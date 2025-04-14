Игра года для «Динамо-Ак Барс»! Станет ли команда Терзича чемпионом Суперлиги? LIVE

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Сегодня, 14 апреля, в Калининграде пройдёт третий матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025 между «Локомотивом» и казанским «Динамо-Ак Барс».
В серии лидируют подопечные Зорана Терзича. Они выиграли две предыдущие игры на домашней арене, каждую со счётом 3:0. Но выезд к соперницам — дело другое. Однако если казанским волейболисткам удастся сохранить уровень, то сегодня они смогут поднять над своими головами главный трофей сезона. У «Динамо-Ак Барс» есть все шансы стать восьмикратным чемпионом России.
Под силу ли Андрею Воронкову и команде совершить камбэк? Узнаем уже в 20:00 мск, ведь именно тогда начнётся матч двух сильнейших команд лиги.
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