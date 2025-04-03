Вот это начало полуфинала! «Зенит» ушёл с матчболов в Туле

В мужской Суперлиге прошли первые матчи 1/2 финала. Если в Казани команды хоть и показали качественный волейбол, но всё закончилось предсказуемо, то в Туле «Белогорье» и «Зенит» устроили настоящий триллер, который завершился с минимальным преимуществом гостей в пятом сете.

Встреча в Туле вообще оказалась несколько парадоксальной. В спорте догонять всегда сложнее, но в этой игре и та, и другая команда смогли взять сеты, в которых уступали. Петербуржцы сделали это в первой партии. Ключевым моментом стала сумасшедшая защита Жени Гребенникова при счёте 13:17. Это как будто придало сил гостям, в одной расстановке они сравняли счёт, а затем и «украли» сет у «Белогорья»., поставив за этот отрезок шесть блоков.

Можно сказать, что тренеры в этом матче разменяли своих легионеров — Марлона Янта на Чжана Цзининя. Именно этих доигровщиков выбрали мишенью подающие. С приёмом кубинец и китаец справились, а вот в атаке их показатели просели. Янт показал 40% реализации и 20% эффективности в атаке, а в третьем сете уступил место на площадке Станиславу Динейкину. У Александра Волкова такого кадрового ресурса нет, Чжан страдал весь матч. Всё-таки Андрею Марченко с его невысоким ростом на высоченном петербуржском блоке пришлось бы совсем сложно. Китайцу было не легче. В итоге у Чжана показатель полезности «-6» по итогам матча, а на 11 выигранных мячей в атаке у него 10 проигранных. Эффективность в районе 3,5%.

Впрочем, у «Белогорья» нашлось кому взвалить на себя лидерство. Феноменальный матч выдал Павел Тетюхин. Капитан «львов» привычно показал высокий уровень общей игры, а в атаке его эффективность перевалила за 50%. Гроссмейстерские цифры! Отметим и приём хозяев, который позволил Роману Порошину сместить акцент нападения с краёв на центр сетки. У него и первые темпы набирали очки, и пайп он регулярно подключал.

Иван Подребинкин Фото: belogorievolley.ru

Ну и, конечно, чудо от Ивана Подребинкина в третьем сете. Вообще, замена на подачу, да ещё в ключевой момент — штука очень спорная. И в большинстве случаев пользы она не приносит. Редко когда подающий задерживается в зоне подачи больше, чем на один розыгрыш. Но выход резервного диагонального «Белогорья» при счёте 18:19 — это исключение, которое только подтверждает правило. Четыре эйса и одна реализованная доигровка — невероятная серия Подребинкина! А вот в других партиях этот ход не сработал.

Ну а что же «Зенит»? Команда Владимира Алекно действует в противоположном стиле игры. Огромная высота съёма, мощные атаки. Им не нужно идеальной доводки, достаточно выбить мяч над собой и дать нападающим ту самую пресловутую высоту. А вот на приёме планера Александра Мельникова проблемы возникали. Что можно противопоставить такой мощи? Сумасшедшую защиту и самоотдачу. И «Белогорье» это сделало. И у него были матчболы в четвёртом сете. Но Егор Клюка дважды очень хладнокровно снялся с подач хозяев. А затем петербуржцы взяли два очка подряд и перевели встречу на тай-брейк.

Для хозяев это стало слишком большим потрясением — 0:4 на старте укороченного сета, 2:8 — к смене сторон. К чести «Белогорья», бороться команда не бросила и в самом конце едва не догнала соперника на подачах Георгия Заболотникова. Но всё же один брейк преимущества «Зенит» сохранил. И повёл 1-0 в серии. Следующий матч — уже послезавтра. И кто лучше восстановится физически и эмоционально, вообще непонятно!

А вот в другой паре пока без интриг. «Зенит-Казань» выиграл первый матч у «Динамо-ЛО» на классе, хотя бой сосновоборцы дали. Александр Климкин дал отдохнуть Денису Бирюкову, Артёму Довганю и Константину Тюшкевичу, которые отдали много сил в противостоянии с московским «Динамо». Команда из Ленобласти билась, показывала чудеса в защите, чем заслужила похвалу Алексея Вербова, но Казань прибавляла в ключевые моменты и выигрывала сеты. И явно не выложилась на 100% своих возможностей. Посмотрим, удастся ли «Динамо-ЛО» навязать борьбу во втором матче 4 апреля.