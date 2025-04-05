«Белогорье» — «Зенит»: битва за финал продолжается! LIVE

Счёт в серии сравняется или петербуржцы окажутся в шаге от победы?

5 апреля в Туле пройдёт вторая встреча полуфинальной серии мужской Суперлиги между «Белогорьем» и санкт-петербургским «Зенитом». Пока что команда Владимира Алекно ведёт в серии до трёх побед со счётом 1-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второго матча, начало которого запланировано на 17:00 мск.

В первой встрече серии команды выдали пятисетовый триллер, инициатива в котором переходила из рук в руки. В четвёртой партии белгородцы дважды получали матчбол, но петербуржцы смогли вырвать сет, а затем и тай-брейк. Таким образом, «Зенит» перехватил преимущество площадки в серии. А сегодня может сделать второй шаг к финалу. Команде Александра Волкова же обязательно нужно победить, чтобы поехать в Санкт-Петербург при равном счёте.