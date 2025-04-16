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Локомотив К – Динамо-Ак Барс: онлайн-трансляция матча финала женской Суперлиги, 16 апреля 2025

«Локомотив» на пороге второй победы в серии? Следим за финалом женской Суперлиги! LIVE
Батраз Томаев
ЖВК «Локомотив» Калининград
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Очередной матч в Калининграде будет тяжёлым, но у «Динамо-Ак Барс» всё ещё есть преимущество.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 апреля, в Калининграде пройдёт четвёртый матч финальной серии женской PARI Суперлиги — 2024/2025 между «Локомотивом» и казанским «Динамо-Ак Барс». «Чемпионат» расскажет обо всём, что происходит на площадке и за её пределами в онлайн-трансляции. Начало игры — в 20:00 мск.

В серии по-прежнему впереди подопечные Зорана Терзича — 2-1. Они выиграли две предыдущие игры на домашней арене, а первую на выезде отдали в упорной борьбе. Команда Андрея Воронкова на характере вырвала матч со счётом 3:2 (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10).

Вторая игра в гостях тоже обещает быть сложной. Но если казанским волейболисткам удастся сохранить настрой, то они смогут завоевать главный трофей сезона уже сегодня. У «Динамо-Ак Барс» есть все шансы стать восьмикратным чемпионом России.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 4-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сетка женской Суперлиги-2024/2025
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