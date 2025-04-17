«Казань пока сильнее нас». Питер был близок к победе, но счёт в серии 0-2

Первая встреча финальной серии для казанского «Зенита» была идеальной. Как мы и предполагали, вторая игра получилась куда сложнее. Абсолютно равная борьба, в которой всё же в самой концовке хозяева смогли дожать соперника.

В этом матче в состав петербуржцев вернулся Женя Гребенников. Да, наверное, лучший либеро мира не показал свой потолок, но как же с ним прибавила общекомандная игра петербуржцев! Сам француз, как обычно, притягивал мячи, да и приём обеспечил очень неплохой. Этот элемент команда Алекно выиграла, как выиграла и блок — 15:9. А вот в атаке лучше были уже казанцы.

Начиналось всё для гостей хуже некуда. Уже при счёте 1:4 вместо Дмитрия Ковалёва Владимир Алекно выпустил Игоря Тисевича. Трижды за сет «зачехлился» Владислав Бабкевич, а к середине второй партии на табло горели безрадостные 0:1 по сетам и 10:16. В какой-то момент показалось, что казанцы снова уверенно заберут матч. Но не тут-то было! Петербуржцы прибавили, заставили соперника ошибаться и забрали сет!

Не пошла игра у Максима Михайлова и Сэма Деру. Вместо них Алексей Вербов выпустил Кирилла Клеца и Михаила Лабинского. Не сказать, что с ними игра резко улучшилась, однако в ключевой момент третьего сета хозяева собрались и вырвали партию со счёта 17:20. Пять очков подряд вместили в себя ошибки гостей в защите и на приёме, а также блок Дмитрия Волкова на Бабкевиче. Его же закрыли и на сетболе, а перед этим эйс исполнил Майка Кристенсон. 2:1 — важнейший сет остался за хозяевами.

Но Питер не остановился и очень уверенно забрал четвёртый сет. Здорово отпринимали, поставили ряд важных блоков, получили задел в пять очков и сохранили его. Эта встреча должна была завершиться тай-брейком.

И пятый сет не подвёл! В нём казанцы сразу получили преимущество, а гости догоняли. Полные трибуны казанского «Центра волейбола» несли кумиров к успеху, и те смогли вырвать такую нужную победу. Петербуржцы сравнивали счёт, получали 11:11, однако команда Вербова тут же сделала брейк, который оказался решающим. Реализовал доигровку Максим Михайлов. Матч ветерану не слишком удался, но в концовке он забил все самые важные мячи. Ну а решающее очко хозяева набрали блоком. Гости долго думали, брать ли челлендж, а когда нажали кнопку, время на принятие решения истекло. Зенитовцы все во главе с Владимиром Алекно бросились к судье, однако тщетно — решение было принято. Да и запрос этот больше был на удачу.

«Казань пока сильнее нас», — это всё, что сказал Алекно после матча. Но сегодня петербуржцы были максимально близки к победе, так что при родных трибунах они точно могут рассчитывать на успех. При всём этом обе команды показали волейбол высокого качества. Да, «Зенит-Казань» не был настолько хорош, как в первой игре, однако о том фантастическом выступлении стоит забыть, таких показателей точно не будет. Главное для хозяев сейчас — результат.

Счёт в серии 2-0, а третья встреча пройдёт 19 апреля. И с чемпионством вопрос точно ещё не закрыт. Борьба продолжается!