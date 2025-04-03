«Белогорье» — «Зенит». Первый матч полуфинальной серии. Жара на волейболе! LIVE

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В четверг, 3 апреля, в мужской волейбольной Суперлиге будет сыгран первый матч второй полуфинальной серии, в которой сошлись «Белогорье» (Белгород) и «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами.
«Белогорье» заняло третье место по итогам регулярного чемпионата, поэтому получило преимущество своего поля и начинает серию на домашней площадке в Туле. «Зенит» закончил предварительный этап на пятой строчке. В регулярном этапе команды обменялись победами. В полуфинале можно ожидать равной борьбы.
«Белогорье» вырывается вперёд. Подребинкин — топ!
Клюка подаёт в аут, и третья партия завершена. 25:21 — «Белогорье» вырывается вперёд!
Бабкевич подаёт в сетку. 24:20 в пользу «Белогорья».
23:20. Завершается серия Подребинкина подачей в сетку. Иван уходит с площадки. Вот это джокер!
Да что творит этот парень! Ещё один эйс от Подребинкина!!!
Тетюхин играет от блока в аут — 22:19, и Подребинкин остаётся на подаче.
Алекно берёт просмотр заступа. До заступа там очень далеко, это было просто ради паузы.
Третий эйс подряд делает Подребинкин! 21:19!
И ещё одну кладёт Иван Подребинкин! Вот это да! Алекно, конечно, берёт тайм-аут, чтобы сбить подающего.
А вот и равенство! Подребинкин делает эйс — 19:19.
И опять Заболотников реализует атаку. Главная сила «Белогорья» в этой партии и в матче в целом. Счёт 19:18 в пользу «Зенита».
Заболотников проводит очередную результативную атаку и сохраняет минимальное отставание «Белогорья».
Но возвращает себе «Зенит» лидерство после просмотра видеоповтора от Алекно — 17:14.
Чжан одиночным блоком добивает брейковое очко. Счёт сравнялся — 14:14.
Затяжной розыгрыш выигрывает «Белогорье» и приближается вплотную к «Зениту» — 12:13. Алекно берёт тайм-аут, чтобы встряхнуть команду.
«Белогорье» на фриболе снова теряет доигровку: двойной блок «Зенита» набирает очки — 12:8.
Аль Хачдади показывает образцовую атаку. Но «Белогорье» позади — 8:11.
«Зенит» держит отрыв в два-три очка. Бабкевич по-прежнему очень хорош в атаке.
«Зенит» заработал себе небольшой отрыв — 5:2.
Третья партия начинается с ошибки «Белогорья» на подаче.
«Белогорье» сравнивает счёт по сетам
И всё, заканчивается вторая партия. 25:23 в пользу «Белогорья».
При 24:23 тайм-аут у «Белогорья». «В суперриск не будем играть. Спокойно», — говорит Волков.
Заболотников забивает, и у «Белогорья» два сетбола.
Чжан ещё одно важное очко набирает. Теперь в атаке. И счёт уже 23:21.
«Белогорье» вырывается вперёд. Бабкевич в кои-то веки упёрся в блок Чжана — 22:21.
В концовку команды входят при равном счёте — 20:20.
«Зенит» продолжает ошибаться на подачах. Сколько их всего у команды? Семь? Восемь?
Волков выпускает Подребинкина на подачу, но «Белогорью» это не помогает. Доигровку белгородцы упустили.
И наконец-то брейковый мяч добывает одна из команд. Петербуржцы ошибаются в атаке после несложной подачи Аль Хачдади, и счёт сравнялся — 16:16.
Едва прошла середина партии, а у команд по пять ошибок на подаче!
Аль Хачдади раз за разом упирается в питерский блок, и не удаётся «Белогорью» пока сравнять счёт. Белгородцы проигрывают одно-два очка.
Аль Хачдади ошибся на подаче, а Марлон Янт сделал эйс — 11:9.
Мельников ошибся на подаче, но Заболотников классно атаковал, и сравнял счёт — 9:9.
6:7. Впервые в партии «Зенит» выходит вперёд после ошибки Хачдади.
Тетюхин и Мельников пытались ногами поднять мяч после атаки Янта. Но не смогли.
Ан нет, не было счёта 4:4 во второй партии. Волков взял повтор на последнее касание, и судья изменил решение. 5:3 в пользу «Белогорья».
Равное начало второй партии — 4:4. «Белогорье» ищет новые направления атаки.
Кстати, именно Клюку Марлон Янт назвал самым серьёзным игрокам в составе «Зенита». Кубинец в интервью «Чемпионату» вообще рассказал немало интересного. Пока перерыв, почитайте:
«Зенит» одержал волевую победу в первой партии
23:25. Егор Клюка мощной атакой заканчивает первую партию.
Первый сетбол «Белогорье» отыгрывает. Тетюхин нашёл щель в питерском блоке.
22:24. И опять блок, и опять атака Бабкевича. Семь подряд результативных атак у Владислава!
Тайм-аут берёт Александр Волков.
22:23. И ещё раз в блок упёрлась атака «Белогорья». Кажется, впервые в матче выходит вперёд «Зенит».
22:22. На блоке сравнял счёт «Зенит».
22:21. Ещё одна удачная атака Бабкевича. Не сдаётся «Зенит» без боя.
Бабкевич и Янт провели несколько удачных атак. И счёт 21:20 в пользу Белгорода.
«Зенит» смог сравнять счёт — 17:17, но «Белогорье» вновь ушло в отрыв.
«Белогорье» могло уйти на концовку с хорошим отрывом, но упёрлось в одиночный блок, не смогло заработать брейковое очко, и отрыв в счёте по прежнему около двух очков.
15:12. Александр Мельников красиво вколотил первым темпом. «Белогорье» продолжает удерживать небольшой отрыв.
13:11. Янт и Чжан обмениваются ошибками на подаче. Пристреливаются пока лидеры.
11:9. Но «Зенит» догоняет: Ковалёв здорово подавал, Бабкевич классно атаковал.
11:6. На подаче Александра Мельникова «Белогорье» отрывается.
«Белогорье» удачно сыграло переходящий мяч и вернуло себе преимущество — 9:6.
7:6. Тетюхин набирает очко с помощью рикошета, но потом ошибается на подаче.
5:4. Георгий Заболотников ошибается на подаче.
И снимается «Зенит» с подачи. А потом сам отвечает блоком — Яковлев набирает очко. И счёт почти сравнялся — 4:3.
Ещё одно очко на подаче Чжан Цзинъиня набирает «Белогорье». И Алекно берёт ранний тайм-аут. «Снимаемся! Снимаемся», — пробуждает команду тренер.
В начале игры белгородцы здорово действуют на блоке. Из трёх первых очков два были набраны именно этим приёмом — 3:1.
Добрый день, дорогие друзья. Начинаем трансляцию первого матча полуфинала Суперлиги, в котором сражаются «Белогорье» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Есть ощущение, что это будет мощная, равная битва. Поехали!