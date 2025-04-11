«Динамо-Ак Барс» доминирует! Что делать «Локомотиву»?

Участницы «золотого» финала чемпионата России сыграли уже два матча, и пока повод для радости есть только у команды Зорана Терзича. «Динамо-Ак Барс» одержало на своей площадке две убедительные победы, не отдав соперницам ни сета. Такого, кстати, в женских финалах не было уже 10 лет: в сезоне-2014/2015 тогда ещё «Динамо-Казань» дважды на своей площадке разгромило московское «Динамо». В третьей игре казаночки победили в пяти партиях и стали чемпионками. Вот и команде Зорана Терзича нужно сделать всего один шажок, чтобы завоевать титул. А точнее, защитить, ведь «Динамо-Ак Барс» — действующий чемпион.

Давайте разбираться, за счёт чего Казань продолжает доминировать. И что нужно сделать «Локомотиву», чтобы переломить односторонний ход этой серии.

Железнодорожницы – единственные, кто сумел обыграть «Динамо-Ак Барс» по ходу регулярки. Это должно было ещё больше замотивировать команду Андрея Воронкова на финал, дать понять, что можно и бороться с лидером, и обыгрывать его. Главное — правильно подобрать тактику. Что Калининград и продемонстрировал на своей площадке в 21-м туре. «Локомотив» усилил свою подачу, выбив соперниц с приёма и отодвинув от сетки. А затем справился с основной угрозой в атаке – от Брайелин Мартинес, которая смогла забить лишь 36% мячей.

Матч «Динамо-Ак Барс» – «Локомотив» Фото: dinamo-kazan.com

Что же мы видим в финале? В стартовом матче серии, в первом и третьем сетах, где «Локомотив» даже не подобрался к 15 очкам, приём у Казани был 50% и 63% соответственно. Для команды Терзича это просто роскошь с учётом того, что в регулярке он был худшим в лиге — 40%. А такая классная доводка позволила Полине Матвеевой разорвать блок «Локомотива». Связующая дала скорость и задействовала всех игроков нападения. Как наглядно показала статистика, именно в этих партиях у калининградок не было ни одного очка в этом элементе. И как только железнодорожницы вводят мяч в игру чуть сложнее, приём динамовок сразу падает на уровень 12-25%. А это значит, что Матвеевой приходится бежать, чтобы выполнить передачу, и это тоже не может не сказаться на качестве передачи. Ну а её адресатом будут только края. Во второй партии первого матча и во второй игре это было заметно. И «Локомотив» сразу оживлялся и навязывал борьбу.

Но, конечно, кроме хорошей подачи, «Локомотиву» нужно ещё и своё стабильное нападение. Да, у калининградской команды есть лучший диагональный игрок чемпионата. Эбрар Каракурт вновь высоко подняла планку, и у неё уже в активе 744 очка. Но это конец сезона, накапливается усталость. И если не будет помощи в атаке со стороны доигровщиков, то в третьем матче будет очень сложно рассчитывать на успех. Потому что хоть у Казани и плохой приём, зато его удаётся отлично конвертировать в высокий процент реализованных мячей в нападении. И с этим нападением пока не удаётся справиться калининградскому блоку и защите.

Крайние игроки «Динамо» отлично приходят на выручку друг другу: если один выпадает, двое других отлично справляются с нагрузкой. А главную роль по-прежнему играет Брайелин Мартинес со своей стабильной атакой. Доигровщица в обоих матчах показывает отличные цифры: 55% — в первой игре, 59% — во второй. Но и Гайла Гонсалес и Светлана Гатина в этом финале нисколько не выпадают из обоймы, а лишь становятся ещё большей головной болью для блока соперниц. Гонсалес ещё и на подаче затерзала принимающих калининградок.

«Сегодня мы сыграли лучше, чем позавчера, в некоторых моментах даже превзошли Казань, в приёме, допустим. Проиграли блок-атаку, не справились с двумя иностранками — Гонсалес и Мартинес, чуть не хватило, чтобы взять третью партию. Если бы это произошло, всё могло бы сложиться по-другому», — о силе краёв «Динамо-Ак Барс» говорил после матча и тренер «Локомотива» Денис Игнатьев.

А что же у «Локомотива»? Во второй игре финала ожила Ирина Воронкова, однако со второй доигровщицей пока всё сложно. И Вера Костючик, и Екатерина Пипунырова пока не в своей тарелке. Во втором матче тренерский штаб даже пошёл на перестановки, отправив в доигровку Каракурт, а в диагонали попробовав Алондру Тапию. В том сете у калининградок был самый реальный шанс зацепиться. Но, возможно, всё дело в том, что казанский клуб просто оказался не готов к такому варианту от соперниц. К третьей игре его точно разберут.

«Конечно, мы хотели переломить ход игры и в третьей партии могли это сделать. Но я считаю это шагом вперёд. Мы смогли немного восстановиться после полуфинальной серии и после первой игры, которая стала для нас настоящим холодным душем. Сегодня стали лучше взаимодействовать, появилась злость. Надеюсь, в Калининграде продолжим серию и перевернём её в нашу пользу», — говорила связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская после второго матча.

Матч «Динамо-Ак Барс» – «Локомотив» Фото: dinamo-kazan.com

Поражение на предварительном этапе сыграло даже в плюс команде из столицы Татарстана. Теперь подопечные Терзича сохраняют сверхконцентрацию и собранность от начала и до конца матча. Это наглядно продемонстрировали нам первые две встречи. У «Локомотива» же огромные проблемы. Однако сейчас серия переезжает в Калининград. А «Локомотив» дома и «Локомотив» на выезде – две разные команды. Всё ещё может поменяться.