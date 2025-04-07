Полуфинал волейбольной Суперлиги. Первый финалист определится уже сегодня? LIVE

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В понедельник, 7 апреля, в Сосновом Бору будет сыгран третий матч полуфинальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой сошлись «Динамо-ЛО» и «Зенит-Казань». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всём интересном, что происходит на площадке и за её пределами.

Матч начнётся в 18:30 мск.

Команда из Ленинградской области сотворила сенсацию в четвертьфинале, дважды обыграв одноклубников из Москвы и ворвавшись в четвёрку лучших по итогам сезона. Однако на противостояние с казанским «Зенитом» сил у «Динамо», похоже, не хватает. В первых двух матчах фаворит уверенно победил, не отдав сопернику ни сета. И теперь у сосновоборцев есть последняя возможность продлить сезон — им нужна только победа!