«Локомотив» прибавил, но этого мало. Вся надежда на родной зал

После первого матча финальной серии было понятно — хуже для «Локомотива» быть не может. Так и получилось — во второй встрече калининградки предстали более боеспособным коллективом. Но целостной игры от железнодорожниц мы так и не увидели. Эпизодами команда Андрея Воронкова навязывала борьбу «Динамо-Ак Барс», однако всё это оказалось лишь всплесками. Казанский клуб одержал вторую победу в серии и теперь находится в шаге от золота.

Начиналось всё для «Локомотива» так же плохо, как и в первом матче. Снова не получалось добивать мячи до пола, слабо работала страховка, а блок-защита «Динамо-Ак Барс» выглядела элитарно. Уже к середине сета Андрей Воронков использовал оба тайм-аута, сменил связующую, а на табло горели 8:15. Во втором своём перерыве наставник «Локо» даже увёл Татьяну Дмитриеву в сторону и посвятил всю паузу ей, но это не помогало. А помогли небольшая расслабленность Казани и агрессия при вводе мяча в игру: со счёта 13:21 калининградки подобрались до 20:22. Этот рывок включил в себя и ошибки хозяек, и классные подачи Ирины Воронковой. Зорану Терзичу пришлось взять свой перерыв, после которого казанский клуб снялся усилиями Светланы Гатиной, а следом Гайла Гонсалес оформила эйс — 24:20. Два сетбола гостьи отыграли, но и только.

Гайла Гонсалес (справа) Фото: Пресс-служба ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Заряда бодрости от тренера казаночкам хватило на весь второй сет. Решающий рывок снова случился на подачах Гонсалес — с 3:3 на 8:3. После этого хозяйки спокойно удерживали превосходство. Которое к концу сета достигло восьми очков — 25:17. И заставило Андрея Воронкова прибегать к коренным перестановкам. Если Ирина Воронкова в доигровке выглядела хорошо, то Вера Костючик и Екатерина Пипунырова на двоих забили 2 мяча из 17. И это несмотря на то, что приём у Калининграда был лучше. Но мощное нападение с краёв «Динамо-Ак Барс» исправляло неидеальную доводку, а вот у «Локо» не клеилось.

На третий сет наставник калининградок выложил свой последний козырь. В диагональ отправилась Алондра Тапия, а Эбрар Каракурт переместилась в доигровку. Молодая доминиканка получила всего две передачи, не забив ни одного мяча, зато хорошо подавала. Начали гостьи слабо — 0:3 после ошибки Каракурт в приёме, однако постепенно пришли в себя. Выравняла положение Каракурт, отыгравшись от тройного блока — 13:13. Звезда калининградок так яро праздновала, что даже получила предупреждение от арбитра. А следом дважды отработал блок гостей — едва ли не впервые в серии «Локо» получил преимущество в два мяча. Вскоре оно достигло и трёх — 17:14 после хорошей защиты и контратаки. На какой-то момент показалось, что перелом возможен!

Но только показалось. Тут же последовал тайм-аут Терзича, «Динамо-Ак Барс» включилось и нивелировало отставание. Воронков попытался усилить приём, выпустив на заднюю линию Викторию Трофименко вместо Тапии, но это привело только к ошибке в расстановке. Последний всплеск случился при счёте 22:19 в пользу хозяек. Воронкова забила дважды в атаке, а блок закрыл Брайелин Мартинес. Но это были последние очки «Локомотива» во встрече. 25:22 — казанский клуб выиграл и второй матч серии всухую.

Отступать «Локомотиву» больше некуда. Нужно выигрывать две встречи на своей площадке и возвращаться в Казань. Подопечные Терзича выглядят неуязвимыми, но за калининградок будет полный зал верных болельщиков. Может быть, поможет он? В конце концов, «Локомотив» уже побеждал «Динамо-Ак Барс» в этом чемпионате в своём зале. Ну а казанскому клубу до золотых медалей остался всего шаг. Станет ли он трудным? Пока что действующий чемпион выглядит на голову выше соперниц. Первую попытку завоевать титул команда Терзича предпримет 14 апреля.