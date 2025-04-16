Максимальная интрига в «бронзовой» серии! Судьба медалей решится в пятом матче

Домашние стены и в четвёртом матче серии помогли «Заречью». Теперь в серии за бронзу нервы и эмоции накалены до предела, ведь ни одна из команд не хочет сдаваться. Это неудивительно, когда встречаются два равных соперника. И будет справедливо, что именно пятый матч решит судьбу медалей.

«Заречье-Одинцово» – молодцы. Прекрасно играли. Все хотели, и все бились. У нас все хотели, но со вторым было посложнее. Отдельно хотел бы выделить связующую «Заречья», которая показывает сумасшедший уровень волейбола. Хочется снять шляпу и поаплодировать», — Александр Кашин отдал должное сопернику после матча.

Действительно, Ева Павлович Мори умело дирижировала нападающими своей команды, давая скорость на края и вовремя подключая центральных. Что не могло не сказаться на результативности в атаке — 51% забитых мячей и всего три ошибки в этом элементе. Кроме того, и сама связующая принесла команде шесть очков, а её блок в четвёртой партии поставил точку в матче и многоточие в серии.

Ева Павлович Мори Фото: ЖВК «Заречье-Одинцово»

«Ленинградка» тоже сыграла в нападении чисто: первые две партии и вовсе были безупречны и завершились без единого промаха. Осечки случились лишь в следующих двух сетах – по две в каждом. Это в три раза меньше по сравнению с предыдущим матчем. Но если брак удалось убрать, то реализация опять подвела – всего 43%. На первый план, как и в третьей встрече, вновь вышли две Анастасии – Чернова и Гарелик. У доигровщицы 18 очков, у диагональной – 21.

У «Заречья» же солировали две доигровщицы – Ольга Бирюкова и Алина Богданова. Если капитан в плане набора очков стабильна уже четвёртый матч, и каждый раз это двузначное число (27, 20, 24 и 29), то Алину Богданову нередко меняли по ходу «бронзовой» серии. Но в этом матче волейболистка с первых розыгрышей задала высокий темп и реализовала 53% отданных ей мячей, а это 18 очков, плюс ещё три Богданова принесла блоком.

«Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» Фото: ЖВК «Ленинградка»

«Пчёлки» имели возможность завершить серию, выиграв первую партию и вернувшись в игру в третьем сете, который вышел за пределы 30 очков. Этот игровой отрезок и стал во многом решающим в матче. В концовке партии началась настоящая дуэль двух лидеров – Бирюковой и Гарелик. Нападающие обменивались острыми ударами, которые выводили вперёд то одну, то другую команду. Но на помощь подмосковной волейболистке пришла её напарница Богданова, которая атакой, а затем и блоком увела у жёлто-чёрных победу в сете. В заключительной же партии зареченки полностью переиграли гостей на сетке: блок – 5:0, в нападении – 18:16. Это и принесло успех хозяйкам площадки.

Теперь серия возвращается в Санкт-Петербург, где 19 апреля состоится решающий матч, который и определит обладательниц бронзовых медалей. Интрига закручена максимальна!