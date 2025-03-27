Сенсация случилась! «Динамо-ЛО» оставило московское «Динамо» без медалей Суперлиги!

В мужской волейбольной Суперлиге закончилась стадия четвертьфиналов. И завершилась она сенсацией! «Динамо-ЛО» хватило всего двух матчей, чтобы выбить одного из грандов — московское «Динамо». Практически все эксперты перед стартом этой серии говорили, что москвичам будет непросто после турнира в Дубае. Но всё же реально верящих в клуб из Соснового Бора были единицы. Если вообще такие были. Однако всё получилось! На своей площадке команда Александра Климкина вырвала сложную победу в четырёх сетах, а теперь повторила свой успех и в Москве.

А начиналось во второй встрече для москвичей всё здорово. Константин Брянский в этой игре ввёл в состав двух свежих игроков — Ярослав Подлесных вышел в доигровку, а Лаури Керминен — на позицию либеро. И стартовый рывок динамовцам удался — 8:4. Но тайм-аут, взятый Александром Климкиным, быстро привёл гостей в чувство: рывок 7:1 — и уже «+2» у гостей. А в дальнейшем в этой партии всё свелось к сценарию, который мы уже видели в Сосновом Бору — равная борьба, а в концовке «атомные парни» сыграли чётче. Разницу сделали ошибки — 11:4.

Таким матч и оставался — нервным, напряжённым. Да, у москвичей глубже состав, и сегодня Константин Брянский тасовал его постоянно, пытаясь найти оптимальный вариант. И показалось, что нашёл его к третьей партии. В диагонали освоился Максим Сапожков, Павлу Панкову пошёл на пользу отдых на скамейке запасных. На табло, правда, к тому моменту горели 0:2 по сетам. Впрочем, и третий игровой отрезок вполне мог остаться за «Динамо-ЛО», однако здесь, кажется, немного занервничал уже Александр Климкин. Он решил дать передохнуть своим ветеранам — Денису Бирюкову и Павлу Авдоченко, но сменившие их Денис Шенкель и Назар Литвиненко такого же качества дать не смогли. Концовка осталась за москвичами.

Четвёртый сет выдался самым драматичным. Гости повели 5:1, однако москвичи быстро догнали, нащупав слабое место в лице Фёдора Воронкова. Климкину пришлось вернуть на площадку Бирюкова, и тот не подвёл. Неплохо вошёл в игру и Максимилиано Каванна. Сосновоборцы блестяще смотрелись в защите, а решающий рывок им удалось сделать после травмы своего диагонального Павла Авдоченко. Нападающий подвернул голеностоп, возникла путаница в электронном протоколе, и эта пауза пошла на пользу гостям. Четыре очка подряд, реализованный со второй попытки матчбол и историческое достижение — полуфинал! В четвёрке сильнейших волейболисты «Динамо-ЛО» никогда прежде не были. Браво команде Александра Климкина!

Ну а динамовцы бесславно завершили свой путь в чемпионате. Если в первой игре были очевидны проблемы с физической готовностью, то во втором матче команде Константина Брянского не хватило эмоций. Какой-то всплеск был лишь в концовке третьего, да отчасти в четвёртом сете, но этого оказалось мало. Москвичи выиграли блок (12:9), хорошо отпринимали, однако не смогли конвертировать доводку в качество атаки. Не было той лёгкости, куражности, которая была у «Динамо» в финала Кубка Легенд и Кубка России.

Да, динамовцы выполнили важную миссию, первым из наших клубов вернулись на международную арену, выиграли турнир в Дубае, но всё это сейчас меркнет на фоне провала в Суперлиге. План был очевиден — на морально-волевых проскочить четвертьфинал, а к полуфиналу уже прийти в более-менее боевое состояние. Не получилось. Теперь бело-голубые будут готовиться к встречам предварительного этапа Кубка России.

Ну а сосновоборцы получают настоящий джекпот — возможность побороться если не за чемпионство, то за медали! «Динамо-ЛО» предстоит серия с казанским «Зенитом». Пока непонятно, насколько серьёзна травма Павла Авдоченко. Даже с ним в составе победить Казань будет очень сложно. Впрочем, перед четвертьфиналом в «атомных парней» тоже не верили. А они уже в четвёрке сильнейших!