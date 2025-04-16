Финал чемпионата России по волейболу. Кто остановит казанский «Зенит»? LIVE

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В среду, 16 апреля, в Казани состоится второй матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой за золотые медали сражаются «Зенит-Казань» и «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всех событиях этого противостояния.

Начало матча — в 19:30 мск.

Казанский «Зенит» в первом домашнем матче серии одержал убедительную победу со счётом 3:0, однако у команды из Санкт-Петербурга есть все шансы навязать более именитому и титулованному сопернику борьбу уже во второй встрече, особенно если на площадку вернётся основной либеро команды Владимира Алекно Женя Гребенников.