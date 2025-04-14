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Волейбол, Суперлига, мужчины, Зенит-Казань — Зенит СПб, результат первого матча финала, расписание игр

Запредельная скорость! Идеальный матч Казани на старте финальной серии
Пётр Кондаков
Отчёт «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»
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Были на голову выше соперника во всех элементах.

Первый матч финальной серии мужской Суперлиги завершился победой казанского «Зенита» за явным преимуществом. Команда Алексея Вербова была сильнее во всех элементах, кроме приёма. Но спокойно справилась с этой проблемой. У подопечных Владимира Алекно не было ни единого шанса.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Особо и сказать нечего – Казань сегодня сильнее. Сам счёт, манера победы об этом говорит – ничего у нас не получилось. У Казани получилось всё. Очевиден результат», — Владимир Алекно после встречи высказался прямо, но очень точно. С самых первых розыгрышей казанский «Зенит» ушёл вперёд и не дал сопернику поднять головы.

Майка Кристенсон сыграл если не лучший свой матч в России, то один из лучших. Та скорость, с которой летели передачи нападающим, была просто невероятной, блок петербуржцев не мог успеть за ней. А главное, что партнёры Кристенсона были к этим космическим передачам полностью готовы. Ни одной ошибки в нападении за три сета! 56% реализации атак, а хорошей доводки у казанцев невероятные 92%. Таких цифр не увидеть даже во встречах лидеров с аутсайдерами, чего уж говорить о финале. Однако это реальность.

Но атака атакой, а хозяева были хороши и на блоке, и в защите. Здесь, конечно, сыграл свою роль опыт. У петербуржцев же явно перегорел Владислав Бабкевич. Диагональный, который методично заколачивал поверх блока весь плей-офф, отправился в квадрат запасных в третьей партии, забив всего 5 из 16 мячей. Не сильно лучше выглядели и Егор Клюка с Марлоном Янтом. В центре худо-бедно атаки проходили, однако их было не так много. Потому что подача у Казани тоже летела очень прилично.

А ещё у «Зенита» не было Жени Гребенникова. Семён Кривитченко очень старался, достал несколько сложных мячей в защите, но пять ошибок на 17 приёмов — это много. А лучший либеро мира из-за травмы, по словам Владимира Алекно, может и не сыграть в финале.

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«Кривитченко перегорел? Ну, тяжело человеку, мало играл. Переживания, конечно, есть. Это факт. Нечего больше добавить. Сможет ли помочь Женя Гребенников? Большой вопрос, пока не могу сказать. Есть разрыв небольшой», — сказал наставник петербуржцев после матча.

Впрочем, ничего страшного для команды Алекно не случилось. Ко второй встрече команда наверняка успокоится, да и Гребенников может вернуться. Вдруг наставник «Зенита» лукавил? Да, казанцы сыграли идеальный матч, но три очка за него не дают, счёт в серии 1-0. Обо всём этом после встречи говорил и Алексей Вербов.

«Хорошая игра с нашей стороны, качественная. Главное, конечно, ни один мяч не упал, ни одной глупости не совершили. Но сейчас на лаврах абсолютно нельзя почивать. Понимаем, что травма Жени Гребенникова повлияла на соперника. Я так думаю, что он уже может в следующем матче появиться. Он душа, лидер этой команды. Вокруг него ребята с удвоенной энергией играют.

Маленький шажочек сделали. Сейчас самое важное — забыть этот результат. Тем более счёт в партиях. На это не отвлекаться. Сделать анализ игры, разобрать какие-то свои ошибки. Дальше нужно стараться быть на шаг впереди соперника. Потому что они тоже будут искать слабые стороны в нашей игре. В таких длинных сериях идут своеобразные шахматы. Надеюсь, нам удастся сохранить то внимание, ту энергию и тот драйв, с которым мы играли в этом матче», — подвёл итог встречи тренер казанцев.

Как часто говорит Вербов, «когда мы играем с куражом, как сегодня, то неважно, кто стоит на другой стороне». Самый главный вопрос сегодня — сможет ли клуб из Казани удержать такой уровень игры? Потому что соперник наверняка прибавит. Второй матч уже послезавтра!

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