За и против. Добудет ли Алекно первое чемпионство для «Зенита»?

Финал мужской волейбольной Суперлиги в этом сезоне — зенитовское дерби. Действующий чемпион и победитель регулярки «Зенит-Казань» против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Для Владимира Алекно это точно будут особенные матчи — наставник клуба из Северной столицы отдал много лет казанскому «Зениту». А теперь попробует сбросить его с вершины. Уже в первый год тренер вывел петербуржцев в финал. Раньше такое удавалось только Александру Климкину и Туомасу Саммельвуо. Но чемпионами они так и не стали. Получится ли у Алекно?

В преддверии финала мы нашли плюсы и минусы у каждой из команд. В этом материале изучаем за и против петербургского «Зенита».

Пять причин за

Мощь. Крайних нападающих с такой суммарной мощью нет ни у одного клуба в лиге. Владислав Бабкевич, Марлон Янт и Егор Клюка — каждый из них легко может забивать поверх блока, особенно это касается белорусского гиганта. Для этих парней не так важно качество приёма, они спокойно выбивают мяч вверх, а затем решают по высоте. Остановить эту троицу не смогли ни «Локомотив», ни «Белогорье». Более того, у доигровщиков есть подмена — всегда на площадку готов выйти Станислав Динейкин. Три мощных нападающих — фирменный стиль Владимира Алекно. И он хорошо работает в этом сезоне.

Уверенность. Подопечные Алекно долго запрягали, а к концу сезона поехали быстро. И видно, как на глазах команда прибавила в уверенности. Об этом говорят и концовки, которые они выигрывали в текущем плей-офф. В сериях с «Локомотивом» и «Белогорьем» «Зенит» трижды уходил на тай-брейк и трижды победил. Причём две пятые партии были выиграны с большим преимуществом. Да и во встрече с белгородцами, где всё закончилось со счётом 15:13, у петербуржцев было шесть очков форы уже к смене сторон. Ну и не будем забывать, что в том же матче зенитовцы ушли с двух матчболов. Всё это — кирпичики в фундамент уверенности.

Голод. В составе «Зенита» всего два волейболиста становились чемпионами России. Но Александр Бутько уже давно не попадает даже в заявку на матч, а Виктор Полетаев покидает квадрат для запасных по праздникам. Все остальные чемпионами не становились. И, конечно, жаждут выиграть золотые медали.

Женя Гребенников Фото: МВК «Зенит-Казань»

Женя Гребенников. У казанского клуба мы выделили Майку Кристенсона. В Петербурге же главная звезда — Женя Гребенников. Он — тот самый цемент, который связывает всех остальных игроков воедино. Играет не по классическим канонам, однако у него гениальное чувство мяча, он просто притягивает их в защите. У Казани линия либеро тоже не слабая, но с Гребенниковым не сравнится. В полуфинале с «Белогорьем» двукратный олимпийский чемпион получил травму голеностопа, пока неизвестно, сыграет ли он в первом матче финала.

Вариативность. У Владимира Алекно есть два связующих, с которыми игра «Зенита» становится более вариативной. Дмитрий Ковалёв — дополнительная помощь на блоке, который у него один из лучших среди связующих. О передаче тоже не будем забывать, в края она у него очень качественная. Игорь Тисевич же больше задействует центров, плюс скорость передачи на выбитом приёме у него повыше. Мы часто видели ситуацию в этом плей-офф, когда по ходу встречи Алекно менял связующего. Пока этот финт работает.

Пять причин против

Травма Гребенникова. Это важнейший фактор для финальной серии. Женя подвернул голеностоп в третьей игре полуфинала. Здесь не на руку петербуржцам пошёл и перенос сроков решающей серии. По словам Владимира Алекно, на восстановление, вероятно, понадобится 7-10 дней. Конечно, для либеро эта травма не так критична, как для атакующих игроков, есть вероятность, что ногу затейпуют и француз выйдет на площадку. Однако будет ли он так эффективен?

График. Если казанцы сыграли свои серии в режиме тренировки с повышенной ответственностью, то петербуржцы хоть и затратили минимальное количество матчей, но и провели на две встречи больше (команда играла квалификационный раунд), да и соперники в лице «Локомотива» и «Белогорья» были серьёзными — выложиться пришлось на 100%. Если серия затянется — сложный график может сыграть свою роль.

МВК «Зенит-Казань» Фото: Пресс-служба клуба

Личные встречи. Четырежды встречались два «Зенита» в этом сезоне. И все четыре раза побеждала Казань. Да, с каждым разом петербуржцы выглядели всё лучше, однако ни разу не смогли выиграть больше сета. Какое-никакое, а психологическое преимущество здесь на стороне команды Алексея Вербова.

Приём. Мы говорили об этом элементе как о не самом сильном у казанского клуба, скажем то же самое и о петербуржцах. Да, зачастую получается выбивать мяч над собой и решать по высоте. Но всё-таки пара Янт — Клюка выглядит слабее своих оппонентов, а если ещё и Гребенников пропустит начало серии или он будет ограничен в действиях, проблемы у «Зенита» точно возникнут. Интересно, что зачастую эти проблемы случаются на планирующей подаче. Готового решения, как на силовую, здесь у Алекно и компании нет.

Преимущество площадки. Казанский «Зенит» все свои поражения в этом сезоне потерпел на выезде. Да, в истории зенитовского дерби были выездные победы петербуржцев, однако в Казани ждут аншлаг на финальных играх. Ну или по крайней мере близко к тому. В «Центре волейбола» не самый громкий зал, но он точно будет играть за команду Вербова.

Мы разобрали за и против финалистов Суперлиги. Ну а чьи плюсы перевесят, начнём выяснять уже 14 апреля. В этот день пройдёт первый финальный матч. Хорошего нам всем волейбола!