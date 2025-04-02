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Зенит-Казань — Динамо-ЛО — плей-офф Суперлиги, полуфинал, первый матч, 2 апреля, онлайн-трансляция

«Зенит-Казань» в погоне за очередным титулом. На пути — «Динамо-ЛО»! LIVE
Татьяна Постникова
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО»
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Мощный старт полуфиналов Суперлиги.

Сегодня, 2 апреля, стартуют полуфиналы Суперлиги. В первом матче сойдутся «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО».

«Зенит-Казань» не только действующий чемпион страны, но и победитель регулярки Суперлиги в этом сезоне. Казанская команда набрала 79 очков в 28 играх. «Динамо-ЛО» финишировало на предварительном этапе шестым с 48 очками.

Очевидным фаворитом в противостоянии выглядит казанская команда, однако клуб из Соснового Бора тоже может удивить. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первого полуфинала. Мы расскажем вам обо всех событиях на площадке и за её пределами! Посмотрим, за кем останется первый матч.

Начало игры в 19:00 мск.

Календарь плей-офф Суперлиги
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Live Татьяна Постникова

В плей-офф «Зенит-Казань» начал свой путь с 1/4 финала. Там казанский клуб обыграл «Кузбасс» (3:0, 3:0).

13:22 Татьяна Постникова

В регулярном сезоне Суперлиги «Зенит-Казань» одержал победу. В 28 матчах клуб набрал 79 очков. «Динамо-ЛО» финишировало на шестой позиции с 48-ю очками.

13:19 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня стартуют полуфиналы Суперлиги. Первый матч между собой сыграют «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО». Начало встречи в 19.00 по Москве.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой

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