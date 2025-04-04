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Зенит-Казань — Динамо-ЛО — плей-офф Суперлиги, полуфинал, второй матч, 4 апреля, онлайн-трансляция

«Динамо-ЛО» пытается взять реванш у «Зенита-Казань». Ждём жары во втором полуфинале! LIVE
Татьяна Постникова
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО»
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В первом матче сосновоборцы боролись, но не смогли забрать ни сета.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 4 апреля, пройдёт второй матч полуфинала Суперлиги между «Зенитом-Казань» и «Динамо-ЛО».

После первой игры в серии ведут казанцы. Они одержали победу – 3:0 (25:23, 25:21, 25:18). Сосновоборцы пытались навязать борьбу и даже периодически вели в счёте, вот только выиграть хотя бы одну партию им не удалось.

Во втором матче команда из Ленобласти явно попытается взять своё, хоть это и будет непросто. Всё-таки Казань — действующий чемпион страны и победитель регулярки Суперлиги в этом сезоне. В общем, сегодня точно будет жарко!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет вам обо всём, что происходит на площадке и за её пределами. Начало игры в 19:00 мск.

Календарь плей-офф Суперлиги
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Live Татьяна Постникова

На пути к полуфиналу «Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югру» (3:0, 3:1) и московское «Динамо» (3:1, 3:1). «Зенит-Казань», стартовавший с четвертьфинала, расправился с «Кузбассом» (3:0, 3:0).

14:02 Татьяна Постникова

В регулярке «Зенит-Казань» занял первое место, набрав в 28 матчах 79 очков. «Динамо-ЛО» финишировало на шестой строчке турнирной таблицы с 48-ю очками.

14:01 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго матча полуфинала между «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО». Старт игры в 19.00 по Москве.

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Новости. Волейбол
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