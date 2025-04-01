Всё решится в Калининграде! «Локомотив» затащил полуфинальную серию в пятый матч

Вторая полуфинальная пара в женской Суперлиге продолжает держать интригу. «Локомотив» приложил все усилия, чтобы вернуться в борьбу за «золотой» финал, одержал уверенную победу и получил заряд бодрости перед решающей пятой встречей. «Ленинградка» же упустила прекрасную возможность на своей площадке поставить точку в серии.

«Негативные эмоции от нашей игры. Будем считать, что во всём виноват я. Так всегда: выигрывает команда, проигрывает тренер. Девочки ни при чём. Будем считать, что виноват я.

Все проблемы только в голове. Больше проблем нет. Ничего такого, отличного от позавчерашнего, «Локомотив» сегодня не показал. Будем мы играть — сыграем. У нас вопрос не в «Локомотиве». Это с Челябинском думали, как с Мамедовой решить вопрос. Здесь нам, в принципе, всё понятно. Проблема в нас», — сетовал Александр Кашин после матча.

И действительно, в четвёртой игре «Ленинградка» лишь изредка напоминала ту команду, которая несколькими днями ранее не позволила железнодорожницам забрать даже сет. Единственное, что поменял Андрей Воронков по сравнению с прошлой встречей – вернул в стартовый состав Ирину Филиштинскую. И это принесло свои дивиденды, именно на сериях подач связующей «Локо» совершил рывок в первой партии. Это произошло в начале сета, а затем и в середине, когда жёлто-чёрные практически догнали соперниц. Доминировали калининградские волейболистки и на блоке, контролируя игру «пчёлок» на сетке. 6:1 было преимущество «Локомотива» в этом элементе к счёту 24:15. Правда, после этого уже петербуржская команда включила этот компонент и смогла подтянуться в счёте, поставив четыре «чехла». Но догнать набравший ход калининградский паровоз не получилось — слишком большим был отрыв.

Вторая партия и вовсе получилось разгромной. «Ленинградка» смогла набрать лишь 13 очков. А гостьи улучшили свои показатели на приёме и в атаке практически в два раза: приём с 44% позитива поднялся до 83%, а нападение с 32% – до 68%. В третьем сете тоже всё шло к разгромному счёту – 20:11, но волейболистки из Северной столицы смогли хоть как-то смягчить это поражение, набрав 18 очков.

«Ленинградка» – «Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

Бросалось в глаза, что у хозяек в этой встрече просели основные забойщицы. Анастасия Гарелик, которая до этого три матча держала всю атаку команды и свою лично на уровне 50%, забила лишь 5 из 22 мячей. Другая Анастасия — Чернова — и вовсе отправилась в квадрат для запасных, реализовав лишь четыре мяча из 27. Общекомандная статистика хозяек выглядела совсем грустно – 29%. У «Локомотива», напротив, свою игру нашла Ирина Воронкова.

Доигровщица забивала из самых сложных ситуаций и показала лучшую статистику во всей серии – 54% ударов достигли цели. Она была надёжна и на приёме: при 23 первых касаниях всего одна ошибка и 57% позитивной доводки. Эбрар Каракурт опять показала свои стабильные цифры – 17 очков в атаке, а ещё три удалось заработать турецкой диагональной на блоке. Как итог: обе нападающие завершили встречу с показателем полезности «+13». В то время как у Гарелик и Черновой он оказался со знаком минус.

«В предыдущем матче было очень много переживаний. Как получится, как начнём. Что будем делать, если будет мощное противостояние. Как я и говорил, то была наша заминка в психологическом плане. Над которой мы поработали. Задача была – меньше ошибаться в тех элементах, в которых мы допустили ошибки в предыдущем матче. Это нам удалось. Удалось проконтролировать свои эмоции», — Андрей Воронков сразу после матча был достаточно сдержан. Оно и понятно, ведь главный, пятый матч ещё впереди.

Он состоится в Калининграде 3 апреля. По итогам этой игры мы наконец узнаем соперника «Динамо-Ак Барс» по финалу.