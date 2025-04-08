Оформит ли «Зенит» разгром «Белогорья»? Следим за полуфиналом мужской Суперлиги! LIVE

Подопечные Владимира Алекно близки к третьей победе в серии и выходу в финал.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 8 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч полуфинальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в котором встретятся местный «Зенит» и «Белогорье». Счёт в противостоянии — 2:0 в пользу представителей Северной столицы. Начало — в 20:00 мск. В случае победы в домашних стенах Владимир Алекно и команда могут выйти в финал. Если же этого не произойдёт, то нас ждёт четвёртая игра.

Два предыдущих матча в 1/2 финала Суперлиги между «Зенитом» и «Белогорьем» завершались на тай-брейке. В предыдущей встрече белгородцы сумели выйти вперёд, но не довели дело до логического завершения и проиграли.

Отметим, что в финал уже вышел казанский «Зенит», который без проблем обыграл «Динамо-ЛО» в полуфинальной серии со счётом 3:0.