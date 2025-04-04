Сенсации не случилось! «Локомотив» — в финале плей-офф женской Суперлиги

Два непримиримых соперника по регулярному чемпионату и в полуфинале выдали самую яркую серию игр. А ведь это были матчи не за золотые медали. Калининградский «Локомотив» — вице-чемпион, клуб, который в своей истории всегда доходил до финала. «Ленинградка» — бронзовый призёр прошлого плей-офф и команда, которая в этом сезоне финишировала вслед за «Динамо-Ак Барс» во всех кубковых матчах. Эти клубы просто не могли закончить полуфинал тремя быстрыми матчами. И им понадобились все пять игр. Дважды по ходу серии «пчёлки» получали преимущество, но упускали свой шанс, давая возможность железнодорожницам отыграться. Четвёртая встреча уравняла команды и привела серию к решающему матчу, «золотому» если не по статусу, то по зрелищности и накалу.

Всё началось уже с гимна, который пропел переполненный дворец спорта «Янтарный». Это задало определённый настрой на самую важную игру полуфинала. С такой сумасшедшей поддержкой болельщиков «Локомотив» был просто обязан реабилитироваться после не совсем уверенного начала серии. Что железнодорожницы и сделали, причём весьма убедительно, оставив «Ленинградку» за чертой главного финала. На это хозяйкам потребовалось всего три сета.

«Вся серия получилась интересной для болельщиков. У победителя — много положительных эмоций. Для проигравших сейчас самое главное — успеть восстановиться к матчу за бронзу с «Заречьем-Одинцово». К сожалению, у нас девочки не все выдерживают определённый объём. Перед четвёртой игрой Анна Озерова получила травму. Сегодня с утра потеряли либеро Валерию Перову. Но это не оправдания. Наверное, рано нам ещё играть в финале. К тому же у нашего лидера не получились последние две игры. Зато она девчонка классная, что очень важно для женского волейбола.

Вообще, мы играем даже за пределами наших возможностей. Они в разы отличаются от возможностей тех клубов, с которыми мы встречаемся в полуфиналах и финалах. Что можем, то делаем. Возможностей кого-то менять почти нет. Мы наигрывали Малыгину на позиции диагональной, но этот вариант не сыграл. Большое спасибо всем, кто за нас болел и переживал! Больше спасибо нашим преданным болельщикам! Большое спасибо болельщикам, которые нас здесь принимали!» — наставник «Ленинградки» Александр Кашин подвёл итог серии после матча.

И действительно, команда из Санкт-Петербурга оказалась очень зависима от своего лидера и главной забойщицы Анастасии Гарелик, а также от качества приёма, которое обеспечивала Валерия Перова. У диагональной вновь не задалась игра, хотя начала Гарелик здорово: пять из семи забитых мячей в первой партии и 71% реализации. А вот во второй случился сбой. Основной бомбардир ни разу не смогла добить до пола, что и привело к ожидаемой замене и ротации в составе. На заключительном отрезке диагональная появилась лишь эпизодически, выйдя на двойную замену и забив всего раз.

«Локомотив» — «Ленинградка» Фото: vk.com/vc.loko

Нагрузку же на себя снова взвалила Валерия Романова. Доигровщица отлично, а главное – стабильно смотрелась как на передней, так и на задней линии: в атаке — 13 из 28 набранных очков при всего одной ошибке, в приёме тоже сыграла надёжно – 58% позитивной доводки. Во втором сете к Романовой на помощь пришла Анастасия Чернова с её резкими ударами, после чего игра «Ленинградки» вышла на уровень, на котором можно было побороться с «Локомотивом». Болельщики увидели упорную борьбу. Лишь в концовке хозяйки смогли дожать соперниц.

В третьем сете Александр Кашин пошёл на риск, выпустив в диагонали Дарью Малыгину, а на её место в центр – Анастасию Светник. Но набравший ход «Локомотив» было уже не остановить. Калининградская команда в этот вечер была мобилизована, как никогда, и переиграла «Ленинградку» во всех компонентах: атака – 44:36, блок – 9:5. Но главное, что получилось у команды Андрея Воронкова – подача, с помощью которой удалось отодвинуть нападение гостей от сетки. А ещё восемь раз получилось выполнить эйсы. Пять игроков основы отметились в этом элементе.

«Локомотив» — «Ленинградка» Фото: vk.com/vc.loko

У Калининграда сольную партию в нападении сыграли Ирина Воронкова и Эбрар Каракурт. У доигровщицы — 10 из 16 и 62% результативности, турецкая диагональная забила ровно половину мячей – 20 из 40. Также отметим острые атаки Екатерины Любушкиной, а это 71% реализации. Центральная ещё и вовремя приносила эйсы для своей команды. Против такой стабильной игры лидеров у «Ленинградки» не нашлось ответов. Как итог – «Локомотив» в седьмой раз отправляется играть в финал, а для команды Александра Кашина будет серия «бронзовых» матчей второй год подряд.

«Мы настраивались на то, что полуфинал будет таким непростым. Вообще, нашей команде всё как-то тяжело даётся – победы практически всегда приходится вырывать. Важно, что в сложные моменты команда может мобилизоваться, стать единым механизмом, показать колоссальное желание побеждать. Это дорогого стоит! В пятой игре полуфинала у нас была задача держать максимальную концентрацию. Был переполненный зал — очень здорово, великолепно. Мы хотели показать свою игру при зрителях, с их поддержкой, в родных стенах, с холодной головой. И мы сделали то, к чему шли в этом сезоне достаточно долго. Да, были и сложные моменты. Однако полная мобилизация в четвертьфинале и полуфинале дала нам шанс сыграть в финале», —

радовался Андрей Воронков после победы.

Железнодорожницы прорвались в финал, но потратили огромное количество сил и эмоций. А ведь теперь им предстоит решать куда более сложную задачу. Уже 8 апреля состоится первый матч финальной серии. Соперником Калининграда будет казанское «Динамо-Ак Барс».