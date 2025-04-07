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Волейбол, мужская Суперлига, третий полуфинальный матч Динамо-ЛО — Зенит-Казань, онлайн-трансляция матча 7 апреля 2025

Полуфинал волейбольной Суперлиги. Первый финалист определится уже сегодня? LIVE
Михаил Чесалин
«Зенит-Казань»
Комментарии
«Динамо-ЛО» на домашней площадке попробует остановить «Зенит-Казань».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы вам было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В понедельник, 7 апреля, в Сосновом Бору будет сыгран третий матч полуфинальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой сошлись «Динамо-ЛО» и «Зенит-Казань». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всём интересном, что происходит на площадке и за её пределами.

Матч начнётся в 18:30 мск.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда из Ленинградской области сотворила сенсацию в четвертьфинале, дважды обыграв одноклубников из Москвы и ворвавшись в четвёрку лучших по итогам сезона. Однако на противостояние с казанским «Зенитом» сил у «Динамо», похоже, не хватает. В первых двух матчах фаворит уверенно победил, не отдав сопернику ни сета. И теперь у сосновоборцев есть последняя возможность продлить сезон — им нужна только победа!

Турнирная сетка мужской волейбольной Суперлиги
Расписание всех матчей волейбольной Суперлиги
Live Михаил Чесалин

Что думаете по поводу третьего матча серии?

13:55 Михаил Чесалин

Во втором матче «Динамо-ЛО» тоже не смогло оказать сопротивления «Зениту».

Хронология второго матча серии:
«Зенит» — машина! Казанцы просто уничтожили «Динамо-ЛО» во втором матче
«Зенит» — машина! Казанцы просто уничтожили «Динамо-ЛО» во втором матче
13:20 Михаил Чесалин

В первом же матче полуфинала «Зенит» был очень хорош. Это была заявка на финал.

Хронология первого матча серии:
«Зенит-Казань» уверенно забрал первый матч полуфинала! Чемпионство уже в кармане?
«Зенит-Казань» уверенно забрал первый матч полуфинала! Чемпионство уже в кармане?
Комментарии
Новости. Волейбол
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