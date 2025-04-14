Это ещё не конец! «Бронзовая» серия продолжается

«Заречье-Одинцово» смогло создать интригу в «бронзовой» серии женской Суперлиги. Подмосковные волейболистки не опустили руки после неудачи в первой партии третьего матча, навязав «Ленинградке» свой сценарий развития событий. Хотя у жёлто-чёрных была возможность увести встречу на тай-брейк, но воспользоваться этим шансом не позволил блок хозяек.

А ключевым моментом для «Заречья» стала замена в первом сете, когда Константин Ушаков решил выпустить Анастасию Стальную вместо Алины Богдановой. Хозяйки площадки проигрывали 10:16 и испытывали явные проблемы в атаке. После очередного блока Дарьи Малыгиной наставник убрал Богданову, у которой в графе забитых мячей было всего одно очко с семи отданных ей передач. С появлением Стальной команда заметно оживилась и даже была близка к тому, чтобы сравнять счёт (17:18, 20:21). Но «Ленинградка» всё же довела сет до победы благодаря серии успешных атак Анастасии Черновой.

Такой эмоциональный подъём не мог не сказаться на настрое подмосковной команды. Во втором сете подопечные Константина Ушакова полностью контролировали ситуацию, а Ева Павлович Мори с выходом Стальной получила ещё одного надежного адресата для своих передач, помимо капитана Ольги Бирюковой. Нападение соперниц, напротив, стало проседать, теперь уже гостьи начали ошибаться атаке. «Пчёлки» допустили пять промахов, в то время как «Заречье» выдало самую стабильную партию, завершив её всего с одной осечкой. Наставник гостей при этом остался недовольным судейскими решениями.

«Ключевым стал момент во второй партии, о котором я предупреждал вчера на судейском совещании. И случились два этих просмотра, приведших к тому, что нам сломали игру. Этот человек, который смотрит просмотры, нам судит пятую игру таким образом. Я знал, что так будет. Так и случилось», — бушевал Александр Кашин после матча.

«Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

В оставшихся партиях у хозяек получилось удержать планку в нападении на уровне 41% — 43%. К такой стабильной реализации «зареченки» подключили блок. И сработал он как никогда вовремя — в концовках. В третьем сете сначала точными атаками Ольги Бирюковой удалось догнать соперниц, а затем два «чехла» на Валерии Романовой и Анастасии Черновой обеспечили подмосковной команде комфортное преимущество и четыре сетбола. Капитан ещё и зафиналила партию своим мощным ударом.

В заключительном сете «Ленинградка» владела инициативой. В какой-то момент казалось, что игра уйдёт на тай-брейк. Но при счёте 16:18 о себе напомнила Юлия Бровкина. Центральная поставила три блока и отметилась в нападении – 20:18. Гостьи ещё смогли сравнять счёт, но подмосковные волейболистки поймали кураж. Они просто не могли позволить себе упустить матч. Анастасия Жаброва заработала матчбол, а «Ленинградка», пытаясь его отыграть, совершила ошибку.

«Заречье» было лучше в атаке — 55:53, на блоке – 14:10, а также совершило чуть меньше своих ошибок – 20:24. Эта незначительная разница в цифрах и стала определяющей в концовках партий, позволив команде Константина Ушакова ввязаться в борьбу за медали. А четвёртый матч серии состоится уже 15 апреля. Будет ли он последним — увидим!