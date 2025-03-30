Казань в финале! «Ленинградка» — в шаге от него

В женской Суперлиге всё ближе кульминация чемпионата страны. Первый финалист уже известен, им стал казанский клуб «Динамо-Ак Барс». Подопечные Зорана Терзича по ходу всего сезона показывали уверенную игру, уступив всего в одном матче регулярки. Вот и полуфинальная серия не дала повода усомниться в превосходстве команды из Татарстана. Теперь казанским волейболисткам остаётся ждать, кто же будет соперником в «золотом» финале. И пока ближе к этому «Ленинградка», которая в третьей встрече была сильнее калининградского «Локомотива».

Смена домашней площадки на гостевую никак не сказалась на настрое «Динамо-Ак Барс» завершить серию с минимальными физическими затратами. Это казанские волейболистки и сделали в Одинцове. Безупречно и собранно действуя в течение всего сезона, Казань и в важных играх показывает свой максимум. И по итогам трёхматчевого противостояния действующие чемпионки России сделали ещё один шаг к защите своего титула.

Стабильность — признак мастерства

Динамовки в третьей игре доминировали по всем показателям: атака – 50% реализации против 38% у «Заречья», блок – 11:9, подача – 5:0. И казанский приём снова сработал на высоте: 51% позитивной доводки и ни одной ошибки в этом элементе. А самым ценным игроком опять стала Светлана Гатина, набрав 21 очко при показателе «+18». Именно её результативными действиями завершились все три сета: блок, подача и атака. Хозяйки пытались своими подачами расшатать приём доигровщицы, но эта задумка потерпела неудачу. Волейболистка приняла 35 мячей, больше всех из своей команды, однако удержала качество доводки на уровне 63%.

У «Заречья» во втором матче подряд не пошла игра у Алины Богдановой. Если в Казани доигровщица провела всю встречу, то в Одинцове волейболистка покинула площадку уже в первом сете с показателем полезности «-3», не забив ни одного мяча в нападении. На её место вышла Анастасия Стальная. Она смогла усложнить жизнь казанским защитницам, показав самый высокий процент атаки из всех крайних игроков – 50%. Но если с реализацией у доигровщицы не было проблем, то приём подвёл. В самый нужный момент динамовки находили своей подачей именно Стальную, заработав на ней четыре эйса.

Матч «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Все три партии завершились практически с одинаковым счётом, однако самым упорным получился заключительный игровой отрезок. В нём главными действующими лицами были центральные игроки хозяек — Юлия Бровкина и Анастасия Жаброва, их усилиями зареченки ушли в отрыв на старте сета. Жаброва своими острыми атаками держала интригу: забила 9 из 12 и ещё поставила два «чехла». Но её усилий оказалось недостаточно. В Казани стабильно отработали все три края: Гатина – 41%, Гонсалес – 48%, Мартинес – 47%. Что в очередной раз помогло вытянуть концовку и завершить матч победой.

«В Одинцове непросто было играть. Сейчас снова стал собираться здесь полный зал болельщиков. Атмосфера сегодня в зале была замечательная. Игра получилась интересной по накалу и содержанию. Мы настраивались на борьбу в Одинцове. Сыграли сегодня чище, чем во второй игре серии. Хорошо, что закончили серию в трёх матчах. У нас будет время на отдых и подготовку к финалу. Поздравляю всех наших игроков и болельщиков с выходом «Динамо-Ак Барс» в финал», — подвёл итоги серии тренер казанского клуба Сергей Сикачёв.

Петербурженки вновь вышли вперёд в серии

«Ленинградка» в первом домашнем матче серии показала железнодорожницам, что готова замахнуться на большее, чем встречи за третье место, как это было в прошлом сезоне. Жёлто-чёрные сделали уверенный и очень важный рывок в сторону финала, одолев «Локомотив» в трёх сетах.

Петербургские волейболистки с самого начала матча смотрелись очень заряженными в атаке, а быстрые передачи Анны Озеровой на край облегчали им работу. Главными забойщицами были Анастасия Гарелик (17 очков) и Валерия Романова (14). Для блокирующих «Локомотива» такой напор стал неожиданностью. А первый результативный блок железнодорожницам удалось организовать лишь во втором сете при счёте 19:19. В итоговой статистике этого элемента цифры также оказались в пользу волейболисток из Северной столицы – 11:7. Половина из них на счету Дарьи Малыгиной.

Первые два сета команды провели по одному сценарию: в середине партии жёлто-черные уходили вперёд с комфортным преимуществом, которое гостьи достаточно быстро отыгрывали. Сеты уходили на баланс, но в концовке чище и увереннее были «пчёлки». И если в первой партии отличную атаку показала Ирина Воронкова, забив пять мячей из семи – 75% реализации, то в оставшихся сетах только два раза доигровщица смогла поразить цель, снизив нападение до 29%. Также не справилась с атакой Вера Костючик, всего один выигранный мяч из четырёх и замена на Екатерину Пипунырову. Но и у третьей доигровщицы цифры реализации остановились на отметке 28%.

Матч «Ленинградка» — «Локомотив» Фото: leningradka.spb.ru

Андрей Воронков заменами связующих и доигровщиков пытался внести коррективы в ход встречи. А в третьей партии наставник и вовсе решился перевести Эбрар Каракурт из диагонали в доигровку, но и это не сработало. Хотя турецкая волейболистка показала стабильную атаку, забив половину отданных ей мячей, это не помогло «Локомотиву» зацепиться даже за партию. «Ленинградка» на кураже довела встречу до победы. И теперь команду Александра Кашина от заветного финала отделяет всего одна игра. А «Локомотиву» нужно будет постараться, чтобы перевести серию в Калининград.

«Мы сегодня допустили достаточно много несвойственных для нас в атаке ошибок, которые, по сути дела, не давали нам возможности где-то доминировать на площадке.

Безусловно, будем разбирать игру. Будем разбирать все элементы. Смотреть расширенную статистику. Но в большей степени, я думаю, всё будет зависеть от того, с каким настроем мы будем выходить на матч. И даже если случается какая-то ошибка — неточность в передаче или на приёме — нужно, чтобы это не вызывало у нас своеобразную панику и не опускались руки. В этом наша задача — максимально быстро в психологическом плане восстановиться. Для нас это несвойственная игра. Естественно, что расстроены. Будем анализировать и брать рациональные зёрна для того, чтобы следующая игра не была похожа на предыдущую», — Андрей Воронков сразу после матча мыслями уже был в четвёртой встрече.

Следующий матч состоится 31 марта, уже в нём может определиться соперник «Динамо-Ак Барс».