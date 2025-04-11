За и против. Станет ли казанский Last Dance чемпионским?

Финал мужской волейбольной Суперлиги порадует болельщиков зенитовским дерби. «Зенит-Казань» против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Особую пикантность добавляет и противостояние тренеров: Владимир Алекно, отдавший много лет работе в Казани и принёсший ей целую россыпь титулов, теперь постарается лишить клуб чемпионства. Впрочем, у Алексея Вербова на это есть своё мнение.

В преддверии финала мы нашли плюсы и минусы у каждой из команд. Сегодня поговорим о казанском «Зените».

Пять причин «за»

Опыт. Нельзя назвать казанский клуб очень возрастным, но эта команда обладает невероятным опытом. Причём опытом именно чемпионских матчей. Даже самые молодые в составе — Илья Фёдоров, Роман Романовский, Михаил Лабинский — имеют за плечами уже не один финал. Причём в числе этих финалов как победные, так и завершившиеся неудачей. Есть в команде и прослойка игроков в расцвете сил во главе с Дмитрием Волковым, есть и ветераны — тот же Максим Михайлов. Нагрузку на диагонального тщательно дозировали в ходе сезона, чтобы подвести его в лучшем состоянии к финальным встречам.

Выбить казанцев из колеи будет очень сложно. Особенно в серии. В последние годы «Зенит-Казань» если и уступает в решающих матчах, то в формате одной игры. На дистанции же действующий чемпион пока неуязвим.

Расписание. Злые языки шепчут, что Казани досталась слишком лёгкая сетка. Но это бонус за победу в регулярном чемпионате. Который, напомним, «Зенит-Казань» прошёл всего с одним поражением. Путь к финалу действительно получился максимально простым. «Кузбасс» не смог составить конкуренцию, а «Динамо-ЛО», выбив из борьбы московское «Динамо», явно не сумело восстановиться ни физически, ни эмоционально. В клубе из Соснового Бора особо и не скрывали, что готовятся к серии за бронзовые медали.

Казанцы же получили возможность спокойно готовиться к финалу. Не было долгих пауз, не было встреч, изматывающих физически и ментально. Идеальный график!

Атмосфера. У Алексея Вербова получилось создать команду-семью. Нет никаких конфликтов и косых взглядов. В Казани игроки действительно с удовольствием идут на тренировки, а улыбки на них и во время матчей — обязательный атрибут. Такой подход подкупает. И помогает — команда действительно остаётся командой даже в трудные минуты.

МАЙКА КРИСТЕНСОН Фото: zenit-kazan.com

Майка Кристенсон. Если в других амплуа петербуржцы точно могут конкурировать, а где-то на бумаге и выглядят сильнее, то на позиции связующего преимущество точно у казанского клуба. Для многих именно американец — символ казанского «Зенита». Этот сезон последний для Майки в России, так что он наверняка постарается показать свой лучший волейбол.

Защита. Многие годы наш волейбол ассоциировался с мощнейшими атаками, которые невозможно поднять. Но время идёт — игра движется вперёд. Современный тренд — это скорость и защита. И в последнем компоненте казанцы достигли больших успехов! Кажется, что удачное действие в обороне приносит игрокам даже больше удовольствия, чем добитый до пола мяч. В большинстве игр «Зенит-Казань» получает преимущество за счёт созданных после защиты доигровок. Благо их есть кому реализовывать!

Пять причин «против»

Но есть у казанского клуба и минусы, которые могут помешать им в борьбе за титул. Взглянем на них пристальнее.

Приём. В этом элементе по ходу сезона у команды не всё получалось. Чем хуже приём, чем дальше от сетки встречается с мячом Кристенсон, тем сложнее казанскому клубу. Не всё получалось в ходе сезона у Ильи Фёдорова, по проценту ошибок в приёме казанский либеро был в числе худших. Однако в плей-офф Илья выглядит неплохо. Впрочем, пока казанцы не сталкивались с серьёзными соперниками. Должен помочь в этом компоненте Сэм Деру. Бельгиец долго лечился, но к плей-офф набрал кондиции. А это краеугольный камень в общей игре команды.

Давление. Для казанского «Зенита» в этом составе это Last Dance. Уйдёт Майка Кристенсон, покинет клуб и Сэм Деру. В новом сезоне это будет другая команда, дирижировать которой станет Константин Абаев. Конечно, все хотят завершить цикл на красивой ноте. И это будет давить на «Зенит-Казань». К тому же другого места, кроме первого, в Казани не признают.

Отсутствие серьёзной проверки. С одной стороны, команда Вербова спокойно готовилась к финалу, с другой — настоящей проверки у неё не было. «Зенит-Казань» находится в неком вакууме относительно понимания своей готовности. И это может стать проблемой в финальной серии.

Проигранные финалы. В этом сезоне казанцы упустили два трофея — Кубок Легенд и Кубок России. Да, это было в матчах с «Динамо», оба раза в Москве и оба раза — в формате из одной встречи, не в серии. Но всё равно какие-никакие, а сомнения это закладывает.

Мощь соперника. Справиться с силовым волейболом петербуржцев будет непросто. Когда нападающие типа Владислава Бабкевича постоянно колотят поверх блока, любой может дрогнуть. В регулярке у казанцев получилось, но с трудностями. При этом ощущение, что клуб из Северной столицы может прибавить, не покидает. А сможет ли Казань?

В следующем материале мы разберём соперника казанцев — «Зенит» из Санкт-Петербурга. У этой команды тоже есть как плюсы, так и минусы. Ну а чьи плюсы перевесят, начнём выяснять уже 14 апреля. В этот день пройдёт первый финальный матч.