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Финал мужской волейбольной Суперлиги: Зенит-Казань — Зенит Санкт-Петербург, онлайн-трансляция финала ЧР-2025 14 апреля 2025

«Золотая» битва двух «Зенитов». Финал российской волейбольной Суперлиги. LIVE
Михаил Чесалин
ВК «Зенит-Казань»
Комментарии
Казань против Санкт-Петербурга. Кто заберёт чемпионский титул?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 апреля в Казани будет сыгран первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги. В битве за золотые медали сойдутся два «Зенита»: казанский и питерский. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и расскажет вам обо всём самом интересном.

Начало первого матча — в 18:30 мск.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Долгий регулярный чемпионат позади, равно как и почти вся череда матчей плей-офф. В расписании остались только медальные серии. И в главной дуэли сезона казанский «Зенит», 12 раз добывавший титул чемпионов страны, сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который золото не брал ни разу — было лишь два серебра. Подтвердит ли Казань свой статус фаворита? Или зрители увидят сенсацию? Узнаем уже совсем скоро!

Турнирная сетка мужской волейбольной Суперлиги
Полное расписание матчей мужской Суперлиги
Live Михаил Чесалин

Два «Зенита» уже встречались друг с другом в финале чемпионата России. Было это в 2018 году! Алекно тогда возглавлял Казань, а Вербов под его руководством работал на площадке. В том финал, кстати, зажигал Вильфредо Леон. Мы вспомнили, как всё это было семь лет назад.

Вспоминаем яркий финал 2018 года:
Казань и Питер уже играли в финале Суперлиги. Как это было
Казань и Питер уже играли в финале Суперлиги. Как это было
12:41 Михаил Чесалин

Ну что, какие ваши прогнозы на финальную серию? Есть те, кто верят в успех Питера?

12:41 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня начинается финальная серия мужской волейбольной Суперлиги. Во второй раз в истории в ней сошлись два «Зенита». Действующие чемпионы из Казани выглядят фаворитами, но кому как не Владимиру Алекно, возглавляющему клуб из Санкт-Петербурга, творить историю?

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Новости. Волейбол
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