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Волейбол, Суперлига, мужчины, Белогорье — Зенит СПб, онлайн-трансляция второго матча 1/2 финала 5 апреля 2025

«Белогорье» — «Зенит»: битва за финал продолжается! LIVE
Пётр Кондаков
«Белогорье» — «Зенит», 1/2 финала Суперлиги
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Счёт в серии сравняется или петербуржцы окажутся в шаге от победы?

5 апреля в Туле пройдёт вторая встреча полуфинальной серии мужской Суперлиги между «Белогорьем» и санкт-петербургским «Зенитом». Пока что команда Владимира Алекно ведёт в серии до трёх побед со счётом 1-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второго матча, начало которого запланировано на 17:00 мск.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Белогорье
Белгород
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой встрече серии команды выдали пятисетовый триллер, инициатива в котором переходила из рук в руки. В четвёртой партии белгородцы дважды получали матчбол, но петербуржцы смогли вырвать сет, а затем и тай-брейк. Таким образом, «Зенит» перехватил преимущество площадки в серии. А сегодня может сделать второй шаг к финалу. Команде Александра Волкова же обязательно нужно победить, чтобы поехать в Санкт-Петербург при равном счёте.

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