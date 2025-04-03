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Полуфинал мужской волейбольной Суперлиги: Белогорье — Зенит Санкт-Петербург, 1-й матч, онлайн-трансляция 3 апреля 2025 года

«Белогорье» — «Зенит». Первый матч полуфинальной серии. Жара на волейболе! LIVE
Михаил Чесалин
«Белогорье» — «Зенит»
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Следим за развязкой российской Суперлиги.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы вам было удобнее следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В четверг, 3 апреля, в мужской волейбольной Суперлиге будет сыгран первый матч второй полуфинальной серии, в которой сошлись «Белогорье» (Белгород) и «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
4-я партия
2 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Белогорье» заняло третье место по итогам регулярного чемпионата, поэтому получило преимущество своего поля и начинает серию на домашней площадке в Туле. «Зенит» закончил предварительный этап на пятой строчке. В регулярном этапе команды обменялись победами. В полуфинале можно ожидать равной борьбы.

Полное расписание матчей Суперлиги
Турнирная сетка мужской Суперлиги
«Белогорье» вырывается вперёд. Подребинкин — топ! «Белогорье» сравнивает счёт по сетам «Зенит» одержал волевую победу в первой партии
Live Михаил Чесалин

«Белогорье» вырывается вперёд. Подребинкин — топ!

Клюка подаёт в аут, и третья партия завершена. 25:21 — «Белогорье» вырывается вперёд!

20:31 Михаил Чесалин

Бабкевич подаёт в сетку. 24:20 в пользу «Белогорья».

20:30 Михаил Чесалин

23:20. Завершается серия Подребинкина подачей в сетку. Иван уходит с площадки. Вот это джокер!

20:29 Михаил Чесалин

Да что творит этот парень! Ещё один эйс от Подребинкина!!!

20:29 Михаил Чесалин

Тетюхин играет от блока в аут — 22:19, и Подребинкин остаётся на подаче.

20:28 Михаил Чесалин

Алекно берёт просмотр заступа. До заступа там очень далеко, это было просто ради паузы.

20:28 Михаил Чесалин

Третий эйс подряд делает Подребинкин! 21:19!

20:26 Михаил Чесалин

И ещё одну кладёт Иван Подребинкин! Вот это да! Алекно, конечно, берёт тайм-аут, чтобы сбить подающего.

20:26 Михаил Чесалин

А вот и равенство! Подребинкин делает эйс — 19:19.

20:25 Михаил Чесалин

И опять Заболотников реализует атаку. Главная сила «Белогорья» в этой партии и в матче в целом. Счёт 19:18 в пользу «Зенита».

20:24 Михаил Чесалин

Заболотников проводит очередную результативную атаку и сохраняет минимальное отставание «Белогорья».

20:23 Михаил Чесалин

Но возвращает себе «Зенит» лидерство после просмотра видеоповтора от Алекно — 17:14.

20:20 Михаил Чесалин

Чжан одиночным блоком добивает брейковое очко. Счёт сравнялся — 14:14.

20:18 Михаил Чесалин

Затяжной розыгрыш выигрывает «Белогорье» и приближается вплотную к «Зениту» — 12:13. Алекно берёт тайм-аут, чтобы встряхнуть команду.

20:15 Михаил Чесалин

«Белогорье» на фриболе снова теряет доигровку: двойной блок «Зенита» набирает очки — 12:8.

20:14 Михаил Чесалин

Аль Хачдади показывает образцовую атаку. Но «Белогорье» позади — 8:11.

20:13 Михаил Чесалин

«Зенит» держит отрыв в два-три очка. Бабкевич по-прежнему очень хорош в атаке.

20:08 Михаил Чесалин

«Зенит» заработал себе небольшой отрыв — 5:2.

20:05 Михаил Чесалин

Третья партия начинается с ошибки «Белогорья» на подаче.

20:02 Михаил Чесалин

«Белогорье» сравнивает счёт по сетам

И всё, заканчивается вторая партия. 25:23 в пользу «Белогорья».

20:01 Михаил Чесалин

При 24:23 тайм-аут у «Белогорья». «В суперриск не будем играть. Спокойно», — говорит Волков.

19:59 Михаил Чесалин

Заболотников забивает, и у «Белогорья» два сетбола.

19:58 Михаил Чесалин

Чжан ещё одно важное очко набирает. Теперь в атаке. И счёт уже 23:21.

19:57 Михаил Чесалин

«Белогорье» вырывается вперёд. Бабкевич в кои-то веки упёрся в блок Чжана — 22:21.

19:54 Михаил Чесалин

В концовку команды входят при равном счёте — 20:20.

19:54 Михаил Чесалин

«Зенит» продолжает ошибаться на подачах. Сколько их всего у команды? Семь? Восемь?

19:53 Михаил Чесалин

Волков выпускает Подребинкина на подачу, но «Белогорью» это не помогает. Доигровку белгородцы упустили.

19:50 Михаил Чесалин

И наконец-то брейковый мяч добывает одна из команд. Петербуржцы ошибаются в атаке после несложной подачи Аль Хачдади, и счёт сравнялся — 16:16.

19:49 Михаил Чесалин

Едва прошла середина партии, а у команд по пять ошибок на подаче!

19:48 Михаил Чесалин

Аль Хачдади раз за разом упирается в питерский блок, и не удаётся «Белогорью» пока сравнять счёт. Белгородцы проигрывают одно-два очка.

19:44 Михаил Чесалин

Аль Хачдади ошибся на подаче, а Марлон Янт сделал эйс — 11:9.

19:44 Михаил Чесалин

Мельников ошибся на подаче, но Заболотников классно атаковал, и сравнял счёт — 9:9.

19:41 Михаил Чесалин

6:7. Впервые в партии «Зенит» выходит вперёд после ошибки Хачдади.

19:41 Михаил Чесалин

Тетюхин и Мельников пытались ногами поднять мяч после атаки Янта. Но не смогли.

19:39 Михаил Чесалин

Ан нет, не было счёта 4:4 во второй партии. Волков взял повтор на последнее касание, и судья изменил решение. 5:3 в пользу «Белогорья».

19:37 Михаил Чесалин

Равное начало второй партии — 4:4. «Белогорье» ищет новые направления атаки.

19:31 Михаил Чесалин

Кстати, именно Клюку Марлон Янт назвал самым серьёзным игрокам в составе «Зенита». Кубинец в интервью «Чемпионату» вообще рассказал немало интересного. Пока перерыв, почитайте:

Эксклюзивное интервью игрока «Зенита»:
«Зима в России мне даже понравилась». Как кубинец Марлон Янт освоился в нашем волейболе
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«Зима в России мне даже понравилась». Как кубинец Марлон Янт освоился в нашем волейболе
19:29 Михаил Чесалин

«Зенит» одержал волевую победу в первой партии

23:25. Егор Клюка мощной атакой заканчивает первую партию.

19:28 Михаил Чесалин

Первый сетбол «Белогорье» отыгрывает. Тетюхин нашёл щель в питерском блоке.

19:28 Михаил Чесалин

22:24. И опять блок, и опять атака Бабкевича. Семь подряд результативных атак у Владислава!

19:27 Михаил Чесалин

Тайм-аут берёт Александр Волков.

19:26 Михаил Чесалин

22:23. И ещё раз в блок упёрлась атака «Белогорья». Кажется, впервые в матче выходит вперёд «Зенит».

19:25 Михаил Чесалин

22:22. На блоке сравнял счёт «Зенит».

19:25 Михаил Чесалин

22:21. Ещё одна удачная атака Бабкевича. Не сдаётся «Зенит» без боя.

19:24 Михаил Чесалин

Бабкевич и Янт провели несколько удачных атак. И счёт 21:20 в пользу Белгорода.

19:23 Михаил Чесалин

«Зенит» смог сравнять счёт — 17:17, но «Белогорье» вновь ушло в отрыв.

19:21 Михаил Чесалин

«Белогорье» могло уйти на концовку с хорошим отрывом, но упёрлось в одиночный блок, не смогло заработать брейковое очко, и отрыв в счёте по прежнему около двух очков.

19:15 Михаил Чесалин

15:12. Александр Мельников красиво вколотил первым темпом. «Белогорье» продолжает удерживать небольшой отрыв.

19:13 Михаил Чесалин

13:11. Янт и Чжан обмениваются ошибками на подаче. Пристреливаются пока лидеры.

19:12 Михаил Чесалин

11:9. Но «Зенит» догоняет: Ковалёв здорово подавал, Бабкевич классно атаковал.

19:10 Михаил Чесалин

11:6. На подаче Александра Мельникова «Белогорье» отрывается.

19:09 Михаил Чесалин

«Белогорье» удачно сыграло переходящий мяч и вернуло себе преимущество — 9:6.

19:08 Михаил Чесалин

7:6. Тетюхин набирает очко с помощью рикошета, но потом ошибается на подаче.

19:06 Михаил Чесалин

5:4. Георгий Заболотников ошибается на подаче.

19:06 Михаил Чесалин

И снимается «Зенит» с подачи. А потом сам отвечает блоком — Яковлев набирает очко. И счёт почти сравнялся — 4:3.

19:05 Михаил Чесалин

Ещё одно очко на подаче Чжан Цзинъиня набирает «Белогорье». И Алекно берёт ранний тайм-аут. «Снимаемся! Снимаемся», — пробуждает команду тренер.

19:04 Михаил Чесалин

В начале игры белгородцы здорово действуют на блоке. Из трёх первых очков два были набраны именно этим приёмом — 3:1.

19:02 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Начинаем трансляцию первого матча полуфинала Суперлиги, в котором сражаются «Белогорье» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Есть ощущение, что это будет мощная, равная битва. Поехали!

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