«Динамо-ЛО» пытается взять реванш у «Зенита-Казань». Ждём жары во втором полуфинале! LIVE

В первом матче сосновоборцы боролись, но не смогли забрать ни сета.

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Сегодня, 4 апреля, пройдёт второй матч полуфинала Суперлиги между «Зенитом-Казань» и «Динамо-ЛО».

После первой игры в серии ведут казанцы. Они одержали победу – 3:0 (25:23, 25:21, 25:18). Сосновоборцы пытались навязать борьбу и даже периодически вели в счёте, вот только выиграть хотя бы одну партию им не удалось.

Во втором матче команда из Ленобласти явно попытается взять своё, хоть это и будет непросто. Всё-таки Казань — действующий чемпион страны и победитель регулярки Суперлиги в этом сезоне. В общем, сегодня точно будет жарко!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет вам обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало игры в 19:00 мск.