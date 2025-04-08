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Волейбол, мужская Суперлига, третий полуфинальный матч Зенит СПб — Белогорье, онлайн-трансляция матча 8 апреля 2025

Оформит ли «Зенит» разгром «Белогорья»? Следим за полуфиналом мужской Суперлиги! LIVE
Батраз Томаев
Владимир Алекно
Комментарии
Подопечные Владимира Алекно близки к третьей победе в серии и выходу в финал.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 8 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч полуфинальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в котором встретятся местный «Зенит» и «Белогорье». Счёт в противостоянии — 2:0 в пользу представителей Северной столицы. Начало — в 20:00 мск. В случае победы в домашних стенах Владимир Алекно и команда могут выйти в финал. Если же этого не произойдёт, то нас ждёт четвёртая игра.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
08 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два предыдущих матча в 1/2 финала Суперлиги между «Зенитом» и «Белогорьем» завершались на тай-брейке. В предыдущей встрече белгородцы сумели выйти вперёд, но не довели дело до логического завершения и проиграли.

Отметим, что в финал уже вышел казанский «Зенит», который без проблем обыграл «Динамо-ЛО» в полуфинальной серии со счётом 3:0.

Сетка мужской Суперлиги
Расписание мужской Суперлиги
Live Батраз Томаев

Первым финалистом плей-офф Суперлиги стал «Зенит-Казань». Как они оформили путёвку для решающих игр? Читайте в нашем материале!

Казанцы были убедительны!
Первый финалист Суперлиги уже известен. Казанский «Зенит» не отдал сопернику ни сета!
Live
Первый финалист Суперлиги уже известен. Казанский «Зенит» не отдал сопернику ни сета!
13:06 Батраз Томаев

Всем привет! Армия фанатов волейбола затаилась в ожидании вечерней игры в Санкт-Петербурге. На глазах родной публики команда Владимира Алекно попробует одержать третью победу. Получится ли у них это или же мы станем свидетелями триумфа белгородцев?

Будем следить за игрой вместе в нашем традиционном лайве!

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Новости. Волейбол
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