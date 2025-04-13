Казань и Питер уже играли в финале Суперлиги. Как это было

Уже завтра в мужской волейбольной Суперлиге стартует финальная серия. В ней сойдутся казанский «Зенит», ведомый Алексеем Вербовым, и «Зенит» из Санкт-Петербурга, который возглавляет Владимир Алекно. Принципиальное противостояние, с какой стороны ни посмотри. Но если к Казани в финале мы привыкли, то клуб из Северной столицы добрался до решающей стадии всего в третий раз в своей истории. А зенитовское дерби в финале до этого сезона было лишь однажды — в 2018 году. Вспоминаем, как прошла та серия.

«Золотой» сезон Казани и удачный дебют Петербурга

Сезон-2017/2018 — важнейшая веха в истории обеих команд. Для казанского «Зенита» этот год — по-настоящему «золотой». Владимир Алекно собрал «золотую» команду, которая выиграла все пять турниров, в которых принимала участие. Чемпионат, Кубок и Суперкубок России, клубный чемпионат мира и Лига чемпионов — все эти трофеи покорились казанскому клубу в том сезоне. Погоду на площадке делало блестящее трио Михайлов — Леон — Андерсон, под которых идеально подходила манера передачи Александра Бутько. В центре сетки незыблемо было место Артёма Вольвича, а за вторую позицию этого амплуа конкурировали Алексей Самойленко и Александр Гуцалюк. Ну и Алексей Вербов, легендарный либеро. Наверное, игра этой команды не была какой-то суперъяркой, с сумасшедшими спасениями в защите. Но она приносила результат. В конце концов, что ещё нужно болельщикам?

Для клуба из Санкт-Петербурга сезон семилетней давности был дебютным в лиге. И он выдался одним из самых успешных в истории клуба. Команда Александра Климкина дошла до финала Кубка России и чемпионата страны. Надо сказать, что в Северной столице провели интересную селекцию. Позицию связующего занял молодой Павел Панков. В диагонали сезон начинал Маркус Нильссон, но ожиданий не оправдал, после чего из турецкого «Бешикташа» выписали Дражена Лубурича. В центре сетки выступали Андрей Ащев, перебравшийся в Петербург как раз из Казани, и Александр Волков, залечивший своё многострадальное колено и вернувшийся на высокий уровень. В доигровке оказались ещё один экс-казанец Евгений Сивожелез и кубинец Ореол Камехо, который впоследствии даже получил российское гражданство. Позицию либеро закрыли Артём Зеленков и Валерий Комаров.

Финальная серия мужской волейбольной Суперлиги. Сезон-2017/2018 Фото: ВК «Зенит-Казань»

Как шли к финалу

В регулярке у казанского клуба проблем не возникло — 24 победы и всего два поражения. А вот «Зенит» стал лишь пятым, пропустив вперёд «Белогорье», «Динамо» и «Факел». Кстати, и сейчас, восемь лет спустя, диспозиция точно такая же.

В 1/4 финала и в полуфинале «Зенит-Казань» не проиграл ни одного матча — 2-0 в сериях с «Новой» и «Кузбассом». Хотя в Кемерове команда Алекно уступала 1:2 по сетам и «-3» — в четвёртой партии. На помощь пришли подачи Андерсона и Бутько, а казанский блок разобрался с подуставшими кемеровчанами.

У «Зенита» из Петербурга в плей-офф тоже открылось второе дыхание. Сначала подопечные Климкина не отдали ни сета «Факелу», а затем в двух пятисетовых играх прошли московское «Динамо». Ещё одна параллель с нынешним сезоном — сейчас петербуржцы дважды на тай-брейках одолели «Белогорье». Правда, здесь была и третья встреча, но семь лет назад полуфинал играли до двух побед.

Питер упустил шанс во втором матче

К финалу казанский клуб подходил явным фаворитом и в первом матче финала не оставил сопернику шансов. 3:0 — по всем показателям «Зенит-Казань» был лучше. Здорово хозяева отработали на блоке — 14:3. Лучше казанцы и подавали, и принимали, а в нападении был неудержим Вильфредо Леон. Кубинский поляк набрал 18 очков при реализации в 68%. У гостей же лишь Дражен Лубурич перевалил за 10 очков — у него по итогам той встречи было 11.

Тем удивительнее был провал команды Алекно в первых двух сетах второго матча. 19:25, 15:25 — петербуржцы просто громили хозяев. Много ошибался Леон, Александр Волков и Евгений Сивожелез затерзали соперника подачами. К середине второй партии наставник казанцев поменял практически весь стартовый состав, чтобы те перезагрузились на скамейке запасных.

Финальная серия мужской волейбольной Суперлиги. Сезон-2017/2018 Фото: ВК «Зенит-Казань»

И у него получилось! Третий сет «Зенит-Казань» провёл на одном дыхании и уверенно его выиграл. Ключевой стала четвёртая партия, в которой команды шли вровень до самой концовки. При счёте 19:18 Леон поднял мяч в защите, а Андерсон добил до пола отведённый мяч. Следом тройной блок закрыл Сивожелеза. Доигровщик «Зенита» мог вернуть интригу в игру, гости сделали обратный брейк, а следом Евгений атаковал на равный счёт, но отправил мяч в аут. Счёт по партиям сравнялся, а Казань уже было не остановить. Пятый сет стал улицей с односторонним движением.

В третьем матче в Санкт-Петербурге «Зенит» бился, пытаясь затянуть серию. Все три партии были достаточно близкими, однако в каждой из них казанцы выглядели чуть-чуть лучше. Всё решила атака, в которой гости забили на девять мячей больше. Здесь здорово провёл встречу Алексей Вербов, создав для своей команды несколько важнейших доигровок. Для казанского клуба это чемпионство стало 10-м в истории! А после него команда не могла взять Суперлигу целых пять лет.

Финальная серия мужской волейбольной Суперлиги. Сезон-2017/2018 Фото: ВК «Зенит-Казань»

Параллелей с нынешним сезоном довольно много. Ещё одна — спустя пару недель после решающих матчей чемпионата России казанский клуб ждал «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Сейчас же в начале мая и те, и другие будут бороться в «Финале шести» Кубка России.

В 2018 году «Зенит-Казань» был клубом с лучшим подбором игроков в мире с большим отрывом, а «Зенит» же — просто дерзким дебютантом. Теперь у Владимира Алекно команда, которая на бумаге, по подбору волейболистов ничуть не уступает соперникам. Алексей Вербов же построил настоящую династию — команду-семью, которая, правда, находится на излёте — с нового сезона в казанском «Зените» стартует новый цикл. Кто сильнее — начнём смотреть уже завтра. Не пропустите!