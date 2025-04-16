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Мужская волейбольная Суперлига, финал, второй матч: Зенит-Казань — Зенит Санкт-Петербург, онлайн-трансляция 16 апреля 2025

Финал чемпионата России по волейболу. Кто остановит казанский «Зенит»? LIVE
Михаил Чесалин
МВК «Зенит-Казань»
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Владимир Алекно с питерским «Зенитом» пробует сотворить сенсацию.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В среду, 16 апреля, в Казани состоится второй матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой за золотые медали сражаются «Зенит-Казань» и «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и расскажет обо всех событиях этого противостояния.

Начало матча — в 19:30 мск.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казанский «Зенит» в первом домашнем матче серии одержал убедительную победу со счётом 3:0, однако у команды из Санкт-Петербурга есть все шансы навязать более именитому и титулованному сопернику борьбу уже во второй встрече, особенно если на площадку вернётся основной либеро команды Владимира Алекно Женя Гребенников.

Расписание всех матчей финальной серии Суперлиги
Турнирная сетка мужской волейбольной Суперлиги
Live Михаил Чесалин

Ну и хочется узнать ваше мнение. Кто будет чемпионом?

15:43 Михаил Чесалин

А ещё мы разобрали статистику первого матча. Сделали несколько интересных выводов, главный из которых — Санкт-Петербург способен бороться!

Разбор первого матча финальной серии:
«Маленький шажок сделали». Казань хороша, но Питеру не стоит посыпать голову пеплом
«Маленький шажок сделали». Казань хороша, но Питеру не стоит посыпать голову пеплом
15:42 Михаил Чесалин

А пока время есть, давайте вспомним, как прошёл первый матч.

Обзор первого матча финальной серии:
Запредельная скорость! Идеальный матч Казани на старте финальной серии
Запредельная скорость! Идеальный матч Казани на старте финальной серии
15:41 Михаил Чесалин

Всем привет, дорогие друзья. Замираем в ожидании второго матча финальной серии!

Начало встречи в 19:30 по московскому времени. По питерскому и казанскому, кстати, тоже.

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Новости. Волейбол
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