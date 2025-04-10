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Динамо-Ак Барс — Локомотив — финал женской Суперлиги, второй матч серии, 10 апреля, онлайн-трансляция

«Динамо-Ак Барс» в погоне за новым титулом. Сможет ли «Локомотив» навязать борьбу? LIVE
Татьяна Постникова
«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив»
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В первом матче подопечные Зорана Терзича просто не заметили соперниц.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 апреля, в Казани пройдёт второй матч финала женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом». Сейчас счёт в серии — 1:0 в пользу казанской команды.

В первом матче динамовки с лёгкостью разгромили калининградский клуб — 25:11, 25:21, 25:11. В этом сезоне команды встречались уже четыре раза. Три победы одержало «Динамо-Ак Барс», а один раз выиграл «Локомотив».

Так что во второй встрече нас явно ждёт жаркая борьба. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры. Мы расскажем вам обо всех важных событиях на площадке и за её пределами. Начало матча в 19:00 мск.

Календарь финальной серии женской Суперлиги
Сетка плей-офф женской Суперлиги
Live Татьяна Постникова

На пути к финалу казанский клуб обыграл «Динамо Краснодар» (3:0, 3:0) и «Заречье-Одинцово» (3:0, 3:1, 3:0).

15:36 Татьяна Постникова

В регулярке чемпионата России «Динамо-Ак Барс» занял первое место, набрав 74 очка в 26 играх. «Локомотив» же финишировал на второй строчке турнирной таблицы с 64 очками.

15:34 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию второго матча финальной серии между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом». Начало игры в 19.30 по Москве!

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