«Локомотив» не приехал! Казань не заметила калининградский клуб в первом матче финала

В женской Суперлиге стартовала финальная серия. И началась она с настоящего разгрома, который казанское «Динамо-Ак Барс» учинило калининградскому «Локомотиву». С самых первых мячей хозяйки ушли вперёд и лишь во втором сете позволили соперницам преодолеть отметку в 20 набранных очков.

Оптимизм калининградских болельщиков после такой встречи должен заключаться в том, что хуже уже точно не будет. За весь матч «Локомотив» выиграл лишь семь брейковых мячей, четыре из которых — эйсы. То есть с игры за три партии у калининградской команды получилось взять лишь три брейка. Для сравнения, у «Динамо-Ак Барс» этих брейков 29, пять из которых — с подачи.

Первый тайм-аут Андрею Воронкову пришлось брать уже при счёте 6:11, на страховке не разобрались между собой Ирина Воронкова и Ольга Костюкевич. Этому эпизоду рулевой калининградок и посвятил перерыв. Не помогло. Вскоре после этого произошла рокировка связующих, затем – обратная, но Казань было не удержать. Главное оружие «Локо» — подача, слабость команды Зорана Терзича — приём. И приём у команд был примерно одинаковый. Только казаночки смогли конвертировать его в 55% атаки в среднем, а у гостей эта цифра ни разу не поднялась выше 26%.

Кроме того, за всю игру у хозяек – лишь одна ошибка в атаке против 10 у «Локомотива». На блоке – 11:3. Опасения, что пауза перед финалом может выбить «Динамо-Ак Барс» из ритма, оказались напрасными. А вот калининградки явно не отошли после изнуряющей серии с «Ленинградкой». К тому же Воронков остался без ротации на позиции центральных, да ещё и Ксения Парубец в этом матче оказалась вне заявки.

Единственный шанс зацепиться был у «Локомотива» во второй партии. Нет, и в этом сете «Динамо-Ак Барс» контролировало ситуацию, держа достаточно комфортный отрыв в три-четыре очка. Но именно на этот отрезок пришлись все четыре очковые ошибки в приёме и все три блока гостей. Так что если клубу из Калининграда от чего-то отталкиваться в этой игре, то именно от второго сета. Третья же партия началась с рывка 8:1 в пользу хозяек поля, так что остаток встречи превратился в пустую формальность.

Конечно, такое избиение — это большой удар по амбициям железнодорожниц. Но, повторимся, позитив в том, что хуже они уже не сыграют. Да, у команды и кадровые проблемы, и усталость после полуфинала серьёзная. Но если получится раскрепоститься, то как минимум навязать борьбу казанскому клубу они смогут.

Ну а Казань пока выглядит неуязвимой. Очень важным будет второй матч. Если подопечные Зорана Терзича отправятся в Калининград при 2-0 в серии, остановить их будет практически невозможно. Так что послезавтра нас ждёт едва ли не ключевая встреча сезона.