«Зенит-Казань» в погоне за очередным титулом. На пути — «Динамо-ЛО»! LIVE

Сегодня, 2 апреля, стартуют полуфиналы Суперлиги. В первом матче сойдутся «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО».

«Зенит-Казань» не только действующий чемпион страны, но и победитель регулярки Суперлиги в этом сезоне. Казанская команда набрала 79 очков в 28 играх. «Динамо-ЛО» финишировало на предварительном этапе шестым с 48 очками.

Очевидным фаворитом в противостоянии выглядит казанская команда, однако клуб из Соснового Бора тоже может удивить. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первого полуфинала. Мы расскажем вам обо всех событиях на площадке и за её пределами! Посмотрим, за кем останется первый матч.

Начало игры в 19:00 мск.

Сначала старые Только важные Live Татьяна Постникова В плей-офф «Зенит-Казань» начал свой путь с 1/4 финала. Там казанский клуб обыграл «Кузбасс» (3:0, 3:0). 13:22 Татьяна Постникова В регулярном сезоне Суперлиги «Зенит-Казань» одержал победу. В 28 матчах клуб набрал 79 очков. «Динамо-ЛО» финишировало на шестой позиции с 48-ю очками. 13:19 Татьяна Постникова Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня стартуют полуфиналы Суперлиги. Первый матч между собой сыграют «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО». Начало встречи в 19.00 по Москве.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой