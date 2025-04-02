Их осталось четверо! Кто станет чемпионом в мужской Суперлиге?

В мужской волейбольной Суперлиге стартуют полуфиналы. На чемпионство осталось всего четыре претендента. Не обошлось без сенсаций — московское «Динамо» в этом сезоне без медалей, как и новосибирский «Локомотив». Но кто же всё таки покорит вершину?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Четыре претендента — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Команды распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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«Зенит-Казань»
Да, в этом сезоне казанцы проиграли два финала. Но, во-первых, это были кубковые турниры, где всё решалось в одной игре. Во-вторых, оба раза в соперниках было московское «Динамо». Сейчас его уже точно не будет.
Можно сказать, что с сеткой казанцам повезло. Впрочем, это приятный бонус за победу в регулярке. После серии с «Кузбассом» у команды Алексея Вербова было 10 дней для полноценной подготовки к полуфиналу. Играть предстоит с сенсацией — «Динамо-ЛО». И, конечно, это более предпочтительный вариант в сравнении с зенитовским дерби в полуфинале. За Казань класс игроков, чемпионский опыт, прекрасная атмосфера в команде. В минус поставим всё те же два проигранных финала, ну и давление никуда не делось. От команды Вербова ждут только побед, к тому же именно в этом составе цикл завершается — Майка Кристенсон покинет команду. Будет ли победным Last Dance?
«Зенит» Санкт-Петербург
Владимир Алекно в первом же сезоне вывел команду в полуфинал. Тяжёлое начало сезона сменилось отличным вторым кругом. Потенциально петербуржцы едва ли не сильнейшая команда лиги. Главное, чтобы все были здоровы. Заявка на большие притязания сделана — в четвертьфинале выбит из борьбы новосибирский «Локомотив». Команда Алекно играет в силовой волейбол с упором на игру в края. Ну а настоящую искру вносит в этот коллектив лучший либеро мира Женя Гребенников. Его игра в защите, создание доигровок в самых сложных ситуациях — это то, что цементирует команду. Главный вопрос — хватит ли всем лидерам здоровья на две длинные серии? Тот же Егор Клюка после яркого первого матча четвертьфинала не показал ничего во второй игре с «Локомотивом». Случайность это или закономерность — скоро узнаем.
«Белогорье»
Белгородцы поступательно движутся наверх и намерены в этом сезоне как минимум сыграть в главном финале. Опыта решающих матчей стало больше и у Александра Волкова, и у лидеров команды, а волейбол «от защиты» неудобен соперникам. Правда, под конец регулярного чемпионата команду изрядно залихорадило: постоянно проигрывались первые сеты, качество игры не впечатляло. В четвертьфинале «львы» с трудностями, но в двух матчах прошли «Динамо-Урал». Идеальными эти игры назвать никак нельзя, однако ведь к пику формы команда должна подойти позже? В серии с петербургским «Зенитом» «Белогорье» точно должно сыграть лучше. А там и на чемпионство можно замахнуться.
«Динамо-ЛО»
Главная сенсация плей-офф! Сосновоборцы, выйдя в полуфинал, уже сотворили сенсацию — это лучший результат в истории команды. Да, можно говорить, что с московским «Динамо» злую шутку сыграл турнир в Дубае, однако это ничуть не умаляет заслуг «Динамо-ЛО». Правда, цена успеха — травма основного диагонального Павла Авдоченко.
Команде Александра Климкина предстоит играть с Казанью. Конечно, сосновоборцы не фавориты, но на них ничего не давит. Если свой лучший волейбол покажет Осниэль Мельгарехо, будет находить лучшие решения в сложнейших моментах ветеран Денис Бирюков, а вся команда сыграет так же самоотверженно, как в серии с «Динамо», шансы у клуба из Ленинградской области появятся. Аппетит приходит во время еды.