«Золотая» битва двух «Зенитов». Финал российской волейбольной Суперлиги. LIVE

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Сегодня, 14 апреля в Казани будет сыгран первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги. В битве за золотые медали сойдутся два «Зенита»: казанский и питерский. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и расскажет вам обо всём самом интересном.
Начало первого матча — в 18:30 мск.
Долгий регулярный чемпионат позади, равно как и почти вся череда матчей плей-офф. В расписании остались только медальные серии. И в главной дуэли сезона казанский «Зенит», 12 раз добывавший титул чемпионов страны, сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который золото не брал ни разу — было лишь два серебра. Подтвердит ли Казань свой статус фаворита? Или зрители увидят сенсацию? Узнаем уже совсем скоро!
Два «Зенита» уже встречались друг с другом в финале чемпионата России. Было это в 2018 году! Алекно тогда возглавлял Казань, а Вербов под его руководством работал на площадке. В том финал, кстати, зажигал Вильфредо Леон. Мы вспомнили, как всё это было семь лет назад.
Ну что, какие ваши прогнозы на финальную серию? Есть те, кто верят в успех Питера?
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня начинается финальная серия мужской волейбольной Суперлиги. Во второй раз в истории в ней сошлись два «Зенита». Действующие чемпионы из Казани выглядят фаворитами, но кому как не Владимиру Алекно, возглавляющему клуб из Санкт-Петербурга, творить историю?