«Ленинградка» в шаге от бронзы! «Заречье» бьётся, но пока не побеждает

Пока что по интриге «бронзовая» серия женской волейбольной Суперлиги превосходит главный финал. «Ленинградка» и «Заречье-Одинцово» сыграли в Северной столице два захватывающих матча, накалив атмосферу до предела. Обе встречи вышли за рамки стандартных трёх партий, но завершились с одинаковым исходом — победу праздновали хозяйки площадки.

В первой встрече у подмосковной команды были все шансы повести в серии. Сначала «Заречье-Одинцово» вернуло себе инициативу после проигранного стартового отрезка, победив во втором сете. Ключевым фактором стала реализация собственного нападения, которое после 32% в первой партии выросло до 45%. А в третьем и вовсе поднялось до 53%, что во многом поспособствовало тому, что зареченки повели 2:1. Но удержать атаку на таком высоком уровне не получилось – вновь падение до начальных 32%. А у «Ленинградки» Александр Кашин в этот момент достал козырь из рукава, выпустив Евгению Сикачёву вместо Дарьи Малыгиной. Эта замена стала тем самым импульсом, который был нужен жёлто-чёрным для победного рывка в четвёртом сете.

Центральная блокирующая сразу отметилась несколькими результативными действиями на сетке, после чего хозяйки сделали хороший задел на подачах Анастасии Черновой. А в концовке решали два других лидера атак – Валерия Романова и Анастасия Гарелик, которые стали самыми результативными игроками: у доигровщицы – 27 очков, у диагональной – 24. У «Заречья» за всех билась Ольга Бирюкова – 27 выигранных мячей. Но в нужный момент её на блоке прихватила Гарелик, а Романова своим ударом перевела встречу на тай-брейк. В укороченной партии равная игра была лишь до счёта 5:5, затем «пчёлки» полностью контролировали ситуацию и довели встречу до победы.

Матч «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово» Фото: leningradka.spb.ru

«Матч получился напряжённым. И по финалу, и по содержанию. Начали обе команды, раскачиваясь, у всех были проблемы в нападении. Обидно, мы могли выиграть четвёртую партию. Ряд ошибок мы сделали и не добили свои мячи.

Первый матч очень важен, как и второй, и третий, и четвёртый, и пятый. Первая игра показала, что серия будет напряжённой. Хотелось выиграть. Попробуем в следующий раз», — подвёл итоги первой встречи старший тренер «Заречья- Одинцово» Алексей Гатин.

Во втором матче одна из команд решила поменять тактику. Причём решились на это триумфаторы первой встречи. И такой риск полностью оправдал себя – вторая победа у команды с берегов Невы.

«Когда соперники хорошо друг друга знают, в каждой игре надо стараться привнести что-то новое. Если вы заметили, то мы сегодня сыграли в ту игру, в которую не играли, к сожалению, весь сезон. 28 раз мы сыграли первым темпом, больше 50% забили. На эту игру вдохновил Игорь Тисевич, мой зять, который вчера всю третью и четвёртую партии игры «Зенита» отдал первому темпу. Я позвонил Ане Озеровой, мы вместе смотрели игру ребят. Я сказал, что надо так же сыграть. И она это сделала. Конечно, играть было гораздо легче, чем когда все передачи отдаём на края сетки. Сегодня мы «подразорвали» блок. Поэтому было полегче», — рассказал Александр Кашин сразу после матча.

Анна Озерова с первых минут стала заигрывать своих центральных. А самую яркую игру показала Дарья Малыгина. Центральная, у которой в первой встрече было всего три очка, заработанных исключительно на блоке, во втором матче оказалась просто неудержима. Она встала в один ряд с крайними нападающими по набору очков. У Малыгиной 22 выигранных мяча: по 10 – в атаке и на блоке, и два раза она отличилась на подаче. К таким фантастическим показателям центральной ещё добавилась и стабильность Гарелик, которая реализовала 59% отданных ей мячей.

Для «Заречья» такая стратегия не в новинку, потому что с самого начала сезона Ева Павлович Мори активно подключает центр сетки. Поэтому 14 очков в атаке Юлии Бровкиной кажутся привычными для подмосковного клуба. Вторую игру подряд капитан команды Ольга Бирюкова показала свои лидерские качества — 20 набранных очков. Но этих усилий доигровщицы опять не хватило для того, чтобы зацепиться за матч. «Ленинградка» превзошла своих соперниц по всем компонентам, которые приносят очки: атака – 60:53, блок – 18:15, подача — 4:2.

Матч «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово» Фото: leningradka.spb.ru

«Если говорить в общем, то игра была очень грязная как с одной, так и с другой стороны. Это был более эмоциональный волейбол. В этих качелях мы сыграли не лучшим образом. У нас были провалы в каждом элементе по очереди. Так случилось, что «Ленинградка» сыграла почище, забила в нужные моменты и победила», — резюмировал Алексей Гатин.

Теперь команды переезжают в Одинцово, где уже 13 апреля состоится третья игра. У «Ленинградки» есть прекрасная возможность завершить серию за бронзовые медали в Подмосковье и повторить успех прошлого сезона. А вот у команды Константина Ушакова задача со звёздочкой – вернуть серию в Санкт-Петербург. Для этого «Заречью» нужно выиграть оба матча на своей площадке.