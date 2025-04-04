«Динамо-ЛО» пытается взять реванш у «Зенита-Казань». Ждём жары во втором полуфинале! LIVE

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Сегодня, 4 апреля, пройдёт второй матч полуфинала Суперлиги между «Зенитом-Казань» и «Динамо-ЛО».
После первой игры в серии ведут казанцы. Они одержали победу – 3:0 (25:23, 25:21, 25:18). Сосновоборцы пытались навязать борьбу и даже периодически вели в счёте, вот только выиграть хотя бы одну партию им не удалось.
Во втором матче команда из Ленобласти явно попытается взять своё, хоть это и будет непросто. Всё-таки Казань — действующий чемпион страны и победитель регулярки Суперлиги в этом сезоне. В общем, сегодня точно будет жарко!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет вам обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало игры в 19:00 мск.
На пути к полуфиналу «Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югру» (3:0, 3:1) и московское «Динамо» (3:1, 3:1). «Зенит-Казань», стартовавший с четвертьфинала, расправился с «Кузбассом» (3:0, 3:0).
В регулярке «Зенит-Казань» занял первое место, набрав в 28 матчах 79 очков. «Динамо-ЛО» финишировало на шестой строчке турнирной таблицы с 48-ю очками.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго матча полуфинала между «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО». Старт игры в 19.00 по Москве.