Их осталось четверо! Кто станет чемпионом в мужской Суперлиге?

В мужской волейбольной Суперлиге стартуют полуфиналы. На чемпионство осталось всего четыре претендента. Не обошлось без сенсаций — московское «Динамо» в этом сезоне без медалей, как и новосибирский «Локомотив». Но кто же всё таки покорит вершину?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

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