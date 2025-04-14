«Локомотив» выжил и выиграл! В женском финале будет четвёртый матч

Женская финальная серия в Суперлиге могла завершиться уже сегодня. Казанское «Динамо-Ак Барс» вело 2-0 в серии и 2:0 по сетам в третьем матче в Калининграде. Но «Локомотив» смог переломить ход неудачно складывающейся встречи! И теперь в финале будет как минимум ещё одна игра.

А казалось, что всё завершится уже сегодня. Первый сет напоминал первые два матча, прошедшие в Казани. «Динамо-Ак Барс» захватило инициативу с самого старта и не отпустило её до конца партии. А уж когда казанский клуб отыграл сетболы во втором игровом отрезке и оказался в шаге от золотых медалей, шансы «Локомотиву» оставляли, наверное, только его болельщики.

И они смогли выстоять! Все вместе, полным залом дворца спорта «Янтарный». Сначала сумели забрать равную концовку третьего сета. Затем история повторилась и в четвёртой партии. Причём здесь «Динамо-Ак Барс» отыгралось с «-5», несколько раз при равном счёте имело атаки на сетбол, но волейболистки хозяек пластались в защите, бились до конца и, пожалуй, заслужили этот тай-брейк. К этому моменту казаночки остались без основной связующей — Полина Матвеева получила травму.

Пятый сет «Локо» начал уверенно — 4:0. Но к смене сторон счёт уже был равным. И всё же калининградки, подгоняемые своими фанатами, нашли в себе силы выдать ещё один рывок. На это у команды Зорана Терзича ответа уже не нашлось.

Эбрар Каракурт Фото: ЖВК «Локомотив»

85 раз атаковала в этой встрече Эбрар Каракурт. Фантастическую нагрузку диагональная выдержала, хоть порой и ошибалась. Показатель полезности «+25» внушает. Такой перекос в диагонали — вынужденная мера. Если Ирина Воронкова помогала турецкой нападающей ощутимо, то Вера Костючик в атаке снова выглядела не лучшим образом — всего 21% реализации. Калининградки выиграли блок 13:7, а на тай-брейке допустили всего две ошибки против пяти у гостей.

У «Динамо-Ак Барс» нагрузка распределилась между трио Гонсалес — Гатина — Мартинес. Сложнее других пришлось россиянке, однако Светлану выбрали мишенью подающие «Локо». Нельзя сказать, что команда Терзича сыграла плохо. Совсем нет, и этот матч вполне мог завершиться победой казанского клуба. Но, повторимся, калининградский зал, на который так рассчитывали в «Локомотиве», сыграл свою роль. И он будет помогать и в четвёртой встрече.

Фантастический камбэк состоялся. Теперь на первый план выйдут эмоции. Не выплеснул ли «Локомотив» их целиком в третьем матче? А может быть, Казань, оказавшись в шаге от чемпионства и упустив возможность, окажется в небольшом нокдауне? Слово за тренерскими штабами и медперсоналом. Кто лучше восстановится, тот и получит преимущество в четвёртой игре. Она состоится уже 16 апреля. И это тот случай, когда точно в выигрыше оказался волейбол.