Игра года для «Динамо-Ак Барс»! Станет ли команда Терзича чемпионом Суперлиги? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 апреля, в Калининграде пройдёт третий матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025 между «Локомотивом» и казанским «Динамо-Ак Барс».

В серии лидируют подопечные Зорана Терзича. Они выиграли две предыдущие игры на домашней арене, каждую со счётом 3:0. Но выезд к соперницам — дело другое. Однако если казанским волейболисткам удастся сохранить уровень, то сегодня они смогут поднять над своими головами главный трофей сезона. У «Динамо-Ак Барс» есть все шансы стать восьмикратным чемпионом России.

Под силу ли Андрею Воронкову и команде совершить камбэк? Узнаем уже в 20:00 мск, ведь именно тогда начнётся матч двух сильнейших команд лиги.