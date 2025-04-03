«Белогорье» — «Зенит». Первый матч полуфинальной серии. Жара на волейболе! LIVE

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В четверг, 3 апреля, в мужской волейбольной Суперлиге будет сыгран первый матч второй полуфинальной серии, в которой сошлись «Белогорье» (Белгород) и «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами.

«Белогорье» заняло третье место по итогам регулярного чемпионата, поэтому получило преимущество своего поля и начинает серию на домашней площадке в Туле. «Зенит» закончил предварительный этап на пятой строчке. В регулярном этапе команды обменялись победами. В полуфинале можно ожидать равной борьбы.