый клуб, который я веду в Суперлиге, здесь я тоже набираюсь определённого опыта. И если со мной продлевают контракт, значит, руководство видит, что проделана хорошая работа, мы на правильном пути. Я только рад остаться в нижегородской команде, потому что сам являюсь частью Нижнего Новгорода: родился и живу здесь. Для меня это большая ответственность. Рад, что пятый сезон буду возглавлять команду.

— А как так получилось, что воспитанник нижегородской школы волейбола свою спортивную карьеру начал в Москве, в «Динамо-Олимп», а не в родном городе?

— На тот момент в Нижнем Новгороде не было профессиональной команды. И когда закончились все юношеские чемпионаты России, пришлось выбирать, куда идти дальше по волейбольному пути. Уезжать в город, где есть профессиональная команда. Пришло предложение из Москвы попробовать себя там, я нисколько не сомневался и уехал. Тем более что много ребят, с кем я играл, разъехались. Знаю, что тогда сразу шесть человек отправились в волейбольный клуб Уфы. Я единственный, кто поехал в Москву, попробовать себя там.

— Вы — самый молодой специалист в мужской Суперлиге. Это дополнительная ответственность или мотивация?

— Прежде всего это мотивация. Потому что все мы знаем, что молодость когда-нибудь закончится и на этом нельзя будет вывозить (смеётся). Мне все об этом говорят, «самый молодой — самый молодой». Но и ответственность тоже большая есть, понимаю, что от меня много зависит. Цели, которые ставят каждый сезон, нужно их достичь. Тяжёлые моменты, которые всплывают в команде по ходу работы, мы их преодолеваем с успехом. Поэтому ответственность колоссальная присутствует.

— Почему так рано завершили свою спортивную карьеру?

— Начнём с того, что от такого предложения нельзя было отказаться. Потому что, я считаю, если тебе предлагают, то нужно цепляться за все возможности в жизни и пробовать себя. На тот момент главным тренером был Игорь Юрьевич Шулепов, он предложил мне стать его помощником. Я понимал, что хочу в дальнейшем стать тренером, поэтому много конспектировал разных специалистов, с кем работал. Знал, что после игровой карьеры окажусь тренером. Потому что мне это интересно, я этим болею и полностью отдаю себя работе.

— И как найти эту грань? Сегодня ты игрок и с командой на площадке, а завтра — тренер и тебе нужно руководить игроками?

— Я считаю, что очень тяжело этот переход даётся тем игрокам, которые завершают свою карьеру в достаточно позднем возрасте, где-то после 40 лет. Потому что некоторые тренеры не понимают, почему я в 40 лет могу это сделать, а игрок в 20 этого не может сделать. Поэтому чем раньше ты переходишь, тем быстрее свыкаешься со своей ролью. Это как в обычной работе: чем раньше человек займётся тем, что ему нравится, тем легче и быстрее он в неё вникнет и менее болезненным будет переход.

Ребятам я сразу сказал, что за площадкой и вне зала мы можем встретиться и пообщаться на любые темы. Я никогда не понимал подхода, что тренер должен быть везде тренером. Согласен, что на площадке и в зале – да. А за его пределами он такой же человек, как и все, может поговорить на любые темы. Понятно, что я сейчас не про пойти в бар и попить пиво, а про взаимодействие с игроками. Я считаю, что тренер должен быть психологом, должен говорить с игроками и понимать их. Если тренер закрывается в себе, то тогда не будет такого баланса. Каким бы специалистом он ни был. И поэтому так важно разговаривать с игроками не только на волейбольные темы, но и на повседневные.

— Как вы находите общий язык с игроками разного уровня? Например, Данила Ищенко, которому 20 лет, и Виктор Никоненко, который побил рекорд Суперлиги в этом сезоне, выйдя на площадку в 44 года.

— Перед началом сезона договариваемся, что и как я хочу видеть от них. Здесь также важен и нужен определённый подход к каждому игроку, потому что под одну гребёнку всех равнять – это неправильно. Нельзя относиться ко всем одинаково, потому что, правильно вы сказали, разный возраст игроков, разные взгляды. В этом и есть искусство тренера — найти правильный подход к тому или иному игроку. Это немаловажный фактор, о чём мы говорили до этого. Тренер должен разговаривать и уметь понимать человека. Когда приглашаешь игрока, ты понимаешь, зачем и как он может помочь команде.

— И всё-таки, как вам работается с помощником, который, с одной стороны, прилично старше, а с другой — выходит на площадку ещё? И в целом как оцените игру Виктора Никоненко в этом сезоне? Да, это был аварийный вариант на случай травм и болезней, но он случился.

— Давайте начнём с игры. Я оцениваю её на отлично, потому что игрок в таком возрасте уже не раз доказал, что он профессионал в своём деле. И показывает это своей работой и своей игрой. Что касается совместной работы, то тоже прекрасно. Виктор, несмотря на его возраст, всегда молодится, с ним очень интересно работать. Нет никаких проблем в том, что касается возраста. Это не сильно заметно.

Виктор Никоненко Фото: Пресс-служба ВК АСК

— Давайте поговорим про чемпионат. Регулярка для АСК получилась тяжёлой, казалось, что команда вновь будет играть переходные матчи. Но буквально на финишной ленточке вы смогли запрыгнуть в зону топ-12. Когда поняли, что реально побороться за место в плей-офф?

— Если посмотреть на мои послематчевые интервью, то я всегда понимал, на что эти люди способны. Мы просто никак не могли собраться полноценным составом. Мы хорошо начали сезон, сыграли с «Динамо-ЛО» на выезде пять партий, да, уступили. Но сейчас мы видим, что эта команда играет в топ-8. Потом 2-й тур был в Новосибирске, опять же, там счёт был 1:1, и травму получил основной связующий Дима Филиппов. Всё это накладывается, но ты понимаешь, что команда может.

Тем более что до этого хорошо провели первый этап Кубка России, выиграв все три матча. Второй этап уже показал, что если у нас нет некоторых игроков в составе, то получается совсем другая команда. Мы, к сожалению, не обладаем такой селекцией и такими возможностями, чтобы у нас были 14 равноценных игроков, которые могли бы заменять друг друга, если кто-то вдруг выпадает из-за травмы. Но я всегда верил и понимал, что нам главное — восстановиться, и тогда мы своё возьмём. Так и получилось. Я этому рад.

— А случались моменты, когда были близки к отчаянию? В какой-то период в команде произошла череда травм и пришлось практически заново искать оптимальный состав.

— Когда в первом круге мы одержали всего одну победу, я очень тяжело на это всё смотрел. Сильные переживания были, конечно. Но старался их не показывать, чтобы ребята этого не видели. Рад, что смогли подобрать нужные ключи и ребята правильно подошли к концу чемпионата. И мы сделали то, что должны были сделать чуть-чуть раньше — запрыгнули в последний вагон уходящего поезда.

— Каково по ходу сезона терять одного из основных игроков нападения (кубинец Консепсьон), на которого делали ставку? Как это восприняли вы и коллектив в целом?

— Это опять же определённый урок, вызов, как ты выйдешь из сложившейся ситуации. Можно было закрыться и сказать: «Ну всё, сезон потерян». Но мы смогли правильно сложить пазл, поменяв изначальную нашу игру. Конечно, тяжело, когда уезжает один из основных нападающих, на которого ты возлагал определённые надежды. Но ребята молодцы, справились. И рад, что удалось раскрыть Максима Титова, который пришёл к нам из Высшей лиги А. И теперь никто не вспомнит, что Максим играл в Лиге А, а вспомнят, что он играл в Суперлиге за Нижний Новгород и попал в 12 лучших команд России.

— Я знаю, что вы даже придумали дополнительную мотивацию.

— У нас премиальная часть была всегда. Но мы договорились с ребятами, я не хочу это раскрывать, пусть это останется между нами. Однако то, что вы видели — эти кувырки, падения и всё остальное – это дополнительная мотивация. Потому что я понимаю, что где-то надо было их чем-то стимулировать. И денежная мотивация в этом плане работает всегда лучше разговорной. Поэтому пытались завлечь игроков ещё больше, понимая, что эмоции очень много могут дать. Когда от забитого мяча ты совершаешь какие-нибудь действия, падения. Когда выплёскиваешь эмоции, команде это даёт большой толчок и прилив определённых сил. Решили попробовать – и получилось.

Опять же, это не ново. Если углубиться в прошлое, то откуда я это взял: первыми это сделали в московском «Динамо», год 2006-2007. Там за успешно поставленный блок или эйс давали $ 100. По тем временам огромные деньги. Подумал, почему бы нам такое не сделать в Нижнем Новгороде. Я рад, что получилось и это заметили, но самое главное, что это дало толчок команде.

Андрей Дранишников Фото: Пресс-служба ВК АСК

— В АСК есть также «колесо наказаний». Тоже ваша придумка?

— Да, есть. Всё началось, когда я был помощником Юрия Ивановича Филиппова, это он внёс. А сама идея взята из футбола. Я просто немного поменял в плане наказаний, сделал больше разновидностей. И сейчас есть определённые моменты в голове, которые можно ещё применить в будущем для улучшения эмоционального фона команды.

— Вы — один из самых эмоциональных тренеров Суперлиги. Это сознательное поведение на площадке или желание в то же время завести, подстегнуть команду своими эмоциями? Бывают ли ситуации, когда потом приходится жалеть о спорах с судьями?

— Наверное, это больше сознательно делается. Когда надо, специально эмоционирую, чтобы подстегнуть ребят. Когда не надо, как, например, в последних матчах, когда и так нервы на пределе, то стараюсь их убрать. Варьирую в зависимости от игры и от ситуации. Ну а вообще, я сам по себе такой эмоциональный человек и в жизни, и на площадке, когда сам играл. То есть это никуда не уходит, однако, стараюсь с этим как-то всё равно бороться, потому что понимаю, что эмоции не всегда нужны и не всегда это плюс команде. Но когда надо, то я обязательно зажгусь. Если нет, то постараюсь, наоборот, уйти куда-нибудь на второй план, чтоб меня было менее заметно.

Что касается споров с судьями, то такие ситуации были, конечно. У нас много в этом плане проблем, потому что мы не видим их оценки за проведённый ими матч. И нам тяжело оценить их работу. Как её оценивает федерация, как они разбирают какие-нибудь спорные моменты. Допуска к этому нет, даже у главных тренеров. Тяжеловато с этим. И, конечно, у меня были такие моменты, когда извинялся, говорил, что был не прав, что показалось. Это часть нашей работы, и ничего с этим не поделаешь.

— В своём интервью Дмитрий Филиппов говорил, что три года АСК пытался подписать с ним контракт. Почему именно этого игрока так хотел заполучить нижегородский клуб на позицию связующего?

— Я как тренер вижу в Диме огромный потенциал и огромное желание играть в волейбол. И когда он выходит на площадку, то живёт игрой и делает из игры шоу. Его определённый склад ума и видение игры плюс техника рук как связующего очень хороши. Что и показала их связка с Железняковым, которая должна была быть ещё раньше, до того, как Паша уехал в Санкт-Петербург.

Но тогда, к сожалению, не получилось, потому что в Швейцарии у Димы был долгосрочный контракт, а Нижний Новгород — не тот клуб, который может выкупать игроков. Однако дождались, когда контракт закончится, и смогли договориться, чтобы он был здесь.

Андреем Дранишников и Дмитрий Филиппов Фото: Пресс-служба ВК АСК

— Чего не хватает АСК, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы? Потому что команда играет в режиме выживания годами.

— Скорее всего, это вопрос финансов. Давайте так, есть разные клубы. У нас такой, где мы стараемся больше взять молодых игроков и более опытных, такой сплав, и пытаемся уже из них сделать какую-то «химию». Мы не можем позволить себе взять дорогих игроков за большие деньги.

Конечно, есть определённые нюансы, когда волейболисты попадают в АСК и мы стараемся из них выжать максимум, на который они готовы. Потому что после нас многие уходят на повышение, это сейчас не только про молодых идёт речь. Взять того же Андрея Титича, который ушёл от нас в питерский «Зенит». Андрей Ананьев, Артём Довгань. Можно долго перечислять, сколько игроков ушли на повышение. Мы не можем удержать их. Поэтому рынок, который сейчас есть, мы из него пытаемся выжать максимум, чтобы закрепиться. Есть, конечно, какие-то небольшие деньги, чтобы усилить несколько позиций, чтобы постараться подняться в восьмёрку. И тогда это было бы реально, закрепиться где-то в середине таблицы.

— Сможет ли АСК нас удивить в следующем сезоне?

— Мне кажется, АСК каждый год удивляет. На нас каждый год ставят крест и болельщики, и люди, которые смотрят волейбол и говорят, что АСК никогда не попадёт в зону плей-офф. И каждый год на протяжении моей работы в клубе в роли тренера мы постоянно удивляем и три года туда попадаем. Я думаю, что в следующем сезоне задачу нужно ставить как минимум попадание в зону топ-12, в зону плей-офф, а дальше – уже посмотрим. Кусаться надо со всеми. В этом году повезло, что мы туда попали, но мы буквально заскочили на подножку уходящего поезда. Конечно, в квалификационном раунде с сегодняшним питерским «Зенитом» играть было тяжело. Если бы это была какая-нибудь другая команда, то было бы полегче. Опять же, нужно попасть в 12, а там нужно бороться и биться до конца.

— Как считаете, какая команда может преподнести сюрприз на стадии четвертьфиналов?

— Питер. Я изначально думал, что «Зенит» пройдёт Новосибирск. И первый матч это показал — Питер выиграл на выезде. А это нелегко — выигрывать в Новосибирске при сумасшедшей поддержке болельщиков, где постоянно аншлаг. Там очень тяжело играть. В Санкт-Петербурге у «Зенита» есть все шансы, чтобы закончить эту серию и пройти дальше. Конечно, дальше они выйдут на Казань, и там уже будет труднее. Также хорошая пара и Белгород с Уфой, что и показала игра, где «Белогорье» еле-еле, 3:2, преодолело «Урал» на своей площадке. Это две пары, за которыми можно понаблюдать, где может быть хоть какая-то интрига.

— Ваша команда сейчас на стадии подготовки к Кубку России? Который в этом году проводится в новом формате.

— Да, сейчас идёт подготовка. До неё дали ребятами немного отдыха, потому что был плотный игровой график, мы сыграли большое количество встреч за малый промежуток времени. Каждые три-четыре дня были матчи. Это немного тяжеловато. Сейчас есть немного времени передохнуть, подлечить проблемные зоны, которые есть, и будем готовиться к Кубку. Время пока ещё есть.

— Как вам такой формат проведения?

— Конечно, тяжело. Я пока ещё не могу понять, зачем это нужно, потому что во многих клубах половина игроков не остаётся, они уходят. И сейчас играть непонятно за что. Но я надеюсь, что в следующем году такого уже не будет, вернёмся к привычному формату, где Кубок в начале сезона, затем – чемпионат и отпуск.

— Как тогда сейчас замотивировать игроков на дальнейшую борьбу после окончания чемпионата? Ведь по сути сезон уже завершён.

— Мотивация будет у тех команд, которые хотят выиграть Кубок. Я думаю, что мы будем больше смотреть на будущее и обкатывать тех игроков, которые получили в сезоне меньше игровой практики. Тех, кто у нас останется на следующий год. Дать им больше игрового времени, чтобы посмотреть на них.

— Насколько удалось сохранить основной костяк команды?

— Команда, в принципе, на 90% укомплектована на следующий сезон. Если только никто никого не выкупит и не перекупит. Но основной костяк удалось сохранить, чуть-чуть добавив новых людей.

— Судя по переходам, АСК хочет усилить линию центральных. Причём опытными игроками — Михаилом Щербаковым, Артёмом Довганем. Это сознательная ставка на опыт в этой линии или же просто нет молодёжи доступной на трансферном рынке?

— Нет, почему, молодёжь была. Тот же Александр Захватенков готов был остаться, но мы не смогли пойти на его условия, которые могли бы его заинтересовать. А что касается возвращения Артёма Довганя, переговоры с ним начались давно, ещё после Нового года. И я считаю, что по соотношению «цена-качество» для нас это прекрасный выбор. Что касается Миши Щербакова, то он игрок с опытом. Не было молодых достаточно хорошего уровня, которые могли бы закрыть эту позицию. Поэтому решили пригласить Щербакова. Опять же, колоссальный человек, который доказывает всё своей работой. И, несмотря на возраст, он опять один из лучших центральных лиги.

— Если бы вам разрешили взять любого игрока Суперлиги в АСК, кого бы взяли в команду?

— Одного надо только выбрать (смеётся)? Давайте так, я бы точно усилил линию доигровщиков или легионером, или русским игроком. Доигровщики – это вообще одна из проблемных зон в Суперлиге. Их не так много. Если конкретно называть имя, то я бы выбрал Романа Пакшина. Достаточно молодой, перспективный и амбициозный. Есть что ещё доказывать. Наверное, на нём бы и остановился. Опять же понимая, что он бы влился в нашу команду достаточно хорошо.

— У АСК небольшой зал, но поддержка всегда очень горячая, даже несмотря на не самые высокие результаты. Есть этому объяснение?

— В Нижнем Новгороде очень сильно любят волейбол. Развита любительская лига. Постоянно после нашей вечерней тренировки, которая заканчивается в девять часов, уже стоят люди разных возрастов, чтобы поиграть в волейбол. Летом также все площадки для пляжного волейбола заняты. Их, конечно, не так много, но они постоянно заняты, с утра до вечера.

Да, у нас нет какой-то сумасшедшей рекламы, не висят плакаты по городу, однако люди приходят и поддерживают нас. Но и немаловажный фактор, конечно, как выступает команда. Потому что я помню 2015 год, когда мы выиграли всего две встречи за сезон. А болельщики любят, когда их команда побеждает, чтобы было на что смотреть. Что мы и доказываем — начинаем выигрывать, показывать классный волейбол, кусаться с лидерами. Я думаю, что именно это в совокупности и даёт такой аншлаг на трибунах.