«Маленький шажок сделали». Казань хороша, но Питеру не стоит посыпать голову пеплом

Серия только началась. И в ней ничего не понятно.

Первый матч финальной серии мужской Суперлиги доставил истинное наслаждение поклонникам казанского «Зенита», а вот для болельщиков из Санкт-Петербурга эта игра сравнима с холодным душем. Хозяева площадки победили за явным преимуществом.

Однако вряд ли такое преимущество будет у казанцев и дальше. Об этом говорил в послематчевом интервью и Алексей Вербов, делая особый акцент на том, что расслабляться нельзя.

«Хорошая игра с нашей стороны, качественная. Главное, конечно, ни один мяч не упал, ни одной глупости не совершили. Но сейчас на лаврах абсолютно нельзя почивать.

Маленький шажочек сделали. Сейчас самое важное — забыть этот результат. Тем более счёт в партиях. На это не отвлекаться», — отметил наставник казанцев.

И действительно, если детально рассмотреть игру, то понимаешь — дальше действующему чемпиону будет сложнее.

Майка Кристенсон Фото: zenit-kazan.com

Во-первых, практически идеальный матч выдал Майка Кристенсон. 92% съёма при позитивной доводке — это космос. Не менее фантастический показатель — это 56% реализации атак при 28% позитивного и всего 16% идеального приёма. И при этом команда ни разу за три сета не ошиблась в атаке! И это в финале. Не то что побить это достижение (именно так, это достижение), не то что повторить, а даже приблизиться к нему будет сложно.

Опыт — вещь великая, и во многом благодаря ему казанский клуб выглядел так здорово вчера на фоне явно перегоревшего соперника. Но в целом состав у клуба из столицы Татарстана взрослее. А в финальной серии восстановление выходит на первый план. И здесь более молодые петербуржцы могут получить преимущество.

Более того, если мы говорим о том, как здорово сыграл казанский «Зенит» в атаке, то не можем не сказать о том, что гости-то в атаке свой уровень не показали. Владислав Бабкевич, наводивший ужас на соперников до финала, вчера отправился в квадрат для запасных в третьем сете с реализацией атак 31% и эффективностью 6%. У Егора Клюки — 33% и 25%, у Марлона Янта — 48% и 29% соответственно. Никто из краёв не сыграл на своём уровне. Регрессия к средним значениям так или иначе должна случиться: казанцы не смогут повторить такие идеальные цифры, петербуржцы поднимут свои плохие. В итоге второй матч должен быть более близким.

Кстати, важно отметить ещё одну деталь. В первой встрече «Зенит-Казань» неожиданно затерзал укороченными подачами Максима Космина, лишая того возможности атаковать. Блокирующим хозяев это развязало руки — они сразу бежали в края, раз за разом смягчая оппонентов. Классный тактический ход от Алексея Вербова. Но во второй игре гости должны быть к нему готовы.

Женя Гребенников Фото: vczenit.ru

Ну и, конечно, фактор Жени Гребенникова. Владимир Алекно после матча сказал, что у либеро небольшой разрыв и его участие в финале под большим вопросом. Есть ощущение, что наставник петербуржцев немного лукавил. Да, понятно, что повреждение есть. Француз на разминке не хромал, перемещался бодро, но с мячом работал явно с осторожностью. Понятно, что рисковать им в первой же игре было бы глупо. Однако Алексей Вербов уже высказал мнение, что во второй игре двукратный олимпийский чемпион может появиться на площадке. И это будет огромным усилением для команды. Как в игровом, так и в моральном плане.

Важно сказать: да, Семён Кривитченко допустил несколько ошибок в приёме, но в защите выглядел здорово. И всё-таки Гребенников — это другой уровень. С ним вся команда выглядит целостнее, увереннее в себе. Так что появления Жени на площадке мы ждём. И это сделает серию ещё более непредсказуемой!

Казань провела классный матч. Но за отличное выступление дополнительных очков не дают. Счёт 1-0, а играют до трёх побед. Поэтому расслабляться и вешать на себя медали точно рано. Ждём классный волейбол во второй встрече финала!